Thanh Hóa giảm giá dịch vụ tới 70%, kích cầu du lịch mùa thấp điểm

Thanh Hóa triển khai chương trình kích cầu du lịch mùa thấp điểm với chủ đề “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa,” trong đó 44 doanh nghiệp, đơn vị đăng ký tham gia các chương trình ưu đãi với mức giảm cao nhất tới 70%.

Cùng với giảm giá dịch vụ, tỉnh đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, quảng bá điểm đến và phát triển sản phẩm mới nhằm thu hút khách trong những tháng cuối năm, giảm sự phụ thuộc vào mùa du lịch biển. Mức giảm giá và thời gian áp dụng tùy từng chương trình, dịch vụ.

Chính sách ưu đãi được kỳ vọng tạo thêm động lực để du khách lựa chọn Thanh Hóa vào mùa Thu-Đông, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp duy trì hoạt động khi lượng khách giảm sau mùa Hè. Tuy nhiên, để kích cầu hiệu quả, giảm giá cần đi cùng việc tạo ra những trải nghiệm phù hợp với nhu cầu của du khách trong từng thời điểm.

Tại Sầm Sơn, một trong những hướng đi là tổ chức thêm các hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm đời sống địa phương bên cạnh sản phẩm tắm biển truyền thống.

Từ cuối tháng 8/2026, Festival Diều Sầm Sơn với chủ đề “Bay cùng gió biển Sầm Sơn” lần đầu được tổ chức tại Thanh Hóa, quy tụ 100 nghệ nhân thuộc 15 câu lạc bộ, mang đến khoảng 300 con diều với nhiều hình dáng, kích thước.

Trong ba ngày diễn ra, các màn trình diễn diều nghệ thuật, diều khổng lồ, diều LED cùng hoạt động làm diều, thả diều đã bổ sung trải nghiệm cho du khách, cho thấy tiềm năng khai thác không gian biển thông qua những sự kiện ngoài mùa cao điểm.

Tiếp nối các hoạt động quảng bá điểm đến, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Xứ Thanh năm 2026 diễn ra từ ngày 8-11/10 tại Công viên Hội An, phường Hạc Thành, giới thiệu các đặc sản, sản vật và ẩm thực truyền thống. Sự kiện góp phần quảng bá văn hóa địa phương, đồng thời tạo cơ hội kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

Trong tháng 11, Thanh Hóa tiếp tục bổ sung các điểm hẹn văn hóa, nghệ thuật. Gala Sao Mai năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 13-15/11 tại Quảng trường biển Sầm Sơn, kết hợp giới thiệu sản phẩm OCOP.

Các hoạt động văn hóa tại Pù Luông và phường Hạc Thành cũng góp phần mở rộng lựa chọn cho du khách. Đáng chú ý, du khách dự kiến được miễn vé tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh và Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ trong hai ngày 23 và 24/11, tạo cơ hội kết hợp tham quan di sản với các hành trình khám phá văn hóa, lịch sử và đời sống địa phương.

Bên cạnh các sự kiện, tỉnh định hướng kết nối những điểm đến như Lam Kinh, Thành nhà Hồ, Pù Luông, suối cá thần Cẩm Lương với Sầm Sơn thành các hành trình kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá di sản và trải nghiệm thiên nhiên.

Du khách tham quan Thành nhà Hồ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Tại Sầm Sơn, chương trình “Chạm nhịp sống làng chài” được định hướng phát triển với các hoạt động tìm hiểu nghề kéo lưới, chợ cá, chế biến và thưởng thức hải sản.

Các sản phẩm văn hóa, tâm linh, ẩm thực, du lịch cộng đồng và hội nghị cũng được kỳ vọng tạo thêm lý do để du khách lưu trú lâu hơn, thay vì chỉ đến Thanh Hóa vào mùa tắm biển.

Thực tế, tính mùa vụ vẫn là thách thức đối với các cơ sở kinh doanh tại khu du lịch biển. Một cơ sở lưu trú ở phường Sầm Sơn có công suất phòng đạt 100% vào mùa Hè nhưng giảm còn khoảng 5% vào mùa Đông; khách thời điểm này chủ yếu đi theo đoàn để dự hội nghị, hội thảo hoặc công tác.

Khoảng cách lớn giữa hai mùa cho thấy việc duy trì sức hút điểm đến cần nhiều hơn các chương trình giảm giá ngắn hạn, trong đó quan trọng là sản phẩm đa dạng, chất lượng phục vụ ổn định và khả năng kết nối tour, tuyến.

Theo số liệu công bố, trong 9 tháng năm 2026, Thanh Hóa đón khoảng 15,936 triệu lượt khách, tổng thu du lịch ước đạt 42.840 tỷ đồng. Với mục tiêu cả năm đón 16,8 triệu lượt khách và tổng thu 49.500 tỷ đồng, tỉnh cần thu hút thêm khoảng 864.000 lượt khách, đạt thêm 6.660 tỷ đồng doanh thu trong quý 4 để hoàn thành kế hoạch.

Để chương trình kích cầu phát huy hiệu quả, Thanh Hóa cần tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, nhà hàng và các điểm tham quan; đồng thời công khai, cập nhật lịch tổ chức sự kiện, giá dịch vụ và điều kiện ưu đãi để du khách thuận lợi lựa chọn.

Về lâu dài, việc duy trì các sản phẩm văn hóa, ẩm thực, nghỉ dưỡng và trải nghiệm cộng đồng qua nhiều mùa sẽ là cơ sở để tỉnh giảm tính mùa vụ, khai thác tốt hơn tiềm năng điểm đến và hướng tới phát triển du lịch 4 mùa./.

Thanh Hóa mở rộng không gian trải nghiệm, hướng tới du lịch 4 mùa Nghề biển, chợ hải sản, văn hóa làng chài, cảnh quan núi rừng hay di sản lịch sử đang được Thanh Hóa làm mới thành những trải nghiệm hấp dẫn, mở rộng dòng khách ngoài mùa du lịch cao điểm.