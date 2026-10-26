Lào Cai: Đánh thức tiềm năng du lịch từ bản sắc nông thôn

Năm 2026, du lịch Lào Cai tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn nhờ sự hội tụ của cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, bản sắc văn hóa các dân tộc và hệ thống sản phẩm trải nghiệm ngày càng đa dạng.

Từ Sa Pa mờ sương, những thửa ruộng bậc thang Mù Cang Chải đến không gian văn hóa Xòe Thái ở Mường Lò, mỗi vùng đất mang một sắc thái riêng, góp phần tạo nên bức tranh du lịch giàu bản sắc.

Trên nền tảng đó, tỉnh định hướng phát triển du lịch bốn mùa, tăng cường liên kết vùng, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát huy giá trị tài nguyên theo hướng bền vững.

Thiên nhiên hùng vĩ tạo nên sức hút riêng

Một trong những lợi thế nổi bật của du lịch Lào Cai là sự đa dạng về địa hình, khí hậu và cảnh quan. Núi cao, rừng nguyên sinh, ruộng bậc thang, hồ nước, thác suối và những bản làng nằm giữa không gian núi rừng tạo điều kiện phát triển nhiều loại hình du lịch, từ nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên đến thể thao mạo hiểm và trải nghiệm cộng đồng.

Trong đó, Sa Pa tiếp tục giữ vai trò là điểm đến tiêu biểu, thu hút du khách bởi khí hậu đặc trưng, cảnh quan núi rừng và hệ thống sản phẩm nghỉ dưỡng, khám phá. Đỉnh Fansipan, dãy Hoàng Liên Sơn cùng những bản làng như Cát Cát, Tả Van, Tả Phìn tạo nên hành trình kết hợp giữa tham quan thiên nhiên và tìm hiểu đời sống bản địa. Không chỉ hấp dẫn vào mùa hè nhờ khí hậu mát mẻ, Sa Pa còn có sức hút trong những tháng cuối năm với trải nghiệm săn mây, khám phá cảnh sắc mùa đông và các hoạt động du lịch nghỉ dưỡng.

Ở phía Tây của tỉnh, Mù Cang Chải nổi bật với những thửa ruộng bậc thang uốn lượn theo sườn núi, tạo nên cảnh quan đặc trưng của vùng cao Tây Bắc. Cùng với Y Tý, Bắc Hà và các điểm đến sinh thái khác, Mù Cang Chải góp phần mở rộng không gian du lịch, mang đến những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên, phù hợp với nhu cầu khám phá và tìm hiểu văn hóa địa phương.

Theo định hướng phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030 được tỉnh công bố, Lào Cai tập trung phát huy lợi thế của các khu vực trọng điểm, trong đó Sa Pa, Y Tý và Mù Cang Chải là những địa bàn động lực ở phía Tây; khu vực Bắc Hà, Si Ma Cai và hồ Thác Bà có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, văn hóa và cộng đồng. Việc hình thành các tuyến du lịch liên kết sẽ góp phần đa dạng hóa hành trình, giúp du khách có thêm lựa chọn thay vì chỉ tập trung tại một số điểm đến quen thuộc.

Khách du lịch tham quan bản làng ở Lào Cai. (Ảnh: Vietnam+)

Bản sắc văn hóa dân tộc làm nên chiều sâu trải nghiệm

Nếu thiên nhiên tạo sức hút ban đầu thì văn hóa bản địa chính là yếu tố giúp du lịch Lào Cai tạo dấu ấn khác biệt. Với cộng đồng 34 dân tộc cùng sinh sống, tỉnh sở hữu kho tàng phong tục, lễ hội, nghệ thuật trình diễn dân gian, nghề thủ công, trang phục và ẩm thực phong phú. Đây là nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm, đồng thời góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống trong đời sống đương đại.

Tại Sa Pa, du khách có thể tìm hiểu kiến trúc nhà ở, nghề thủ công, tập quán sinh hoạt và ẩm thực của đồng bào dân tộc thông qua các hoạt động tham quan bản làng, đi bộ khám phá và trải nghiệm cùng người dân. Ở Bắc Hà, chợ phiên và những sinh hoạt cộng đồng mang đến cơ hội tìm hiểu đời sống giao thương, văn hóa và phong tục vùng cao. Những trải nghiệm này giúp chuyến đi vượt ra ngoài hoạt động ngắm cảnh đơn thuần, tạo điều kiện để du khách hiểu hơn về con người và nhịp sống địa phương.

Đặc biệt, Mường Lò là không gian văn hóa tiêu biểu của đồng bào Thái, nổi bật với nghệ thuật Xòe Thái đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 mang chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc," diễn ra trong tháng 10, là dịp tôn vinh di sản, giới thiệu bản sắc các dân tộc và quảng bá hình ảnh Lào Cai đến du khách trong nước, quốc tế. Những chương trình nghệ thuật, hoạt động trình diễn và không gian văn hóa cộng đồng góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đồng thời tạo cơ hội để người dân tham gia trực tiếp vào các hoạt động du lịch.

Việc khai thác văn hóa trong phát triển du lịch cũng đặt ra yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị di sản một cách phù hợp. Thay vì chỉ tái hiện văn hóa để phục vụ khách tham quan, các sản phẩm cần gắn với đời sống thực tế của cộng đồng, tôn trọng phong tục tập quán và tạo sinh kế ổn định cho người dân. Đây là cơ sở để bản sắc văn hóa tiếp tục được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ và trở thành lợi thế cạnh tranh lâu dài của điểm đến.

Kết nối du lịch với sản phẩm địa phương và phát triển bền vững

Cùng với tài nguyên thiên nhiên và văn hóa, sản vật địa phương ngày càng được chú trọng như một thành tố tạo nên sức hấp dẫn của du lịch Lào Cai. Nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP, ẩm thực vùng cao, hàng thủ công và nghề truyền thống không chỉ góp phần làm phong phú hành trình khám phá mà còn giúp du khách hiểu rõ hơn về đời sống kinh tế, văn hóa của từng địa phương. Việc kết nối du lịch với sản phẩm đặc trưng đang mở ra hướng phát triển mới, góp phần nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ và tạo thêm sinh kế cho người dân.

Ngày 16/10/2026, Hội chợ Du lịch Tây Bắc-Lào Cai năm 2026 và Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP được khai mạc tại phường Nghĩa Lộ, nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò. Sự kiện góp phần quảng bá tiềm năng du lịch, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của các địa phương, thúc đẩy liên kết và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa vùng Tây Bắc. Đây cũng là dịp để tăng cường kết nối giữa các đơn vị kinh doanh du lịch, cơ sở sản xuất, hợp tác xã và chủ thể OCOP, từng bước đưa sản phẩm địa phương trở thành một phần trong chuỗi dịch vụ du lịch, từ tham quan, trải nghiệm đến mua sắm và thưởng thức đặc sản.

Đáng chú ý, việc gắn kết du lịch với sản phẩm địa phương có mối quan hệ chặt chẽ với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thông qua chương trình, các địa phương có điều kiện phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, cải thiện cảnh quan môi trường, nâng cao chất lượng đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Đây là những nền tảng quan trọng để hình thành các điểm du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm gắn với làng nghề, vùng sản xuất nông sản và bản sắc văn hóa dân tộc. Cùng với đó, phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng thương hiệu nông sản, nâng cao chất lượng bao bì, mẫu mã và tiêu chuẩn sản phẩm góp phần tạo thêm giá trị cho kinh tế nông thôn, giúp người dân không chỉ tham gia sản xuất mà còn trực tiếp hưởng lợi từ các hoạt động dịch vụ du lịch.

Theo định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, Lào Cai đặt mục tiêu xây dựng trung tâm du lịch bốn mùa có sức cạnh tranh trong nước và quốc tế, với hệ thống sản phẩm chất lượng cao gắn với cảnh quan thiên nhiên, khí hậu và bản sắc văn hóa các dân tộc. Tỉnh đồng thời chú trọng nâng cấp hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số và khuyến khích các mô hình du lịch xanh, có trách nhiệm với môi trường. Trong định hướng đó, việc lồng ghép phát triển du lịch với xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa thiết thực, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng từng vùng, phát huy lợi thế nông nghiệp, làng nghề và văn hóa bản địa, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng đa dạng và bền vững.

Các đại biểu tham quan Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP. (Ảnh: Yến Bùi/Vietnam+)

Trong quá trình này, cộng đồng địa phương giữ vai trò chủ thể. Khi người dân tham gia cung cấp dịch vụ lưu trú, hướng dẫn trải nghiệm, giới thiệu ẩm thực, sản phẩm thủ công và văn hóa truyền thống, lợi ích từ du lịch có thể được phân bổ rộng hơn, tạo động lực để bảo tồn tài nguyên và phát triển sinh kế.

Các mô hình liên kết giữa hộ sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp lữ hành và cơ sở lưu trú sẽ góp phần đưa nông sản, sản phẩm OCOP tiếp cận gần hơn với du khách, hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đồng thời, việc nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn, giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn minh cần được chú trọng, gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và yêu cầu phát triển du lịch có trách nhiệm.

Để mối liên kết này phát huy hiệu quả lâu dài, các địa phương cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng phục vụ du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm, hỗ trợ quảng bá và tiêu thụ hàng hóa, khuyến khích ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu điểm đến và truy xuất nguồn gốc nông sản. Việc phát triển du lịch cần phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn, tránh khai thác quá mức tài nguyên, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường. Qua đó, kết quả xây dựng nông thôn mới không chỉ được thể hiện ở diện mạo nông thôn ngày càng khang trang mà còn ở chất lượng cuộc sống, thu nhập và cơ hội phát triển của người dân./.

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