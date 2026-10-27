Hướng tới kỷ niệm 25 năm "Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ" (04/10/2001 - 04/10/2026), Thành phố Hà Nội phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) năm 2026 .

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến kéo dài trong hai tuần : tuần thứ nhất diễn ra từ ngày 26/10 đến 01/11/2026 và tuần thứ hai diễn ra từ ngày 02/11 đến 08/11/2026 .

Sự kiện này được triển khai nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đổi mới công tác tuyên truyền, đồng thời nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Thủ đô .

Cuộc thi tập trung phổ biến Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15, các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như các kiến thức thực tiễn như trang bị bình chữa cháy, thiết bị báo cháy, cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114,” mở lối thoát nạn thứ hai và sử dụng điện an toàn . Cuộc thi dành cho toàn thể cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội có tài khoản iHanoi .

Để tham gia, người dân đăng nhập ứng dụng iHanoi qua tài khoản VNeID hoặc tài khoản iHanoi đã đăng ký, truy cập chuyên mục "Cuộc thi", chọn địa bàn cư trú và thực hiện bài thi . Mỗi lượt thi gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm ngẫu nhiên từ ngân hàng 300 câu hỏi và 01 câu hỏi dự đoán, hoàn thành trong tối đa 10 phút . Mỗi thí sinh được dự thi tối đa 03 lượt/tuần và hệ thống sẽ lấy kết quả cao nhất .

Các cá nhân, tập thể đạt giải hoặc có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, truyền thông sẽ nhận Giấy chứng nhận, Giấy khen của Giám đốc Công an Thành phố hoặc Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố . Lễ tổng kết, xét giải và trao thưởng dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 11/2026 ./.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm giải cá nhân hằng tuần với 01 giải Nhất (5 triệu đồng), 02 giải Nhì (3 triệu đồng/giải), 03 giải Ba (2 triệu đồng/giải) và 05 giải Khuyến khích (1 triệu đồng/giải) . Ngoài ra, Ban Tổ chức trao các giải tập thể cho các xã, phường có tỷ lệ người tham gia cao nhất so với dân số, với giải Nhất trị giá 10 triệu đồng, giải Nhì 7 triệu đồng và giải Ba 5 triệu đồng .

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