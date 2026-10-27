Hà Nội hướng tới bảo đảm sàn an sinh tối thiểu cho 100% người dân

Theo Kế hoạch số 418/KH-UBND ngày 26/10/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội liên quan đến tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế, Hà Nội hướng tới đến năm 2030, xây dựng và hình thành cơ bản hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm, hiện đại và số hóa toàn diện trên địa bàn Thủ đô; bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng chính sách an sinh xã hội.

Tiệm cận các chuẩn mực của các quốc gia phát triển có thu nhập cao

Kế hoạch đề ra mục tiêu đến năm 2030, hình thành cơ bản hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm, số hóa, bảo đảm sàn an sinh tối thiểu cho 100% người dân Thủ đô. 100% người yếu thế được lập Hồ sơ an sinh xã hội số theo vòng đời, kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bố trí công chức làm đầu mối thực hiện, theo dõi, phối hợp giải quyết các nhiệm vụ về an sinh xã hội tại Ủy ban Nhân dân xã, phường phù hợp với danh mục vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ và biên chế được cấp có thẩm quyền giao.

100% người dân có sổ theo dõi sức khỏe điện tử và được khám sức khỏe định kỳ. 100% đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thực hiện chi trả không dùng tiền mặt. Bình quân hằng năm giải quyết việc làm mới cho 180.000 lao động; duy trì tỷ lệ thất nghiệp chung dưới 2,5%, riêng khu vực thành thị dưới 3%.

Thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Đến năm 2045, phát triển hệ thống an sinh xã hội Thủ đô tiệm cận các chuẩn mực của các quốc gia phát triển có thu nhập cao; cung cấp dịch vụ xã hội chất lượng cao, bảo đảm nền tài chính an sinh bền vững, phương thức quản trị công khai, minh bạch và nâng cao khả năng chủ động, ứng phó linh hoạt, kịp thời trước các rủi ro, sự cố.

Hệ thống an sinh xã hội Thủ đô đạt chuẩn mực của các thành phố phát triển có thu nhập cao trên thế giới; dịch vụ an sinh chất lượng cao, tài chính bền vững, quản trị minh bạch và ứng phó khẩn cấp trước mọi rủi ro.

Lập phương án chuyển đổi sinh kế cho người lao động trước khi thu hồi đất

Để triển khai hiệu quả, thành phố đề ra các giải pháp chủ yếu, cụ thể là thiết lập Hồ sơ an sinh xã hội số và đầu mối phục vụ tại cơ sở, xây dựng Cơ sở dữ liệu an sinh xã hội thành phố kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo hiểm, y tế, giáo dục, thuế và việc làm; áp dụng Bộ chỉ số quốc gia về an sinh xã hội để đánh giá chất lượng phục vụ tại các địa phương...

Thành phố xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa dạng và nâng cao mức hưởng chính sách trợ giúp xã hội; đề xuất điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp xã hội hằng tháng và mức hỗ trợ đột xuất vượt trội so với chuẩn chung của cả nước, bảo đảm tiệm cận và phù hợp với mức sống tối thiểu thực tế của Thủ đô.

Thành phố cũng mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp; nghiên cứu cơ chế chính sách hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; phát triển thị trường và kết nối cung-cầu lao động...

Người dân làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố xây dựng Đề án phát triển kinh tế chăm sóc; nhân rộng mạng lưới chăm sóc ban ngày, chăm sóc tạm thời, chăm sóc giảm nhẹ; thí điểm mô hình bảo hiểm chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi; phát triển khoa Lão khoa tại các bệnh viện đa khoa và mô hình "Nhà xã hội chăm sóc người cao tuổi"...

Triển khai Chương trình chăm sóc toàn diện 1.000 ngày đầu đời; đầu tư hạ tầng giáo dục hòa nhập: trang bị tài liệu chữ nổi, ngôn ngữ ký hiệu, bồi dưỡng giáo viên chuyên trách; cải tạo 100% hạ tầng công cộng, giao thông, vỉa hè, xe buýt bảo đảm khả năng tiếp cận thuận tiện cho người khuyết tật; đẩy mạnh tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân, tầm soát trước sinh và sơ sinh.

Xây dựng "Bản đồ rủi ro an sinh xã hội" gắn với danh sách các hộ gia đình yếu thế. Khi thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi kinh tế, phải lập phương án đào tạo nghề, chuyển đổi sinh kế, tạo việc làm tại chỗ cho người lao động trước khi thu hồi đất. Trang bị cho lao động nông thôn kỹ năng nghề, kỹ năng số, kỹ năng xanh, kỷ luật lao động và kiến thức pháp luật; hỗ trợ tiếp cận vốn tín dụng và thông tin thị trường lao động..../.

Hà Nội triển khai thí điểm mô hình trợ giúp người khuyết tật, người yếu thế Mô hình hướng tới mục tiêu phát hiện sớm các nguy cơ suy giảm chức năng, tổ chức can thiệp kịp thời, quản lý lâu dài, nâng cao khả năng hòa nhập xã hội cho người khuyết tật cũng như các nhóm yếu thế.