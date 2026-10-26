Bệnh viện Trung ương Huế lập kỷ lục bảo quản thận ghép xuyên Việt trong 18 giờ

Sáng 26/10, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa thực hiện thành công liên tiếp 2 ca ghép thận có ứng dụng công nghệ bảo quản tạng bằng máy LifePort, nâng tổng số ca ghép thận sử dụng công nghệ này tại đơn vị lên 5 trường hợp.

Đáng chú ý, một trường hợp xác lập cột mốc bảo quản thận trong điều kiện vận chuyển xuyên Việt với thời gian thiếu máu lạnh lên đến khoảng 18 giờ, trên hành trình dài hơn 1.800km.

Kỷ lục này được ghi nhận ở ca ghép thận thứ 5, thực hiện vào giữa tháng 10/2026. Để kịp thời tiếp nhận nguồn tạng từ người hiến chết não 22 tuổi tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, ê-kíp Bệnh viện Trung ương Huế di chuyển bằng ô tô xuyên đêm suốt 9 giờ từ Huế vào Gia Lai.

Sau phẫu thuật lấy tạng, quả thận được đưa ngay vào máy LifePort để bảo quản, sau đó vận chuyển bằng đường hàng không theo hai chặng Pleiku-Tân Sơn Nhất-Huế nhằm tối ưu hóa thời gian.

Toàn bộ hành trình của đoàn kéo dài khoảng 35 giờ 30 phút, với quãng đường di chuyển hơn 1.800km. Trong đó, thời gian thiếu máu lạnh của thận ghép lên đến khoảng 18 giờ, là cột mốc đáng chú ý trong điều kiện vận chuyển qua khoảng cách địa lý xa và kết hợp nhiều phương tiện.

Dù trải qua hành trình dài, sau khi được tái tưới máu, thận ghép hồng hào, căng chắc và bài tiết nước tiểu ngay trên bàn mổ. Hiện chức năng thận của người bệnh phục hồi rất tốt và ổn định.

Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện ca ghép thận ứng dụng công nghệ bảo quản tạng bằng máy LifePort. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, ca ghép thận thứ 4 được thực hiện cho một bệnh nhi nam 12 tuổi, tiếp nhận thận từ người hiến chết não 26 tuổi tại Hà Nội. Ngay sau phẫu thuật, thận ghép phục hồi chức năng tức thì, bài tiết nước tiểu sớm ngay trên bàn mổ. Lượng nước tiểu đạt khoảng 3.000 ml trong 24 giờ đầu, sau đó duy trì ổn định ở mức 2.000-2.500 ml mỗi 24 giờ. Bệnh nhi hiện tiếp tục được theo dõi và điều trị sát sao trong giai đoạn hậu phẫu.

Đến nay, cả 2 người bệnh được ghép thận đều phục hồi tốt, sức khỏe ổn định và đang tiếp tục được theo dõi.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, thành công của 2 ca ghép thận cho thấy vai trò quan trọng của máy LifePort trong bảo quản tạng, đặc biệt khi tiếp nhận nguồn tạng từ các địa phương xa trung tâm ghép. Kết quả này còn thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa mạng lưới điều phối, đơn vị tiếp nhận người hiến, đội ngũ lấy và vận chuyển tạng, đơn vị vận chuyển hàng không cùng ê-kíp phẫu thuật của bệnh viện.

Bên cạnh năng lực chuyên môn và việc ứng dụng công nghệ hiện đại, thành tựu trên trước hết bắt nguồn từ nghĩa cử nhân văn của người hiến và gia đình. Mỗi tạng hiến được bảo quản, vận chuyển và tiếp nhận kịp thời đều mở ra cơ hội sống cho những bệnh nhân mắc bệnh lý cơ quan giai đoạn cuối.

Thời gian tới, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục hoàn thiện năng lực ghép tạng, tăng cường liên kết giữa các bệnh viện, đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả điều trị, đồng thời lan tỏa thông điệp hiến tặng mô, tạng vì sự sống cộng đồng./.

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