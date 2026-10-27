Nét đẹp Lễ cúng máng nước của đồng bào M’Nông

Lễ cúng máng nước của đồng bào M’Nông vừa được phục dựng tại thôn Tak Xoai, xã Trà Leng, thành phố Đà Nẵng, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, nâng ý thức bảo vệ nguồn nước, môi trường sinh thái.

Gắn liền với đời sống sinh hoạt, sản xuất và tín ngưỡng của đồng bào M’Nông, Lễ cúng máng nước là nét đẹp văn hóa truyền thống, thể hiện lòng biết ơn thiên nhiên và ước vọng về cuộc sống bình an, no ấm.

Nghi lễ vừa được phục dựng tại thôn Tak Xoai, xã Trà Leng, thành phố Đà Nẵng, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước và môi trường sinh thái.

Trong đời sống của đồng bào M’Nông nơi núi rừng Trường Sơn, nguồn nước không chỉ nuôi dưỡng sự sống, phục vụ sinh hoạt và sản xuất mà còn mang ý nghĩa thiêng liêng, gắn bó với những tín ngưỡng, phong tục được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Từ sự trân trọng và biết ơn đối với thiên nhiên, Lễ cúng máng nước đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của cộng đồng. Năm 2026, nghi lễ này được phục dựng tại thôn Tak Xoai, xã Trà Leng, thành phố Đà Nẵng.

Đối của đồng bào M’Nông, đây là một nghi lễ có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện lòng biết ơn đối với thiên nhiên, thần linh đã ban cho cộng đồng nguồn nước phục vụ cuộc sống; đồng thời gửi gắm ước vọng về mưa thuận gió hòa, nguồn nước dồi dào, mùa màng tươi tốt, buôn làng bình an, mọi người mạnh khỏe, đoàn kết và ấm no./.