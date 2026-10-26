Điểm danh loạt phim Việt chiếu dịp Tết Dương lịch năm 2027

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh hướng dẫn Nhan Phúc Vinh trên phim trường "Viên đạn cuối cùng." (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Dự kiến sẽ có ít nhất 3 phim Việt ra mắt sát ngày 1/1/2027 tức dịp Tết Dương lịch năm tới, gồm "Viên đạn cuối cùng" về chủ nhân huy chương vàng Olympic đầu tiên của thể thao Việt Nam - xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, "Người mẹ xấu" với Hồng Đào, Steven Nguyễn đóng chính và "Trên con đường mới" của Trần Bảo Sơn.

Song song với đó là một số phim Việt khác ra mắt trước đó một tuần, cùng một số phim ngoại ra mắt chung thời điểm.

"Viên đạn cuối cùng" do Đinh Tuấn Vũ làm đạo diễn, lấy cảm hứng từ kỳ tích huy chương vàng Olympic của Việt Nam năm 2016. Phim xoay quanh hành trình huấn luyện nhiều gian nan và thử thách của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (Nhan Phúc Vinh vào vai) và đồng đội trước khi giành hào quang tại Rio de Janeiro (Brazil).

Điểm đáng chú ý về hành trình là sự đồng hành vượt qua rào cản ngôn ngữ và cách biệt văn hóa giữa các vận động viên Việt Nam và chuyên gia người Hàn Quốc, cũng như êkíp từ mỗi nước giúp tác phẩm thành hình.

Trước khi công bố lịch chiếu mới dịp Tết Dương lịch, phim dự kiến ra mắt trong tháng 9/2026.

Steven Nguyễn, Hồng Đào vào vai mẹ con trong phim Tết 2027. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

"Người mẹ xấu" do Hoàng Tuấn Cường làm đạo diễn. Phim đánh dấu một lần nữa Hồng Đào được đặt vào vai người mẹ trên màn ảnh lớn. Lần này chị đóng chung với Steven Nguyễn (vai con trai), cũng là một diễn viên được săn đón thời gian qua nhờ có thành công của "Mưa đỏ."

Trong phim, hai người được xếp vào thành phần "bất hảo" trong xã hội, chuyên đồng hành hỗ trợ nhau trong các vụ xô xát, đụng độ. Mâu thuẫn xảy ra khi người con trai bất ngờ muốn hoàn lương, nhưng không thể thoát khỏi những ân oán cũ liên quan trực tiếp tới mẹ của anh.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, "Người mẹ xấu" thuộc thể loại hành động, chính kịch với một số chi tiết hài hước. Doãn Quốc Đam, nổi tiếng với những vai phụ trong các phim điện ảnh hành động thời gian gần đây, tiếp tục đảm nhiệm một vai.

Phim dự kiến ra mắt vào 31/12/2026.

Trần Bảo Sơn lần đầu làm đạo diễn với phim "Trên con đường mới." (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Theo thống kê của trang Moovek.com, "Trên con đường mới" cũng được chiếu đúng ngày 1/1/2027. Phim đánh dấu sự trở lại đường đua điện ảnh của Trần Bảo Sơn sau gần 8 năm, lần này trong vai trò đạo diễn kiêm nam chính.

Trần Bảo Sơn sinh năm 1972, từng được khán giả Việt biết đến trong thập niên 2010, qua "Giao lộ định mệnh" của Victor Vũ, "Đoạt hồn" của Hàm Trần và phim thắng giải Liên hoan Venice "Đập cánh giữa không trung" của Nguyễn Hoàng Điệp. Phim gần nhất anh tham gia là "Girl 2 - Những cô gái và găng tơ" (2018) nhưng ít để lại dấu ấn, thậm chí bị nhận xét là "đáng quên."

Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, Trần Bảo Sơn quyết định tự thử thách trên vai trò đạo diễn của "Trên con đường mới." Phim theo đuổi thể loại tội phạm, xã hội, thế giới quyền lực ngầm quen thuộc với nam diễn viên. Dự kiến có nữ diễn viên Juliet Bảo Ngọc Doling "Tro tàn rực rỡ" góp mặt trong tác phẩm.

Nếu lịch chiếu không có gì thay đổi, ba phim nói trên phải "đấu" với hai phim Việt khác ra mắt trước đó một tuần là "Huyết thống" (có Quách Ngọc Ngoan, Quang Tuấn đóng) và "Trấn yểm" của Trần Hữu Tấn. Ngoài ra các phim Việt còn đối đầu với 5 phim ngoại đáng chú ý khác gồm "Dune 3" và "Avenger: Ngày tận thế."

Phim Việt đầu tiên công chiếu cùng lúc ở Việt Nam và 4 châu lục "Án mạng karaoke" khai thác mặt trái của sở thích hát karaoke tại Việt Nam, được kỳ vọng sẽ khiến khán giả quốc tế quan tâm và tò mò hơn về đời sống cũng như điện ảnh Việt.