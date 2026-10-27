Tuyên Quang làm mới sản phẩm du lịch, gia tăng sức hút Cao nguyên đá Đồng Văn

Mùa Lễ hội hoa tam giác mạch năm 2026 đang thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến với vùng Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang.

Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, những sản phẩm trải nghiệm văn hóa, ẩm thực đặc trưng cùng việc ứng dụng công nghệ số đang góp phần làm mới hành trình khám phá, nâng cao chất lượng phục vụ và mở thêm cơ hội phát triển kinh tế cho người dân địa phương.

Đa dạng trải nghiệm, phát huy bản sắc địa phương

Tại xã Đồng Văn, bên cạnh tham quan, ngắm hoa tam giác mạch, du khách có thể thưởng thức ẩm thực truyền thống, khám phá sản vật địa phương và tham gia các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí. Sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với những trải nghiệm mang đậm bản sắc vùng cao tạo nên sức hấp dẫn riêng, giúp hành trình khám phá Cao nguyên đá thêm phong phú.

Ẩm thực địa phương là một trong những điểm nhấn thu hút du khách. Những món ăn chế biến từ thịt bò, lợn đen, gà đen, ngô, rau cải mèo và các nguyên liệu đặc trưng không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức mà còn góp phần quảng bá sản vật vùng cao. Các hoạt động trưng bày, giới thiệu món ăn và trải nghiệm chế biến giúp du khách hiểu hơn về văn hóa ẩm thực, đồng thời tạo cơ hội để nhà hàng, cơ sở lưu trú và hộ kinh doanh quảng bá sản phẩm.

Ẩm thực địa phương là một trong những điểm nhấn thu hút du khách. (Nguồn: Vietnam+)

Ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Văn, cho biết địa phương chú trọng phát huy lợi thế cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực để đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ. Qua đó, thu hút du khách không chỉ đến ngắm hoa tam giác mạch mà còn khám phá văn hóa, trải nghiệm đời sống địa phương và lưu giữ những ấn tượng đẹp về Cao nguyên đá.

Cùng với đó, các hoạt động văn hóa cộng đồng, trò chơi dân gian và trình diễn nghề truyền thống mang đến không gian giao lưu gần gũi giữa du khách với người dân. Qua những trải nghiệm này, du khách không chỉ ngắm cảnh mà còn có cơ hội tìm hiểu phong tục, tập quán và đời sống của đồng bào các dân tộc.

Du khách Phạm Ngọc Tuấn (Hà Nội) chia sẻ: “Tôi ấn tượng với cảnh sắc hoa tam giác mạch giữa núi đá và những trải nghiệm văn hóa, ẩm thực ở Đồng Văn. Ngoài tham quan ngắm hoa, chúng tôi còn được thưởng thức món ăn địa phương, tham gia các hoạt động vui chơi và tìm hiểu cuộc sống của người dân. Những trải nghiệm này khiến chuyến đi phong phú và đáng nhớ hơn.”

Đối với du khách quốc tế, sự khác biệt về cảnh quan và văn hóa cũng tạo nên sức hấp dẫn của điểm đến. Ông Erik Johansen, du khách Na Uy cho biết: “Tôi rất thích cảnh quan thiên nhiên ở đây, đặc biệt là những cánh đồng hoa giữa núi đá. Văn hóa và ẩm thực địa phương cũng rất thú vị. Tôi có thể tìm hiểu thêm về cuộc sống của người dân và trải nghiệm những điều khác biệt so với nơi mình sinh sống.”

Việc đa dạng hóa sản phẩm không chỉ góp phần tăng sức hấp dẫn của điểm đến mà còn tạo điều kiện để người dân tham gia sâu hơn vào hoạt động du lịch, từ cung cấp dịch vụ ăn uống, lưu trú đến giới thiệu nông sản và sản phẩm thủ công. Qua đó, các giá trị văn hóa bản địa có thêm cơ hội được gìn giữ, phát huy gắn với tạo sinh kế và nâng cao thu nhập.

Chuyển đổi số nâng chất lượng điểm đến

Tại xã Lũng Cú, du khách có cơ hội khám phá văn hóa bản địa thông qua nhiều hoạt động trải nghiệm như thưởng trà tại không gian trà Cực Bắc, giã bánh giầy của dân tộc Giáy, tìm hiểu nghề thêu giầy truyền thống và kỹ thuật vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải lanh.

Những trải nghiệm này không chỉ làm phong phú hành trình khám phá mà còn góp phần đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với du khách, nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc.

Sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, văn hóa cộng đồng và phương thức phục vụ hiện đại góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến, tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế địa phương và hướng tới du lịch bền vững. (Nguồn: Vietnam+)

Song song với việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch, địa phương chú trọng ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. Việc đưa máy bán vé tham quan tự động vào hoạt động giúp du khách chủ động hơn trong quá trình mua vé, góp phần đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian và từng bước hiện đại hóa công tác quản lý tại điểm đến.

Sự kết hợp giữa trải nghiệm văn hóa truyền thống và tiện ích công nghệ không chỉ tạo thêm sức hấp dẫn cho du lịch Lũng Cú mà còn thể hiện hướng đi trong việc bảo tồn bản sắc gắn với đổi mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách trong nước và quốc tế.

Ông Dương Ngọc Đức, Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú, cho biết: “Dịp này, bên cạnh các hoạt động trải nghiệm mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, chúng tôi ra mắt thêm các sản phẩm du lịch mới. Cùng với đó, xã chú trọng chuyển đổi số trong du lịch, tiêu biểu là đưa máy bán vé tham quan tự động vào sử dụng, góp phần tạo thuận lợi cho du khách, nâng cao chất lượng phục vụ và từng bước hiện đại hóa công tác quản lý, hướng tới phát triển du lịch chuyên nghiệp, bền vững.”

Để phát huy hiệu quả các sản phẩm mới, các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, kỹ năng phục vụ, bảo đảm vệ sinh môi trường và xây dựng hình ảnh du lịch văn minh, thân thiện. Việc ứng dụng công nghệ cũng cần gắn với cung cấp thông tin đầy đủ, hỗ trợ du khách và nâng cao hiệu quả quản lý.

Từ sức hút của mùa hoa tam giác mạch, sự phong phú của ẩm thực đến những trải nghiệm văn hóa và tiện ích số, du lịch Cao nguyên đá Đồng Văn đang từng bước được làm mới theo hướng đa dạng, giàu bản sắc. Sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, văn hóa cộng đồng và phương thức phục vụ hiện đại góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến, tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế địa phương và hướng tới du lịch bền vững./.

Khai mạc Lễ hội hoa tam giác mạch với chủ đề "Âm vang miền đá" Lễ hội không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hoa tam giác mạch mà còn góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản.