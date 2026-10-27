Công nghệ

Ứng dụng VNeID chính thức bổ sung tính năng “Đăng kiểm phương tiện”

Theo cơ quan chức năng, tiện ích mới về “Đăng kiểm phương tiện" trên ứng dụng VNeIDgóp phần số hóa thông tin phương tiện, giúp người dân quản lý dữ liệu đăng kiểm thuận tiện hơn.

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Theo thông tin từ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, nhằm tiếp tục nâng cao tiện ích phục vụ người dân trong quá trình chuyển đổi số, từ ngày 26/10/2026, người dân có thể xác nhận tích hợp và tra cứu thông tin đăng kiểm phương tiện ngay trên ứng dụng VNeID.

Tính năng này dành cho công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động bình thường.

Để sử dụng, người dân đăng nhập VNeID, vào mục Ví giấy tờ, chọn thông báo xác nhận tích hợp thông tin đăng kiểm, xác thực bằng passcode hoặc sinh trắc học rồi thực hiện theo hướng dẫn. Theo cơ quan chức năng, tiện ích mới góp phần số hóa thông tin phương tiện, giúp người dân quản lý dữ liệu đăng kiểm thuận tiện hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ứng dụng VNeID #Đăng kiểm phương tiện #Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội TP. Hà Nội
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