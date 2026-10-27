Một siêu ứng dụng của Viettel đạt 20 triệu người dùng sau gần 3 tháng ra mắt

Ngày 27/10, Viettel Telecom công bố nền tảng liên lạc và tiện ích số Viettel Tammi đã cán mốc 20 triệu người dùng sau chưa đầy 3 tháng chính thức ra mắt.

Trước đó, Tammi liên tục giữ vị trí Top đầu lượt tải về trong bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí trên cả hai kho ứng dụng App Store (iOS) và Google Play (Android) tại Việt Nam.

Không chỉ phát triển các tính năng gọi điện, nhắn tin, họp trực tuyến, Tammi đang được định hướng trở thành siêu ứng dụng, tích hợp các tiện ích số phục vụ nhiều nhu cầu trong công việc và đời sống trên cùng một nền tảng.

Trong tháng 10/2026, tỷ lệ người dùng hoạt động hằng ngày trên người dùng hoạt động hằng tháng (DAU/MAU) đạt gần 30%, ghi nhận tín hiệu tích cực về mức độ sử dụng thường xuyên của nền tảng.

Được phát triển trên nền tảng công nghệ, hạ tầng viễn thông và kinh nghiệm phục vụ hàng chục triệu khách hàng của Viettel, Tammi là một bước đi trong chiến lược chuyển đổi từ doanh nghiệp viễn thông sang doanh nghiệp công nghệ, hướng tới xây dựng một không gian kết nối an toàn, dễ sử dụng, thấu hiểu và quan tâm đến nhu cầu của người dùng.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng có nhu cầu sử dụng nhiều dịch vụ trực tuyến, mô hình siêu ứng dụng đang trở thành một hướng phát triển đáng chú ý của thị trường công nghệ. Thay vì phải cài đặt và chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng riêng biệt, người dùng có thể tiếp cận các chức năng liên lạc, làm việc, lưu trữ, tìm kiếm thông tin và những tiện ích thiết yếu ngay trên một nền tảng thống nhất.

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Viettel Telecom)

Với Viettel Tammi, định hướng này được thể hiện qua việc mở rộng từ các tính năng liên lạc truyền thống sang hệ thống tiện ích số đa dạng. Ứng dụng tích hợp gọi điện, nhắn tin, họp trực tuyến, trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) và lưu trữ đám mây, qua đó hướng tới đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau trong cùng một không gian số.

Nếu như các ứng dụng liên lạc thông thường chủ yếu phục vụ trao đổi giữa cá nhân với cá nhân, mô hình mà Tammi hướng tới còn mở rộng kết nối giữa người dùng với doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức thông qua Tammi OA. Đây là hướng phát triển giúp nền tảng từng bước vượt ra ngoài vai trò của một công cụ nhắn tin, trở thành điểm tiếp cận các kênh thông tin và dịch vụ số.

Trong hệ sinh thái này, người dùng có thể liên lạc với người thân, trao đổi công việc, tổ chức cuộc họp trực tuyến, tìm kiếm thông tin bằng AI và sử dụng các tiện ích lưu trữ mà không nhất thiết phải chuyển đổi giữa nhiều nền tảng khác nhau. Việc tích hợp các chức năng trên một ứng dụng cũng tạo điều kiện để các dịch vụ bổ trợ lẫn nhau, hình thành trải nghiệm sử dụng xuyên suốt hơn.

Tuy nhiên, việc phát triển thành siêu ứng dụng không chỉ phụ thuộc vào số lượng tính năng được tích hợp. Khả năng kết nối các dịch vụ, tính thuận tiện trong quá trình sử dụng, mức độ an toàn và khả năng duy trì người dùng thường xuyên mới là những yếu tố quyết định sức hấp dẫn lâu dài của nền tảng.

Với cột mốc 20 triệu người dùng sau chưa đầy 3 tháng ra mắt, Tammi đã có cơ sở ban đầu để mở rộng quy mô. Bài toán tiếp theo là chuyển lượng người dùng lớn thành mức độ sử dụng thường xuyên, đồng thời phát triển thêm các dịch vụ có giá trị thực tế để người dùng có lý do quay lại ứng dụng mỗi ngày./.

Viettel chạm mốc 11 thị trường quốc tế, mở rộng dấu ấn Việt Nam tới châu Mỹ Cộng hòa Dominica sẽ chính thức trở thành thị trường quốc tế thứ 11 trong hành trình đầu tư và kinh doanh dịch vụ viễn thông nước ngoài của Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel.