Trung Quốc cảnh báo nguy cơ rò rỉ dữ liệu từ thiết bị công nghiệp bị loại bỏ

Ngày 26/10, Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc (MSS) cảnh báo các thiết bị công nghiệp và công cụ chuyên dụng nếu không được xử lý đúng cách khi loại bỏ có thể tiềm ẩn rủi ro đối với an ninh quốc gia, đe dọa an ninh cơ sở hạ tầng trọng yếu và làm lộ bí mật thương mại.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, MSS cho rằng một số tổ chức lầm tưởng việc xóa tệp tin (file) hoặc định dạng (format) ổ cứng là đủ an toàn trước khi bán hoặc loại bỏ các thiết bị cũ. Tuy nhiên, các thao tác này thường chỉ xóa đi mục tệp tin (file index), trong khi dữ liệu gốc vẫn có khả năng được khôi phục bằng kỹ thuật chuyên biệt.

Trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng trọng yếu như năng lượng, viễn thông, giao thông, hóa chất và quản lý nguồn nước, các hệ thống điều khiển công nghiệp và bộ điều khiển lập trình đã ngừng sử dụng có thể vẫn còn lưu giữ các thông số vận hành, sơ đồ cơ sở vật chất và cấu hình bảo mật.

Theo MSS, những thông tin này có thể bị lợi dụng để xác định các lỗ hổng hệ thống và điểm yếu bảo mật, từ đó tạo điều kiện cho các cuộc tấn công mạng hoặc hành vi phá hoại vật lý.

MSS nhấn mạnh các rủi ro liên quan đến thiết bị khảo sát và giám sát đã qua sử dụng, bao gồm thiết bị thu tín hiệu GPS và các công cụ thăm dò địa chất. Theo đó, những thiết bị này có thể lưu giữ tọa độ có độ chính xác cao, dữ liệu địa hình và hồ sơ thăm dò khoáng sản, trong đó có thể bao gồm cả thông tin địa lý nhạy cảm liên quan đến các khu vực do quân đội kiểm soát, các cơ sở mật và các dự án cơ sở hạ tầng chiến lược.

Theo MSS, các cơ quan tình báo có thể thu thập các thiết bị công nghiệp và phương tiện lưu trữ bị loại bỏ từ những lĩnh vực nhạy cảm thông qua các nền tảng giao dịch đồ cũ hoặc các kênh tái chế, qua đó khôi phục thông tin nhạy cảm hoặc giải mã cấu trúc hệ thống, logic điều khiển và các lỗ hổng bảo mật. Do đó, MSS khuyến nghị quản lý chặt chẽ hơn đối với các thiết bị đã loại bỏ, đồng thời xóa bỏ dữ liệu một cách an toàn trước khi các thiết bị này được bán hoặc chuyển giao.

Đối với những thiết bị chứa dữ liệu quan trọng, cần ưu tiên áp dụng phương pháp khử từ hoặc phá hủy vật lý để ngăn chặn khả năng khôi phục thông tin./.

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