Doanh nghiệp cùng định hình tương lai Agentic AI trong marketing

Hội đồng Tư vấn Sản phẩm (CAB) của Insider One Việt Nam là diễn đàn dành cho khách hàng chiến lược góp ý trực tiếp vào lộ trình sản phẩm.

Buổi họp tháng 10/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh quy tụ 12 đại diện của 9 doanh nghiệp. Cả buổi xoay quanh một câu hỏi: Agentic AI cần những gì để vận hành được trong marketing thực tế?

CAB của Insider One là gì?

CAB là hội đồng gồm các khách hàng chiến lược của Insider One. Thành viên cùng trao đổi về xu hướng, ý tưởng và thách thức của ngành. Những đóng góp này định hướng sản phẩm và dịch vụ của Insider One.

Hội đồng cũng hoạt động ở nhiều thị trường khác như Đài Loan, Hồng Kông, Indonesia và toàn cầu.

Tầm nhìn và sứ mệnh của CAB

Sản phẩm của Insider One được xây cùng những người dùng nó mỗi ngày. CAB hướng tới trở thành nơi các marketer hàng đầu Việt Nam có tiếng nói trực tiếp trong việc quyết định Insider One phát triển gì tiếp theo.

CAB có sứ mệnh là nơi những người đang vận hành MarTech và dữ liệu tại các doanh nghiệp dẫn đầu Việt Nam cùng ngồi lại để định hình hướng đi của Insider One. Hội đồng đưa tiếng nói của khách hàng chiến lược đến thẳng ban lãnh đạo sản phẩm, để mỗi quyết định về lộ trình đều xuất phát từ bài toán thực tế của thị trường. Thành viên được tiếp cận sớm các tính năng mới, góp ý trước khi sản phẩm ra mắt và học hỏi best practice từ chính những doanh nghiệp cùng ngành. Từ những cuộc trao đổi này, CAB xây dựng một cộng đồng marketer có khả năng kết nối, chia sẻ câu chuyện thành công và nâng chuẩn tăng trưởng dựa trên dữ liệu và AI cho cả thị trường.

Các đại diện khách hàng tham dự: - ACB: Ms. Loan Trần, Giám đốc Phòng Phát triển Kinh doanh, Khối Ngân hàng số

- ACB: Mr. Toàn Hồ, Chuyên gia Ngân hàng số

- Giao Hàng Nhanh: Mr. Giang Hoàng, Head of Growth

- Heineken: Mr. Long Lê, Senior Consumer Data Growth and Intelligence Manager, Commerce-Media Consumer Experience

- La Vie: Ms. Ninh Trần, Chief Marketing Officer & Sustainability Lead

- La Vie: Ms. Trâm Ngô, Senior E-biz and Media Manager

- MCredit: Ms. Thảo Nguyễn, Digital Lead

- MSO: Mr. Pierre Antoine, COO

- T&A Ogilvy: Ms. An Huỳnh, Head of Data & Experience

- T&A Ogilvy: Mr. Vũ Phạm, Business Development Manager

- Shinhan: Ms. Duyên Phạm, Digital Business Unit (Head Office)

Chương trình mở đầu với phần chào mừng và bối cảnh thị trường từ Mr. Jack Nguyễn, Giám đốc Điều hành Khu vực. Mr. Muharrem Derinkök, Đồng sáng lập kiêm CPO của Insider One, cập nhật tính năng và demo sản phẩm mới.

Điểm nghẽn lớn nhất của Agentic AI trong marketing là gì?

Gần như doanh nghiệp nào cũng đang đẩy mạnh Agentic AI. Khi triển khai, bài toán dữ liệu phân mảnh lộ ra ngay.

Insider One tổng hợp năm rào cản khách hàng thường gặp: hệ thống tách biệt và kênh rời rạc, khó mở rộng quy mô cá nhân hóa, dữ liệu first-party hạn chế, tương tác tin nhắn thấp và khó chứng minh ROI. Điểm chung của cả năm nằm ở dữ liệu và ngữ cảnh mà agent cần để làm việc.

Mỗi phòng ban còn có KPI riêng và quyết định mua công nghệ riêng. Marketing theo đuổi chi phí trên mỗi lead, CX theo dõi NPS, đội sản phẩm lo tỷ lệ chuyển đổi. Một agent chỉ nhìn thấy một phần hành trình thì không thể quyết định đúng cho cả hành trình.

Roundtable: khách hàng muốn AI làm gì trước tiên?

Phần Roundtable dành cho khách hàng nói về kỳ vọng. Ba câu hỏi được đặt ra gồm quy trình CRM hay tương tác khách hàng nào bạn muốn tự động hóa bằng AI trước tiên? Insider One nên đóng vai trò gì trong chiến lược AI của bạn? Bạn mong Insider One phát triển tính năng AI nào tiếp theo?

Câu trả lời của các thành viên được ghi nhận làm đầu vào cho lộ trình sản phẩm.

Demo trực tiếp: Agent One xử lý những việc nào?

Mr. Muharrem Derinkök trình bày Agent One, hệ điều hành đa tác nhân của Insider One. Phần demo đi theo 6 nhu cầu mà marketer thường nêu gồm:

- Agent tự lên chiến dịch và làm thiết kế (Design Agent).

- Agent tự phân tích, vẽ biểu đồ và dựng dashboard (Insight Agent).

- MCP hỗ trợ tự động hóa vận hành trên Insider One.

- Từ một nội dung gốc, agent tạo thêm nhiều phiên bản.

- Một đội agent làm nhiều việc khác nhau, quản lý từ một điểm điều khiển chung.

- Marketer đặt mục tiêu, Journey Decisioning Engine tự quyết định cần tối ưu gì và tối ưu hàng loạt hành trình, không cần chạy báo cáo thủ công.

ACB chia sẻ gì sau 4 năm cá nhân hóa?

Đại diện ACB trình bày hành trình bốn năm cùng Insider One, từ giai đoạn mới bắt đầu đến nhóm người dùng nâng cao. Theo chia sẻ tại buổi họp, ACB chạy hàng trăm hành trình tự động mỗi tháng. Các hành trình này phủ toàn bộ vòng đời khách hàng, từ thu hút, kích hoạt giao dịch đầu tiên đến giữ chân và khôi phục.

Một chương trình gamification gắn vào hành trình đa kênh cho kết quả cụ thể: số dư tiền gửi của khách hàng chơi game cao hơn hơn so với trước chương trình.

ACB cũng nêu kỳ vọng cho giai đoạn tiếp theo. Họ cần AI agent đủ năng lực để trở thành một kênh bán hàng mới, cùng một "Master Agent" điều phối nhiều agent bán hàng và tự tối ưu kịch bản tư vấn.

La Vie và T&A Ogilvy chia sẻ gì về tăng trưởng bằng AI?

Đại diện La Vie cùng đối tác T&A Ogilvy trình bày bài “The Future of Intelligent Growth”, kể lại 3 năm xây hệ thống dữ liệu và trải nghiệm người tiêu dùng cho thương hiệu nước uống này.

Ba giai đoạn của La Vie đi theo một trục rõ ràng:

- 2024, kết nối dữ liệu: gom dữ liệu rời rạc từ retail, e-commerce, social và media vào một CDP. Năm này La Vie có hơn trăm nghìn người dùng mới và chỉ số sức mạnh thương hiệu (Brand Power) tăng 3X%.

- 2025, kết nối hành trình: nối đăng ký, tương tác, ưu đãi và loyalty thành một hành trình liền mạch. Người dùng mới tăng thêm hơn 600 nghìn, số người mua mới tăng gấp 1X lần, số người mua lặp lại tăng gấp 3 lần. Hệ thống phủ hơn 3X nguồn dữ liệu, 9X% phân khúc chạy động.

- 2026, kích hoạt trí tuệ: đưa AI vào quyết định và hành động tiếp theo. La Vie ghi nhận hơn 1,X triệu người dùng mới, phủ hơn 50 nguồn dữ liệu, 100% phân khúc chạy động, 3X% quyết định có AI tham gia.

La Vie tóm tắt cách nghĩ của mình bằng ba ý: CDP ghi nhớ, còn growth engine ra quyết định. Cá nhân hóa phải bắt đầu trước khi biết tên khách hàng. Và AI chạy ở quy mô lớn nhưng luôn nằm trong luật kinh doanh và giới hạn của thương hiệu.

Bé Yên đọc hành vi và đổi trải nghiệm theo từng khoảnh khắc

Điểm được nhiều khách mời quan tâm là Bé Yên, linh vật của La Vie trên website D2C. Bé Yên thay đổi lời nhắn theo hành vi của người mua ngay trên trang, kể cả khi hệ thống chưa biết người đó là ai.

Chuỗi trải nghiệm đi qua bốn bước:

- Xem sản phẩm: người dùng ở trang bình 19L đủ điều kiện khoảng 15 giây mà chưa thêm gì. Bé Yên nhắc nhẹ và mời mua ngay.

- Cân nhắc: tin nhắn đầu bị đóng, khách vẫn đang xem. Bé Yên nhắc sản phẩm đang chờ và mời thêm vào giỏ.

- Thêm vào giỏ: giỏ hàng đủ điều kiện và có dấu hiệu rời trang. Bé Yên giữ ưu đãi và mời hoàn tất đơn.

- Mở rộng giỏ hàng: khách có một bình 19L, chưa thanh toán. Bé Yên gợi ý mua 3 bình kèm quà tặng.

Phía sau mỗi lời nhắn là một quy trình bốn bước: đọc tình huống hiện tại, bổ sung hồ sơ khách (loại người mua, mức độ yêu thích, SKU gần nhất), kiểm tra khách có đủ điều kiện nhận ưu đãi không, rồi mới hiển thị nội dung. Mỗi lời nhắn đều đóng được và có giới hạn số lần trong một phiên truy cập.

Bước tiếp theo: đội agent hỗ trợ quyết định

Giai đoạn 2026, La Vie chuyển từ kích hoạt theo luật sang quyết định có AI, với bốn agent phụ trách phân khúc, insight, thiết kế và đề xuất hành động.

La Vie đặt lộ trình theo ba nhịp: nâng cấp trí tuệ dữ liệu (Now), đưa AI vào quyết định và tối ưu hành trình (Next), rồi nhân rộng những gì đã chứng minh hiệu quả (Scale).

Vì sao chọn Insider One?

Insider One xây dữ liệu khách hàng, quyết định của AI và tương tác đa kênh trên cùng một hệ thống. Agent không mất dấu khách hàng khi chuyển giữa các công cụ rời, và marketer không phải ghép nhiều nhà cung cấp lại với nhau.

Tại Việt Nam, Insider One có đội ngũ local và nguồn lực chuyên trách cho cả giai đoạn onboard và mở rộng. Công ty đã đồng hành cùng doanh nghiệp Việt 10 năm, với các khách hàng tiêu biểu như ACB, Heineken, La Vie, MCredit, Shinhan, Giao Hàng Nhanh, MB Bank, Vietnam Airlines, Vinamilk,..../.