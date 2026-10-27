Apple đổi iPhone Duo mới cho khách hàng gặp lỗi màn hình gập

Hãng Apple thông báo sẽ đổi thiết bị mới cho khách hàng gặp lỗi màn hình bên trong trên một số mẫu iPhone Duo.

Trong tuyên bố ngày 26/10, Apple xác nhận ghi nhận sự cố ảnh hưởng đến màn hình bên trong của một số lượng nhỏ thiết bị.

Hãng khuyến nghị người dùng gặp vấn đề liên hệ với bộ phận hỗ trợ AppleCare để được đổi máy. Apple chưa đưa ra giải thích về nguyên nhân gây ra lỗi này.

Apple bắt đầu giao iPhone Duo từ tuần trước. Nhu cầu cao khiến lượng hàng có sẵn chỉ ở mức hạn chế, trong khi các đơn đặt trước trực tuyến ban đầu đã hết chỉ sau vài phút. Các nhà phân tích nhận định hãng có thể tiếp tục gặp khó khăn về nguồn cung do thiết kế và quy trình sản xuất phức tạp để thiết bị có thể gập lại như một cuốn sổ.

Cuối tuần qua, một số hình ảnh và bài đăng trên mạng xã hội cho thấy màn hình bên trong của iPhone Duo xuất hiện vết nứt và các đường kẻ tại khu vực bản lề ở chính giữa, nơi thiết bị gập lại.

iFixit-công ty chuyên phân tích cấu tạo thiết bị điện tử và cung cấp hướng dẫn sửa chữa-đã kết hợp hình ảnh tháo rời sản phẩm, bằng sáng chế và dữ liệu chụp cắt lớp vi tính (CT) để xây dựng mô phỏng 3D bản lề của iPhone Duo, sau đó đối chiếu với vị trí các hư hỏng được báo cáo.

Theo iFixit, các vị trí gặp vấn đề tập trung ngay bên dưới khu vực cáp màn hình chạy dưới lớp hiển thị, gần một thanh đỡ ở trung tâm. Công ty cho rằng thanh đỡ này có thể không dịch chuyển khỏi đường gập của màn hình khi điện thoại được gập lại, khiến lực tập trung tại một điểm và làm tăng nguy cơ hư hỏng. Apple chưa bình luận về nhận định này.

Dù ghi nhận sự cố màn hình, nhưng iFixit đánh giá iPhone Duo là mẫu điện thoại gập có khả năng sửa chữa tốt nhất trong số những thiết bị cùng loại mà công ty từng kiểm tra.

Ông Francisco Jeronimo - Phó Chủ tịch công ty nghiên cứu thị trường IDC - nhận định việc Apple nhanh chóng đưa ra phương án đổi máy là bước đi phù hợp để xử lý vấn đề.

Ông nhắc lại sự cố của mẫu Galaxy Fold đầu tiên do Samsung ra mắt năm 2019, đồng thời cho rằng phản ứng nhanh chóng và minh bạch có thể giúp hạn chế tác động tiêu cực đối với một dòng sản phẩm mới./.

Mẫu iPhone Duo của Apple 'cháy hàng' trong ngày mở bán iPhone Duo - sản phẩm đang "cháy hàng" trong ngày mở bán - có giá khởi điểm 1.999 USD và vượt mức 3.000 USD đối với phiên bản có dung lượng lưu trữ 2TB.