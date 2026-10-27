Từ ngân hàng đến người kiến tạo trải nghiệm: “Show lớn để VPBank lo”

Suốt nhiều thập kỷ, việc mang các tour diễn hàng đầu thế giới về với Việt Nam từng được xem là một mục tiêu xa vời. Nhưng gần đây, vị thế của Việt Nam trên bản đồ sự kiện thế giới đang dần được định vị lại khi có những thương hiệu chấp nhận thách thức với cuộc chơi này như VPBank.

Không làm thì thôi, đã làm là phải “lớn”

Những ngày đầu tháng Tám, cộng đồng V.I.P Việt Nam gần như “nổ tung” khi BIGBANG chính thức gọi tên Hà Nội trên bản đồ BIGBANG 2026-2027 World Tour. Sau gần hai thập kỷ, giấc mơ từng tưởng chỉ có thể gửi gắm qua màn hình TV của một thế hệ 8X, 9X cuối cùng cũng thành hiện thực. Và cuối tuần qua, G-DRAGON, TAEYANG và DAESUNG đã đứng trên sân khấu Mỹ Đình trong hai đêm diễn mà chính nhóm nhạc huyền thoại K-POP đã chia sẻ: “Concert ở Việt Nam là show tuyệt vời nhất từng có.”

Và giữa “vụ nổ lớn” ấy, một cái tên quen thuộc lại xuất hiện: VPBank. Điều khiến nhiều người không khỏi cảm thán là lần này VPBank không chỉ đứng ở vị trí nhà tài trợ. Ngân hàng đã trực tiếp tham gia cuộc chơi với vai trò đơn vị tổ chức tại Việt Nam (local promoter), cùng AEG Presents Asia và Carpa, phối hợp với YG Entertainment để đưa một trong những world tour được chờ đợi nhất năm về Hà Nội.

VPBank đã thiết đãi gần 90.000 người hâm mộ một trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao tại hai đêm diễn của BIGBANG ở Mỹ Đình. (Ảnh: Vietnam+)

Nếu nhìn lại hơn một năm qua, sự xuất hiện này dường như chẳng còn là bất ngờ bởi đây đã là lần thứ tư liên tiếp VPBank đứng cạnh những cái tên khổng lồ của ngành công nghiệp giải trí toàn cầu.

Tháng 6/2025, bông hoa cúc trắng khuyết cánh từ fanpage VPBank đã mở màn cho một trong những chiến dịch “thả hint” gây xôn xao nhất mùa hè với đáp án cuối cùng là sự trở lại Việt Nam sau 13 năm của G-DRAGON tại VPBank K-Star Spark 2025. Chưa đầy nửa năm sau, VPBank tiếp tục đồng hành cùng G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI presented by VPBank. Và sau đó là vũ trụ Esports với VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled đưa đội tuyển Liên minh huyền thoại hàng đầu thế giới T1 cùng Faker tới Việt Nam.

G-DRAGON trong đại nhạc hội VPBank K-Star Spark 2025. (Ảnh: Vietnam+)

Và lần này đồng hành cùng BIGBANG trong World Tour kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm, VPBank quả thực đã đánh thức thanh xuân của hàng triệu fan Việt.

Có một điểm chung dễ nhận thấy, VPBank dường như không chọn những cái tên “vừa đủ”. Thương hiệu này liên tục đặt mình cạnh những tên tuổi danh tiếng sở hữu cộng đồng người hâm mộ khổng lồ. Thực tế, “gu chơi lớn” ấy không phải mới xuất hiện vài năm gần đây.

Từ hơn một thập kỷ trước, khi việc thưởng thức trực tiếp những nghệ sĩ quốc tế hàng đầu vẫn còn là điều khá xa xỉ với phần đông khán giả Việt, VPBank đã bắt đầu theo đuổi con đường này. Richard Clayderman, Kenny G, Modern Talking, Boney M, Vienna Chamber Orchestra… lần lượt được đưa đến gần hơn với công chúng Việt Nam. Sau đó là Westlife, rồi những đại nhạc hội Kpop và những world tour quy mô hàng trăm nghìn người.

Nghệ sỹ có thể thay đổi, tập khán giả cũng khác nhau, quy mô sân khấu đa dạng, nhưng có một điều gần như không đổi: VPBank liên tục chọn đứng ở nơi những điểm chạm cảm xúc sâu sắc nhất.

Chiến lược dài hạn về cảm xúc

Nếu chỉ nhìn từng sự kiện riêng lẻ, người ta có thể gọi đó là những màn “chơi lớn.” Nhưng khi đặt những cái tên VPBank từng mời về Việt Nam trong hơn 10 năm qua thì có thể thấy đây là một câu chuyện về chiến lược dài hạn của ngân hàng.

Thương hiệu luôn đồng hành cùng người hâm mộ trong những khoảnh khắc đáng nhớ. (Ảnh: Vietnam+)

Từ đồng hành cùng những chương trình nghệ thuật quốc tế ở vai trò tài trợ, đến kiến tạo những đại nhạc hội mang dấu ấn riêng và mới nhất là bước sâu hơn vào chuỗi giá trị với vai trò local promoter của BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR IN HANOI, cách VPBank hiện diện trên những sân khấu lớn cũng ngày một khác. Không chỉ đưa tên thương hiệu đến gần khán giả, VPBank đang trực tiếp góp phần kiến tạo trải nghiệm cho người hâm mộ.

Lựa chọn này cũng nhất quán với định vị “Vì một Việt Nam thịnh vượng” mà VPBank theo đuổi, trong đó khái niệm thịnh vượng được mở rộng từ tài chính sang đời sống tinh thần. Bởi giá trị của một concert không chỉ nằm trong vài giờ biểu diễn, mà còn ở cơ hội gặp thần tượng sau hàng chục năm chờ đợi, là những chuyến đi được lên kế hoạch cùng bạn bè hay khoảnh khắc hàng chục nghìn người cùng hòa giọng hát ca khúc yêu thích.

Với một thương hiệu, đó là thứ tài sản đặc biệt: ký ức và cảm xúc của khách hàng. Thay vì chỉ tìm cách hiện diện trong những thời điểm khách hàng cần gửi tiền, thanh toán, đầu tư hay vay vốn, VPBank đang mở rộng điểm chạm sang những khoảnh khắc mà họ thực sự muốn sống, muốn tận hưởng và luôn nhớ về.

VPBank mang những trải nghiệm văn hóa - giải trí đẳng cấp quốc tế đến gần hơn với công chúng. (Ảnh: Vietnam+)

Bên cạnh đó, ở một tầng ý nghĩa rộng hơn, những gì VPBank đang làm cũng góp phần thay đổi vị thế của Việt Nam trên bản đồ giải trí quốc tế. Suốt nhiều năm, Bangkok, Singapore, Tokyo, Seoul hay Hong Kong thường là những cái tên quen thuộc trên lịch trình các tour diễn lớn ở châu Á. Với người hâm mộ Việt Nam, việc bay sang một quốc gia khác để xem thần tượng từng gần như là lựa chọn mặc định. Nhưng khoảng cách ấy đang dần được thu hẹp với những world tour lớn tại Hà Nội của những tên tuổi như G-DRAGON hay BIGBANG.

Những sân vận động hàng chục nghìn người kín chỗ, những cộng đồng fan đủ lớn, sức mua đủ mạnh và năng lực tổ chức ngày càng chuyên nghiệp đang chứng minh Việt Nam là một thị trường giải trí đang vươn lên mạnh mẽ. Và quan trọng không kém, Việt Nam đang có những doanh nghiệp đủ tiềm lực, kinh nghiệm và tham vọng để ngồi vào bàn cùng những tên tuổi lớn của ngành công nghiệp giải trí thế giới.

Có thể nói, việc trở thành đơn vị đồng tổ chức BIGBANG World Tour tại Việt Nam là dấu mốc quan trọng trong hành trình VPBank mang những trải nghiệm văn hóa - giải trí đẳng cấp quốc tế đến gần hơn với công chúng; góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến ngày càng quan trọng trên bản đồ lưu diễn và công nghiệp văn hóa của khu vực.

Sau hơn một thập kỷ kiên trì với những sân khấu quốc tế, VPBank đã được ghi nhận như một “kim chủ” của những sự kiện tầm cỡ và cảm xúc. Khi hàng chục nghìn khán giả cùng hòa giọng với Haru Haru giữa một đêm thu tháng 10 tại Mỹ Đình, thanh xuân của một thế hệ đã được viết tiếp. Với VPBank, khoảnh khắc ấy cũng là minh chứng cho một chiến lược đã đi đủ dài để tạo thành dấu ấn, đưa thương hiệu vượt ra ngoài những điểm chạm tài chính, để trở thành một phần trong đời sống tinh thần của hàng triệu người Việt./.

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