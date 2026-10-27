Báo chí Việt Nam-Thái Lan tăng cường hợp tác trong kỷ nguyên số

Ngày 26/10, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Thái Lan do bà Norrinee Ruangnoo, Chủ tịch Liên đoàn Báo chí Thái Lan (CTJ), Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Lan (TJA), Phó Thư ký tòa soạn Báo Matichon, làm trưởng đoàn, đến thăm, làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, bày tỏ vui mừng chào đón đoàn, đồng thời khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức ngày càng gắn bó, không chỉ trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ báo chí mà còn mở rộng sang văn hóa, thể thao. Những hoạt động này góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa những người làm báo hai nước.

Đề cập đến những thách thức của báo chí hiện nay, ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh yêu cầu chủ động đổi mới trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và thay đổi trong cách công chúng tiếp cận thông tin.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động sâu rộng đến quy trình sản xuất nội dung, phân phối thông tin và tương tác với độc giả. Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với Hiệp hội các Nhà xuất bản tin tức thế giới (WAN-IFRA) tổ chức Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam năm 2026, tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng AI, chuyển đổi công nghệ và tương lai báo chí trong kỷ nguyên số.

Tại Diễn đàn Báo chí Việt Nam diễn ra tháng 6, Hội Nhà báo Việt Nam đã đưa ra 10 quy định về sử dụng AI trong tòa soạn. Hội cũng tổ chức các lớp đào tạo về AI cho khoảng 3.500 nhà báo.

Bà Norrinee Ruangnoo cho biết Hội Nhà báo hai nước duy trì các hoạt động trao đổi trên cơ sở biên bản ghi nhớ hợp tác, góp phần củng cố quan hệ báo chí truyền thống, tốt đẹp giữa Việt Nam và Thái Lan. Bà nhấn mạnh, trước những thách thức chung, hai bên cần thường xuyên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác bền vững.

Theo đại diện Hội Nhà báo Thái Lan, vừa qua, đại diện báo chí các nước tập trung trao đổi về hai vấn đề nổi bật: tác động của AI đối với hoạt động báo chí và khả năng thích ứng, cạnh tranh của các cơ quan báo chí trước sức ép từ các nền tảng số như Facebook, Google và những mạng xã hội khác. Đây cũng là những nội dung cần tiếp tục được thảo luận nhiều hơn trong thời gian tới./.

Thúc đẩy hợp tác truyền thông chính sách giữa Việt Nam và Hàn Quốc Tại buổi làm việc chiều 28/9, đoàn đại biểu Tạp chí Cộng sản và kênh truyền thông Yonhap TV trao đổi về phương thức vận hành báo chí hiện đại, ứng dụng AI và thúc đẩy hợp tác truyền thông chiến lược.