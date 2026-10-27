Truyền thông Ba Lan đề cao bước tiến trong quan hệ với Việt Nam

Truyền thông Ba Lan (như Hãng thông tấn quốc gia PAP, Đài phát thanh quốc gia Polskie Radio và các trang tin notesfrompoland.com, poland-24.com…) đã đưa đậm tin Việt Nam và Ba Lan chính thức nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược trong cuộc hội đàm tại Hà Nội giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk.

Các hãng tin này cũng đánh giá việc ký kết Tuyên bố chung và Kế hoạch Hành động 5 năm (2026-2030), cùng các thỏa thuận trong một loạt lĩnh vực, giúp thiết lập khung chính trị vững chắc để hai nước thúc đẩy hợp tác toàn diện.

Theo các bài viết, hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Ba Lan thông qua tuyên bố chung và một kế hoạch hành động nhiều năm nhằm định hướng hội nhập kinh tế, chính trị và kỹ thuật. Ba Lan sẽ đóng vai trò là cầu nối cho các sản phẩm của Việt Nam thâm nhập thị trường Trung và Đông Âu, trong khi Việt Nam sẽ là trung tâm cho các công ty Ba Lan và Liên minh châu Âu (EU) tiếp cận thị trường Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Hợp tác kinh tế là một trong những ưu tiên hàng đầu của quan hệ đối tác này. Hai quốc gia đặt mục tiêu đạt kim ngạch thương mại song phương 6 tỷ USD năm 2030.

Thủ tướng Donald Tusk nhấn mạnh việc Warsaw ưu tiên cải thiện thâm hụt thương mại hiện tại, đồng thời tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) để giảm bớt các rào cản phi thuế quan (như kiểm tra kiểm dịch vệ sinh), mở đường cho nông sản, thực phẩm (đặc biệt là sữa), dược phẩm và công nghệ xanh của Ba Lan tiếp cận thị trường Việt Nam.

Thủ tướng Tusk đã xác định một số lĩnh vực mà các công ty Ba Lan có tiềm năng mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam. Quốc phòng sẽ là một trụ cột mới của mối quan hệ đối tác, cùng với sự hợp tác về an ninh, bao gồm cả cuộc chiến chống tội phạm mạng. Ông Tusk cho biết Ba Lan hoan nghênh sự quan tâm của Việt Nam đối với ngành công nghiệp quốc phòng của nước này và các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của tự do hàng hải, hàng không và việc giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Chuyến thăm ghi nhận những bước tiến thực chất thông qua việc ký kết các thỏa thuận hợp tác giáo dục, nghiên cứu khoa học và du lịch. Số lượng học bổng thường niên dành cho sinh viên và nhà nghiên cứu giữa hai nước sẽ được tăng từ 20 lên 50 suất.

Hãng hàng không quốc gia Ba Lan LOT dự kiến sẽ khai thác đường bay thẳng kết nối trực tiếp thủ đô hai nước ngay quý 1/2027, tạo động lực lớn cho giao lưu nhân dân, du lịch và hợp tác kinh tế.

Trang poland-24.com đánh giá chuyến thăm của ông Tusk đánh dấu một kết quả ngoại giao cụ thể, tiếp nối các cuộc thảo luận trước đó về việc tăng cường quan hệ giữa Ba Lan và Việt Nam - một đối tác kinh tế ngày càng quan trọng tại Đông Nam Á. Những thỏa thuận vừa đạt được không thiết lập một liên minh quân sự, cũng không tự động tạo ra các hợp đồng đầu tư mới, mà cung cấp một khuôn khổ chính trị để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Theo Polskie Radio và PAP, việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược với Ba Lan (quốc gia có nền kinh tế lớn thứ hai tại Trung và Đông Âu) không chỉ khẳng định vị thế cửa ngõ của Việt Nam tại ASEAN mà còn tạo động lực chiến lược để hai nước hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong thập niên tới./.

Tuyên bố chung Việt Nam-Ba Lan Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Ba Lan.