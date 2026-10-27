APEC 2027: Doanh nghiệp, địa phương cần chuẩn bị gì để nắm bắt cơ hội?

APEC 2027 mở ra cơ hội tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, nhưng các lợi ích ấy không tự đến. Doanh nghiệp, địa phương cần chuẩn bị sớm để biến cơ hội gặp gỡ thành hợp tác thực chất.

APEC 2027 sẽ quy tụ lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp từ 21 nền kinh tế thành viên, tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam quảng bá sản phẩm, tìm kiếm bạn hàng, mở rộng thị trường và tiếp cận những xu hướng kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, theo đại biểu Quốc hội Bùi Xuân Hải, điều quan trọng không chỉ là tham dự các hội nghị, diễn đàn, mà còn phải chuẩn bị kỹ thông tin, thế mạnh và định hướng hợp tác để chủ động kết nối với đối tác.

Cơ hội này cũng đặt ra yêu cầu đối với các địa phương: không chỉ giới thiệu tiềm năng, đặc sản hay lợi thế cạnh tranh, mà còn cần phối hợp với doanh nghiệp, chuẩn bị dữ liệu và xác định hướng hợp tác cụ thể. Sự chủ động từ trước khi sự kiện diễn ra sẽ góp phần giúp doanh nghiệp, địa phương tận dụng tốt hơn cơ hội quảng bá, thu hút đầu tư và thúc đẩy xuất khẩu.

Bên lề Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Phóng viên Báo Điện tử Vietnamplus đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Hải Phòng - đại biểu Quốc hội Bùi Xuân Hải (Đoàn Hải Phòng), về cơ hội của doanh nghiệp và các địa phương khi Việt Nam đăng cai APEC 2027.

- APEC 2027 sẽ quy tụ lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp từ 21 nền kinh tế thành viên. Theo ông, sự kiện này mở ra những cơ hội gì cho doanh nghiệp Việt Nam, và doanh nghiệp cần chuẩn bị như thế nào để tận dụng hiệu quả những cơ hội đó?

Đại biểu Bùi Xuân Hải: Tôi cho rằng, việc Việt Nam đăng cai APEC 2027 là cơ hội rất tốt cho các doanh nghiệp trong nước.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Hải Phòng - đại biểu Quốc hội Bùi Xuân Hải. (Ảnh: Mai Anh/Vietnam+)

Các đoàn lãnh đạo và doanh nhân từ 21 nền kinh tế sẽ đến Việt Nam tham dự hội nghị, diễn đàn và các sự kiện liên quan. Đây là dịp để Đảng, Nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước có tiềm năng, tiềm lực và đang phát triển mạnh mẽ với bạn bè quốc tế.

Hiện 21 nền kinh tế thành viên APEC chiếm khoảng 61% GDP toàn cầu, 46% kim ngạch thương mại toàn cầu và khoảng 36% dân số thế giới. Trong đó có những nền kinh tế hàng đầu như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Nga… Vì vậy, đây là cơ hội rất đáng để doanh nghiệp Việt Nam chủ động nắm bắt.

Trước hết, doanh nghiệp nên đăng ký tham gia các sự kiện, diễn đàn, hội nghị trong khuôn khổ APEC. Khi tham dự, cần chuẩn bị chu đáo thông tin giới thiệu về doanh nghiệp, thế mạnh, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và những ưu điểm của mình. Doanh nghiệp cũng có thể giới thiệu lợi thế của Việt Nam trong cạnh tranh quốc tế, hoạt động xuất nhập khẩu và môi trường đầu tư, kinh doanh.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng, doanh nghiệp tham dự APEC không chỉ để gặp gỡ, mà còn cần lắng nghe các chính khách, nhà lãnh đạo nhằm hiểu rõ hơn định hướng chính sách và thể chế. Đại biểu Bùi Xuân Hải

Từ nay đến khi APEC 2027 diễn ra còn khoảng một năm. Đây có thể là khoảng thời gian tương đối dài, nhưng cũng sẽ trở nên ngắn nếu doanh nghiệp không chuẩn bị kỹ lưỡng. Tôi mong các doanh nghiệp chủ động đăng ký tham gia các sự kiện, diễn đàn, đồng thời chuẩn bị tốt để trao đổi, hợp tác với doanh nhân nước ngoài và tìm kiếm đối tác.

Thứ hai, APEC 2027 tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm bạn hàng, đối tác nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu, nhập khẩu, hợp tác đầu tư, kinh doanh hoặc thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Thứ ba, doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội học hỏi từ các doanh nghiệp lớn và những nền kinh tế hàng đầu thế giới. Thông qua các diễn đàn, sự kiện và cuộc gặp gỡ bên lề, doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn nhu cầu của thị trường nước ngoài, nhu cầu của các đối tác, cũng như xu hướng phát triển và những mong muốn của họ trong thời gian tới.

Thứ tư, ở góc độ vĩ mô, doanh nghiệp cần lắng nghe các ý kiến, quan điểm và nội dung được lãnh đạo APEC thảo luận. Qua đó, doanh nghiệp có thể hình dung định hướng chính sách trong tương lai về thương mại toàn cầu, xuất nhập khẩu, chuyển đổi số, phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và những lĩnh vực liên quan, từ đó xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh phù hợp.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng, doanh nghiệp tham dự APEC không chỉ để gặp gỡ, mà còn cần lắng nghe các chính khách, nhà lãnh đạo nhằm hiểu rõ hơn định hướng chính sách và thể chế. Đó là những lợi ích mà doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng khi Việt Nam đăng cai APEC 2027 tại Phú Quốc.

- Với các địa phương, đặc biệt là Phú Quốc, APEC 2027 mở ra cơ hội gì trong quảng bá tiềm năng, thu hút đầu tư và thúc đẩy xuất khẩu? Các địa phương cần chuẩn bị những gì để tận dụng cơ hội đó, thưa ông?

Đại biểu Bùi Xuân Hải: Theo tôi, các địa phương cũng cần tranh thủ tối đa cơ hội khi Việt Nam đăng cai APEC 2027.

Ở tầm vĩ mô, Đảng và Nhà nước đang chuẩn bị quyết liệt để bạn bè quốc tế, các nguyên thủ, lãnh đạo của 21 nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp thấy được một Việt Nam phát triển mạnh mẽ, giàu tiềm năng. Các tỉnh, thành phố cũng cần tham gia vào mục tiêu chung đó.

Trước hết, lãnh đạo địa phương cần tham dự các hội nghị, diễn đàn để lắng nghe, tìm hiểu những định hướng, chính sách lớn được lãnh đạo các nền kinh tế thảo luận. Đây là những nền kinh tế có ảnh hưởng lớn đến định hướng phát triển kinh tế thế giới, thương mại toàn cầu, trí tuệ nhân tạo và công nghệ trong thời gian tới. Vì vậy, các địa phương cũng cần nắm bắt những xu hướng này.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đến kiểm tra các dự án hạ tầng chuẩn bị cho Hội nghị APEC. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thứ hai, các địa phương cần chuẩn bị thông tin và những vật phẩm phù hợp để giới thiệu đặc trưng, đặc sản, điểm nổi bật và lợi thế cạnh tranh của mình trong hoạt động đầu tư, kinh doanh. Qua đó, địa phương có thể quảng bá tiềm năng, thu hút nhà đầu tư nước ngoài hoặc thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa.

Chẳng hạn, những địa phương có thế mạnh về nông sản, thực phẩm, hải sản có thể tận dụng cơ hội để quảng bá sản phẩm. Những địa phương có lợi thế về khu công nghiệp, khu kinh tế tự do, thương mại tự do hoặc trung tâm tài chính cũng có thể giới thiệu thế mạnh của mình tới các nền kinh tế và doanh nghiệp tham dự APEC.

Thứ ba, các địa phương nên hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn cùng chuẩn bị thông tin, dữ liệu và định hướng hợp tác rõ ràng với các nền kinh tế, doanh nghiệp đối tác. Sự phối hợp này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả tham dự các diễn đàn, sự kiện.

Khoảng một năm còn lại cũng là thời gian để các địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng thông tin và những nội dung cần thiết. Khi tham dự APEC 2027, các địa phương cần chủ động trao đổi, quảng bá, đàm phán nhằm thu hút đầu tư vào địa phương mình, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu những sản phẩm đặc sắc ra thị trường thế giới, đặc biệt là tới 21 nền kinh tế thành viên APEC.

Bùi Xuân Hải là Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng, đại biểu Quốc hội Đoàn Hải Phòng.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của ông./.

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