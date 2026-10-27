Chiều 27/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt Đại đội nữ lái xe Trường Sơn, hướng tới 58 năm Ngày truyền thống đơn vị (18/12/1968-18/12/2026).

Tại buổi gặp mặt, Trưởng ban Liên lạc Đại đội nữ lái xe Trường Sơn Nguyễn Thị Hòa đã báo cáo về truyền thống Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn - Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.

Ngày 18/12/1968, Trung đội nữ lái xe, tiền thân của Đại đội nữ lái xe Trường Sơn, ra đời. Từ lực lượng thanh niên xung phong và bộ đội, các chị được tuyển chọn, huấn luyện cấp tốc để đảm nhiệm công việc rất khó.

Học lái xe, học sửa chữa, rồi tiếp tục rèn luyện trên những cung đường khói lửa đạn bom, các chị từng bước làm chủ phương tiện, vững vàng nhận nhiệm vụ vận tải phục vụ chiến đấu.

Qua nhiều cung đường hiểm trở, vận chuyển hàng tiếp tế cho chiến trường, đưa thương binh về nơi điều trị. Mỗi chuyến xe đến nơi là thêm sức mạnh cho bộ đội, thêm cơ hội cứu chữa đồng đội.

Ghi nhận chiến công và những thành tích đặc biệt xuất sắc của các nữ lái xe Trường Sơn trong cuộc kháng chiến, năm 2014, Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn vinh dự đón nhận danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Đại đội trưởng Phùng Thị Viên được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân…

Nhìn lại 58 năm qua, chị em luôn cố gắng giữ gìn phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, 90% gia đình của chị em đều đạt gia đình văn hóa. Hằng năm, chị em đều được công nhận là phụ nữ đạt 3 chuẩn mực thi đua mà Trung ương Hội Phụ nữ phát động, hội viên Hội Cựu chiến binh tiêu biểu và tham gia các tổ chức quần chúng ở địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng và xúc động khi thấy các chị từ nhiều miền quê về đây, mang theo nghĩa tình đồng đội bền chặt và những ký ức không thể nào quên. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới các chị cùng gia đình lời thăm hỏi ân cần, lòng biết ơn sâu sắc; qua các chị, gửi lời chúc sức khỏe, tình cảm thân thiết tới những đồng đội chưa thể dự cuộc gặp hôm nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công lao của những người đã cống hiến cho Tổ quốc. Các chị đã hy sinh cả thời tuổi trẻ cho đất nước. Vì vậy, chúng ta có trách nhiệm chăm lo để các chị được sống an vui, được chữa bệnh kịp thời, được hỗ trợ khi khó khăn và được lắng nghe những điều gửi gắm.

Ghi nhận sự quan tâm của Bộ Quốc phòng trong việc tổ chức gặp mặt, chỉ đạo hỗ trợ các chị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị những việc đã chỉ đạo cần được kiểm tra kết quả thực hiện, những khó khăn còn lại phải tiếp tục được giải quyết; giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các địa phương và Ban liên lạc rà soát hoàn cảnh, việc thực hiện chế độ, chính sách và nhu cầu hỗ trợ của từng chị.

Trong năm 2026, phải hoàn thành việc rà soát, giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định. Hồ sơ còn thiếu phải chủ động hướng dẫn, phối hợp xác minh; việc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất hướng xử lý; phải xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm, thông tin đầy đủ kết quả và tiến độ giải quyết cho từng chị, không để các chị phải đi lại, nộp hồ sơ, giấy tờ nhiều lần do các cơ quan thiếu phối hợp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ sở quân y phối hợp với y tế địa phương nắm tình trạng sức khỏe, tổ chức khám, điều trị, điều dưỡng và phục hồi chức năng phù hợp với từng chị; có biện pháp hỗ trợ cụ thể đối với những chị sức yếu, đi lại khó khăn; cần quan tâm việc chăm sóc hằng ngày và đời sống tinh thần, nhất là những chị sống một mình, không có nguồn thu nhập ổn định. Việc chăm lo phải được duy trì thường xuyên, kịp thời hỗ trợ khi sức khỏe, hoàn cảnh của các chị có thay đổi, để các chị yên tâm trong cuộc sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với đại biểu Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Các cấp ủy, chính quyền nơi các chị cư trú phải nắm chắc những trường hợp khó khăn về nhà ở, đời sống để giải quyết theo chính sách và huy động sự giúp đỡ phù hợp. Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng các cơ quan, đơn vị tiếp tục đồng hành với Ban liên lạc, thường xuyên thăm hỏi, kịp thời giúp đỡ đồng đội đau yếu, khó khăn. Cán bộ được giao nhiệm vụ phải làm bằng sự tận tâm, coi khó khăn của các chị là việc mình có trách nhiệm tháo gỡ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Bộ Quốc phòng phối hợp với các địa phương hỗ trợ Ban liên lạc duy trì gặp mặt truyền thống hằng năm; quan tâm việc đi lại; tổ chức cần chu đáo, tiết kiệm. Những việc đã giao phải được theo dõi đến kết quả và Bộ Quốc phòng tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện.

Trân trọng cảm ơn các gia đình, cơ quan, đơn vị đã chăm sóc, giúp đỡ các chị trong nhiều năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong sự đồng hành ấy tiếp tục thường xuyên, bền bỉ; nhấn mạnh chăm lo người có công là đạo lý và trách nhiệm chính trị của Đảng, Nhà nước. Đất nước phát triển, những người đã chịu nhiều hy sinh càng phải được chăm lo tốt hơn. Thành quả phát triển cần thể hiện trong chính cuộc sống của các chị và từng gia đình có công với nước./.

Đại tướng Phan Văn Giang gặp mặt Ban Liên lạc Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh các nữ lái xe Trường Sơn - những “bông hoa thép trên tuyến lửa Trường Sơn” - mãi là niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.