Harry Kane trở thành chủ nhân Quả bóng Vàng nam 2026 sau mùa giải bùng nổ trong màu áo Bayern Munich và đội tuyển Anh.

Tiền đạo đội tuyển Anh đã vượt qua những ứng viên hàng đầu như Lamine Yamal và Kylian Mbappe để chạm tay vào danh hiệu cá nhân danh giá bậc nhất bóng đá thế giới.

Danh hiệu được huyền thoại Brazil Ronaldo Nazario, chủ nhân Quả bóng Vàng 1997 và 2002, trao tặng tại nhà hát London Palladium. Khoảnh khắc tên Kane được xướng lên, khán phòng bùng nổ trong tiếng reo hò và vỗ tay của người hâm mộ chủ nhà.

Trước đó trong đêm gala, Kane cũng được trao giải Gerd Muller dành cho chân sút nam hay nhất năm, với thành tích 73 bàn qua 65 trận cho câu lạc bộ và đội tuyển Anh. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên giành cả Quả Bóng Vàng lẫn giải Gerd Muller trong cùng một kỳ trao giải.

Theo thống kê của Opta, Kane ghi 61 bàn sau 51 trận trên mọi đấu trường cho Bayern Munich ở mùa giải 2025-2026, đồng thời có thêm 12 bàn trong màu áo đội tuyển Anh. Tổng cộng, anh ghi 73 bàn sau 65 lần ra sân trong giai đoạn được tính cho cuộc đua Quả Bóng Vàng năm nay.

Phong độ ghi bàn ấn tượng của Kane là một trong những cơ sở quan trọng giúp anh chinh phục giải thưởng. Riêng tại Bundesliga, tiền đạo người Anh ghi 36 bàn sau 31 lần ra sân, tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những trung phong hiệu quả nhất châu Âu.

Tại Champions League, Kane ghi 14 bàn sau 13 trận, đạt thành tích tốt nhất của bản thân ở một mùa giải tại đấu trường này. Anh chỉ kém Kylian Mbappe một bàn trong cuộc đua Vua phá lưới Champions League.

Quả bóng Vàng 2026 là phần thưởng nổi bật nhất trong sự nghiệp cá nhân của Kane, đồng thời đưa anh vào nhóm những cầu thủ Anh từng chinh phục danh hiệu này. Trước đó, Michael Owen là cầu thủ Anh gần nhất giành Quả bóng Vàng, vào năm 2001.

Ở tuổi 33, Kane cho thấy quyết định chuyển từ Tottenham sang Bayern Munich năm 2023 đã mở ra một chương mới trong sự nghiệp. Tại Đức, anh tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn cao và có cơ hội cạnh tranh những danh hiệu lớn ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia.

Top 10 Quả Bóng Vàng nam 2026: 1. Harry Kane (Bayern Munich, Anh) 2. Kylian Mbappe (Real Madrid, Pháp) 3. Lamine Yamal (Barca, Tây Ban Nha) 4. Rodri (Barca, Tây Ban Nha) 5. Lionel Messi (Inter Miami, Argentina) 6. Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Georgia) 7. Ousmane Dembele (PSG, Pháp) 8. Erling Haaland (Man City, Na Uy) 9. Michael Olise (Bayern Munich, Pháp) 10. Fabian Ruiz (PSG, Tây Ban Nha)./.

Nhận định Anh vs Na Uy: Harry Kane và Erling Haaland so tài cho vị trí trung phong số 1 thế giới Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Anh và Na Uy lúc 4h ngày 12/7 là sân khấu để Harry Kane và Erling Haaland đối đầu trực tiếp để khẳng định danh hiệu trung phong số 1 thế giới.