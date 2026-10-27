Nguy cơ nghèo đói của Italy vẫn cao hơn mức trung bình EU

Phóng viên TTXVN tại Italy dẫn nguồn Viện Thống kê quốc gia Italy (ISTAT) cho biết các chỉ số về phúc lợi và chất lượng cuộc sống tại nước này tiếp tục được cải thiện, song nguy cơ nghèo đói vẫn cao hơn mức trung bình của Liên minh châu Âu (EU), với hơn 5,4 triệu người sống trong tình trạng nghèo tuyệt đối trong năm 2025.

Báo cáo về Phúc lợi công bằng và bền vững (BES) năm 2026, do ISTAT thực hiện, cho thấy trong tổng số 132 chỉ số đánh giá, có 54 chỉ số được cải thiện, 55 chỉ số duy trì ổn định và 23 chỉ số suy giảm.

Italy ghi nhận những kết quả tích cực trong các lĩnh vực y tế và an toàn, song vẫn hạn chế về giáo dục, đào tạo, việc làm, cân bằng giữa công việc và cuộc sống, cũng như đổi mới sáng tạo và nghiên cứu khoa học.

Đáng chú ý, nguy cơ nghèo đói tuyệt đối tại Italy vẫn cao hơn mức trung bình EU (2,3 điểm phần trăm). Trong năm 2025, hơn 5,4 triệu người Italy sống trong tình trạng nghèo tuyệt đối, tương đương 9,3% dân số. Các gia đình đông con và những hộ có ít nhất một trẻ vị thành niên tiếp tục là nhóm chịu nhiều khó khăn nhất.

Tình trạng nghèo đói cũng cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa các vùng miền. Miền Nam Italy ghi nhận tỷ lệ nghèo tuyệt đối lên tới 11,5%, miền Bắc là 8,5%, trong khi miền Trung ở mức thấp nhất, 7,4%. Bên cạnh đó, 7,5% dân số Italy sống trong các hộ gia đình gặp rất nhiều khó khăn trong việc trang trải cuộc sống.

Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng tại miền Nam, lên tới 12,3%, cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn quốc, trong khi miền Trung ghi nhận tỷ lệ thấp nhất, ở mức 4,7%.

Báo cáo ghi nhận thu nhập bình quân của người dân Italy tiếp tục được cải thiện. Năm 2025, thu nhập khả dụng bình quân đầu người tăng 2,4% so với năm 2024.

Cùng với sự gia tăng thu nhập, đánh giá của các hộ gia đình về tình hình tài chính cũng trở nên tích cực hơn. Tỷ lệ hộ gia đình cho biết điều kiện kinh tế của họ xấu đi so với năm trước giảm xuống còn 26,2% trong năm 2025, so với 29,5% năm 2024 và 33,9% năm 2023. Con số này đã tiến gần mức 25,8% trong năm 2019, trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Trong khi đó, tuổi thọ trung bình của người dân Italy đạt mức cao kỷ lục. Năm 2025, tuổi thọ trung bình là 83,7 tuổi, tăng 0,2 năm so với năm 2024 và cao hơn hơn một năm so với năm 2014. Trong đó, tuổi thọ trung bình của nam giới đạt 81,7 tuổi và nữ giới đạt 85,7 tuổi./.

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