Hàn Quốc: Cháy khu dân cư nghèo tại quận Gangnam ở Seoul

Ngày 27/10, hỏa hoạn bùng phát tại làng Guryong, khu dân cư nghèo thuộc quận Gangnam ở phía Nam thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

Nhà chức trách cho biết chưa ghi nhận thương vong.

Theo hãng tin Yonhap, đám cháy xảy ra vào khoảng 15 giờ 50 giờ địa phương, bắt nguồn từ một bãi rác.

Lực lượng cứu hỏa đã huy động 168 nhân viên cùng 51 thiết bị chuyên dụng để khống chế ngọn lửa.

Chính quyền quận Gangnam khuyến cáo người dân sống gần hiện trường đóng kín cửa sổ, đồng thời yêu cầu các phương tiện tránh đi vào khu vực cháy. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Làng Guryong từng xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn hồi tháng 1 năm nay./.

Hàn Quốc: Cháy nhà máy ở Bucheon khiến 3 lính cứu hỏa bị thương Sau khi nhận được báo cáo về vụ việc, Tổng thống Lee Jae-myung yêu cầu các cơ quan chức năng nỗ lực tối đa để dập lửa, cứu người gặp nạn và hạn chế thiệt hại.