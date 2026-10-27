Sri Lanka cảnh báo sét nguy hiểm trên toàn quốc

Trưa 27/10, Cơ quan Khí tượng Sri Lanka ban hành cảnh báo sét trên toàn quốc, trong đó 2 quận Ampara và Batticaloa nhận cảnh báo đỏ (mức cao nhất), còn 23 quận khác nhận cảnh báo màu hổ phách.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, cảnh báo có hiệu lực đến 23h30 cùng ngày, sau khi Trung tâm Cảnh báo sớm thiên tai dự báo mưa giông kèm sấm sét mạnh tại nhiều khu vực, đặc biệt là hai quận trên.

Cơ quan chức năng cũng cảnh báo nguy cơ gió giật mạnh trong mưa giông, khuyến cáo người dân trú ẩn trong nhà, tránh xa cây lớn và khu vực trống trải, hạn chế sử dụng thiết bị điện tử, đồng thời không sử dụng các phương tiện không có mái che khi giông lốc./.

Sri Lanka: Mất điện trên toàn quốc, nhiều dịch vụ thiết yếu bị gián đoạn Hiện giới chức Sri Lanka đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân chính xác của sự cố, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm khôi phục hoàn toàn nguồn cung điện trên toàn quốc.