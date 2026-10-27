Môi trường

Sri Lanka cảnh báo sét nguy hiểm trên toàn quốc

Cảnh báo có hiệu lực đến 23h30 cùng ngày, sau khi Trung tâm Cảnh báo sớm thiên tai dự báo mưa giông kèm sấm sét mạnh tại nhiều khu vực, đặc biệt là hai quận trên.

Vũ Hà
Ngập lụt sau mưa lớn tại Colombo (Sri Lanka). (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngập lụt sau mưa lớn tại Colombo (Sri Lanka). (Ảnh: THX/TTXVN)

Trưa 27/10, Cơ quan Khí tượng Sri Lanka ban hành cảnh báo sét trên toàn quốc, trong đó 2 quận Ampara và Batticaloa nhận cảnh báo đỏ (mức cao nhất), còn 23 quận khác nhận cảnh báo màu hổ phách.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, cảnh báo có hiệu lực đến 23h30 cùng ngày, sau khi Trung tâm Cảnh báo sớm thiên tai dự báo mưa giông kèm sấm sét mạnh tại nhiều khu vực, đặc biệt là hai quận trên.

Cơ quan chức năng cũng cảnh báo nguy cơ gió giật mạnh trong mưa giông, khuyến cáo người dân trú ẩn trong nhà, tránh xa cây lớn và khu vực trống trải, hạn chế sử dụng thiết bị điện tử, đồng thời không sử dụng các phương tiện không có mái che khi giông lốc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Mưa lũ Sri Lanka #Sấm sét #Cảnh bảo sét Sri Lanka
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