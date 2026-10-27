Thúc đẩy hợp tác lao động giữa Việt Nam và Hy Lạp

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, trong các ngày 23-24/10, Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương đã có chuyến công tác tại Ioannina nhằm tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với thành phố lớn nhất phía Tây Bắc Hy Lạp.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại sứ Phạm Thị Thu Hương đã chào xã giao và có cuộc làm việc với Thị trưởng Thomas Begas.

Đại sứ đã thông tin về tình hình và tiềm năng phát triển kinh tế của Việt Nam, quan hệ truyền thống hữu nghị hơn 50 năm giữa hai nước Việt Nam-Hy Lạp, các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước trong năm 2026.

Theo Đại sứ, quan hệ chính trị tốt đẹp là cơ sở thuận lợi để hai nước đẩy mạnh quan hệ trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Tại vùng Ioannina, nơi có các nhà máy chế biến thực phẩm lớn của Hy Lạp, hiện có khoảng gần 300 công nhân lao động Việt Nam đang sinh sống và làm việc.

Do vậy, Việt Nam mong muốn chính quyền thành phố quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ người lao động Việt Nam trong quá trình làm việc tại đây.

Bên cạnh đó, Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp đã giới thiệu với Thị trưởng Begas về ASEAN và các hoạt động của Ủy ban ASEAN tại Athens (ACAT), với mong muốn kết nối và tổ chức một số hoạt động của ACAT tại Ioannina, nhằm tăng cường sự hiểu biết của người dân địa phương về ASEAN.

Đại sứ Phạm Thị Thu Hương có cuộc gặp với một số công nhân Việt Nam đang làm việc tại nhà máy Nitsiakos. (Ảnh: TTXVN phát)

Thị trưởng Begas bày tỏ vui mừng được đón Đại sứ Việt Nam thăm thành phố Ioannina, đặc biệt quan tâm và sẵn sàng hỗ trợ công nhân Việt Nam đang làm việc tại khu vực, đồng thời mong muốn thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa thành phố và các nước ASEAN theo đề xuất của Việt Nam để mở ra các hợp tác về văn hóa, du lịch, thể thao của Ioannina với các nước thành viên ACAT (Việt Nam, Indonesia, Philippines và Thái Lan).

Trong chương trình chuyến thăm, Đại sứ Phạm Thị Thu Hương đã tới thăm và làm việc với hai công ty chế biến thực phẩm lớn hàng đầu của Hy Lạp là Nitsiakos và Pindos, nhằm nắm tình hình làm việc của công nhân Việt Nam tại các nhà máy, thúc đẩy việc hợp tác trong thời gian tới.

Trong trao đổi, lãnh đạo các công ty đánh giá cao sự thông minh, chăm chỉ của lao động Việt Nam, đồng thời mong muốn hai chính phủ tăng cường hợp tác về lao động, để khơi thông các vấn đề liên quan đến thủ tục, giúp doanh nghiệp Hy Lạp có thể thuận lợi nhận thêm lao động Việt Nam vào làm việc tại các nhà máy.

Trong cuộc gặp một số công nhân Việt Nam tại nhà máy Nitsiakos, Đại sứ Phạm Thị Thu Hương đã lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của người lao động đồng thời chia sẻ với người lao động sự cần thiết trong việc thực hiện nghiêm túc các quy định của công ty, có thái độ làm việc và sinh hoạt tích cực, phù hợp với văn hóa và quy định của sở tại, giữ gìn hình ảnh và nâng cao thương hiệu người lao động Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp luôn đồng hành, hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp Hy Lạp trong quá trình hợp tác, để phát huy hiệu quả và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động./.

Quảng bá trà và ẩm thực Việt Nam tại Hy Lạp Tại buổi tiếp đoàn công tác tỉnh Phú Thọ, Đại sứ Phạm Thị Thu Hương khẳng định kết nối địa phương, doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp.