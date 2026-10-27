Chứng khoán Mỹ lấy lại đà tăng nhờ lực đẩy từ hồ sơ IPO của Anthropic

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch 26/10, giúp hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq dứt chuỗi giảm hai tuần liên tiếp.

Tâm lý thị trường đối với các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đã phục tích cực nhờ thông tin về hồ sơ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Anthropic.

Khép lại phiên này, chỉ số S&P 500 tăng 53,35 điểm, hay 0,7%, lên 7.677,03 điểm, chỉ số công nghệ ghi thêm 214,02 điểm, hay 0,83% lên 26.169,38 điểm, trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 146,60 điểm, tương đương 0,28%, lên 52.361,76 điểm.

Trong hồ sơ đăng ký IPO tại Mỹ, Anthropic công bố mức lỗ lớn nhưng đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng.

Báo cáo đã làm nổi bật tham vọng của công ty này trong việc xây dựng các hệ thống có khả năng định hình lại nền kinh tế toàn cầu, bất chấp chi phí phát triển công nghệ đắt đỏ.

Anthropic xúc tiến kế hoạch niêm yết giữa lúc thị trường IPO đang có dấu hiệu hạ nhiệt, sau khi sự biến động gần đây của thị trường chứng khoán khiến nhiều doanh nghiệp phải hoãn kế hoạch phát hành.

Đánh giá về diễn biến thị trường, Giám đốc đầu tư JP Powers của Công ty RWA Wealth Partners tại Boston nhận định rằng tâm lý thị trường đang lạc quan trở lại nhờ thông tin từ Anthropic.

Tuy nhiên, ông Powers lưu ý nội dung báo cáo chứa đựng nhiều khía cạnh đáng chú ý và diễn biến thực tế khi công ty chính thức niêm yết sẽ là yếu tố then chốt cần theo dõi.

Vị chuyên gia này cảnh báo thị trường có nguy cơ đảo chiều nếu các yếu tố tác động không đi theo cùng một hướng. Theo ông, dù tâm lý hiện tại mang sắc thái lạc quan, các báo cáo tài chính chuẩn bị ra mắt trong tuần vẫn ẩn chứa nhiều biến số khó lường.

Việc Anthropic nộp hồ sơ IPO diễn ra đúng vào thời điểm giới đầu tư tăng cường đánh giá hiệu quả từ các khoản chi tiêu khổng lồ cho AI, đồng thời mở đầu cho một tuần giao dịch sôi động.

Thị trường đang hướng sự chú ý đến thông điệp chính sách của Fed vào ngày 28/10, các chỉ số về tăng trưởng kinh tế và lạm phát được công bố vào ngày 29/10, cùng hàng loạt báo cáo kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong suốt tuần.

Tuần này, hơn một phần ba số công ty thuộc chỉ số S&P 500 dự kiến sẽ công bố báo cáo tài chính, trong đó có các tên tuổi lớn như Alphabet, Microsoft và Amazon.com. Báo cáo của các tập đoàn này sẽ được phân tích kỹ lưỡng để tìm kiếm tín hiệu cho thấy liệu các khoản đầu tư đắt đỏ vào AI có đang chuyển hóa thành đà tăng trưởng thực tế hay không.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 26/10, chỉ số VN-Index giảm 10,60 điểm (0,60%) xuống 1.763,55 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 3,38 điểm (1,29%) xuống 259,32 điểm./.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc bốc hơi 3.500 tỷ USD Niềm tin của nhà đầu tư suy yếu còn thể hiện qua nhiều chỉ báo khác. Giá trị giao dịch trên thị trường chứng khoán đại lục đang dao động gần mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm ngoái.