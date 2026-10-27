Giá dầu thô dần hạ nhiệt nhờ kỳ vọng đàm phán Trung Đông

Giá dầu thô thế giới giảm nhẹ trong phiên 26/10 khi những nỗ lực ngoại giao đa phương thắp lên hy vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, giúp xoa dịu phần nào nỗi lo đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng.

Bên cạnh đó, đà sụt giảm của giá "vàng đen" còn bị kìm hãm đáng kể bởi hàng loạt cuộc tấn công mới nhằm vào cơ sở hạ tầng của Saudi Arabia và các tuyến hàng hải huyết mạch, khiến thị trường tiếp tục duy trì trạng thái cảnh giác cao độ.

Khép phiên này, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 91 xu (tương đương 0,8%) và chốt phiên ở mức 115,81 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,51 USD (1,46%) xuống mức 101,76 USD/thùng.

Về tiến trình ngoại giao, giới trung gian Qatar cùng phái đoàn từ Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã tiến hành các cuộc hội đàm cấp cao với phía Iran tại Tehran.

Các bên đã nhất trí tiếp tục đối thoại nhằm tăng cường an ninh khu vực, qua đó bước đầu kéo giảm chi phí bù đắp rủi ro địa chính trị vốn đang đẩy giá dầu thô lên sát mức đỉnh 6 tháng.

Tuy nhiên, trên thực địa, rủi ro nguồn cung vẫn bủa vây thị trường. Lực lượng Houthi tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào trạm bơm thuộc tuyến đường ống Đông-Tây và sân bay tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.

Tình hình an ninh khu vực càng thêm phức tạp khi Quốc hội Ai Cập thông qua quyết định cho phép triển khai hỗ trợ quân sự để bảo vệ quốc gia Vùng Vịnh này.

Tình trạng gián đoạn nghiêm trọng tại các tuyến đường thủy huyết mạch khiến lãnh đạo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) phải lên tiếng cảnh báo thị trường năng lượng toàn cầu sang năm 2027 cũng sẽ khó trở lại trạng thái bình thường như trước khi xung đột bùng phát.

Khả năng xảy ra thắt chặt nguồn cung càng được minh chứng rõ nét khi lượng dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ trong tuần trước đã sụt giảm xuống 282,6 triệu thùng vào tuần trước, mức thấp nhất kể từ tháng 10/1982./.

Giá dầu hạ nhiệt giữa kỳ vọng căng thẳng Trung Đông dịu bớt Trong phiên cuối tuần trước (23/10), giá dầu chốt phiên tăng gần 3 USD, sau khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Saudi Arabia làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng. T