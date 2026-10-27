Ngành Công Thương phát động phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” năm 2026

Sáng 27/10 tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức lễ phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” năm 2026 và khởi động Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo-Chuyển đổi số ngành Công Thương.” Các hoạt động nhằm kết nối, chia sẻ những mô hình hay, giải pháp hiệu quả tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thúc đẩy ứng dụng và nhân rộng sáng kiến trong toàn ngành.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết Nghị quyết số 57-NQ/TW đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực chủ yếu để đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, hiệu lực quản trị và năng lực tự chủ quốc gia.

Đối với ngành Công Thương, Thứ trưởng Phan Thị Thắng nêu ba "bài toán" lớn cần tập trung giải quyết, gồm bảo đảm an ninh năng lượng; tự chủ công nghiệp, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị; hiện đại hóa thương mại thông qua dữ liệu, logistics thông minh và chuỗi cung ứng tin cậy.

Thời gian qua, các đơn vị, doanh nghiệp, viện, trường trong ngành đã chủ động chuyển từ ứng dụng công nghệ thông tin đơn lẻ sang xây dựng danh mục công nghệ, sản phẩm chiến lược gắn với vận hành, sản xuất và thị trường, hướng tới hiệu quả cụ thể.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Bộ Công Thương phối hợp với Công đoàn Công Thương Việt Nam triển khai các hoạt động hưởng ứng Phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Thứ trưởng Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động tham gia bằng những sáng kiến, giải pháp cụ thể, góp phần tạo động lực đổi mới từ mỗi cá nhân, mỗi đơn vị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo Thứ trưởng Phan Thị Thắng, phong trào “Sáng kiến mỗi ngày” nhằm chuyển tinh thần đổi mới sáng tạo thành hành động thường xuyên, thiết thực. Cùng với đó, Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” được triển khai đồng thời sẽ tạo cơ hội kết nối các mô hình, giải pháp ở cấp đơn vị, doanh nghiệp, từ đó phát triển thành giải pháp tổng thể cho toàn ngành.

“Mỗi sáng kiến dù nhỏ, nếu được áp dụng hiệu quả và được chia sẻ, nhân rộng, sẽ tạo nên nguồn lực đổi mới mạnh mẽ,” Thứ trưởng Phan Thị Thắng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động tham gia bằng những sáng kiến, giải pháp cụ thể, góp phần tạo động lực đổi mới từ mỗi cá nhân, mỗi đơn vị.

Bà Lê Thị Đức, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam cho biết tổ chức công đoàn luôn chú trọng các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn và thực tiễn sản xuất, kinh doanh, lấy quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động làm trọng tâm.

Theo bà Lê Thị Đức, mỗi năm, hàng trăm nghìn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và giải pháp sáng tạo đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, làm lợi cho các đơn vị hàng nghìn tỷ đồng. Phong trào “Sáng kiến mỗi ngày” tạo thêm động lực để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khai thác nguồn lực sáng tạo từ thực tiễn, nâng cao sức cạnh tranh.

Lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam kêu gọi công đoàn các tập đoàn, tổng công ty và công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp với chuyên môn, vận động người lao động tham gia bằng những giải pháp thiết thực, có khả năng ứng dụng và nhân rộng.

Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” năm 2026 nhận hồ sơ đến hết ngày 30/11/2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đại diện người lao động, ông Nguyễn Văn Nguyên, cán bộ chuyên trách Công đoàn Honda Việt Nam cam kết tích cực hưởng ứng phong trào; chủ động học hỏi, nâng cao trình độ, đề xuất cải tiến kỹ thuật và ứng dụng công nghệ phù hợp đồng thời khẳng định sẽ cùng đồng nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo.

Tại buổi lễ, các đại biểu thực hiện nghi thức phát động phong trào, khởi động cuộc thi; kích hoạt cổng điện tử tiếp nhận hồ sơ sáng kiến thi đua tại https://khoahoccongthuong.vn/ và www.doimoisangtao.tapchicongthuong.vn, cùng chiến dịch truyền thông “Đổi mới sáng tạo Công Thương” - “MOIT Innovation”./.

Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” năm 2026: Phong trào dành cho cá nhân, nhóm tác giả từ 2 người trở lên và các doanh nghiệp, đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương, nhằm khuyến khích, nhân rộng sáng kiến trong quản lý, sản xuất, kinh doanh. Sáng kiến phải được triển khai từ ngày 1/1/2025 đến hết ngày 30/11/2026, bảo đảm tính mới, sáng tạo, hiệu quả và khả năng áp dụng, nhân rộng. Hồ sơ được tiếp nhận từ ngày phát động đến hết ngày 30/11/2026. Dự kiến tháng 12/2026, Ban Tổ chức sẽ biểu dương 30 cá nhân và 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào. Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo-Chuyển đổi số ngành Công Thương”: Cuộc thi nhằm tìm kiếm, lan tỏa các giải pháp, mô hình ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong ngành. Mỗi đội có ít nhất 3 thành viên; mỗi đơn vị, doanh nghiệp được đề cử tối đa 10 đội. Hồ sơ được tiếp nhận từ ngày công bố cuộc thi đến hết ngày 20/11/2026. Vòng chung kết và trao giải dự kiến diễn ra trong tháng 12/2026, với 1 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, 1 giải Nhì 20 triệu đồng, 1 giải Ba 15 triệu đồng và 2 giải Khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng.

Tự chủ công nghệ ngành Công Thương: Tập trung vào các sản phẩm chiến lược Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu biến động mạnh, cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt, yêu cầu tự chủ công nghệ đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết đối với các ngành kinh tế trọng yếu.