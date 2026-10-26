Đà Nẵng chuyển hướng thu hút FDI, ưu tiên dòng vốn chất lượng cao

Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt ra yêu cầu chuyển từ thu hút vốn đơn thuần sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của khu vực FDI.

Với không gian phát triển được mở rộng, lợi thế về hạ tầng và các cơ chế mới như Khu thương mại tự do, Trung tâm Tài chính quốc tế, Đà Nẵng đang định hướng dòng vốn đầu tư vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, logistics và dịch vụ tài chính, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới.

Tăng quy mô vốn, nâng cao chất lượng đầu tư

Thời gian qua, Đà Nẵng xác định khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Giai đoạn 2021-2025, thành phố thu hút hơn 2,07 tỷ USD vốn FDI. Lũy kế đến ngày 20/9/2026, Đà Nẵng có 1.162 dự án FDI với tổng vốn khoảng 11,28 tỷ USD. Nhiều tập đoàn đến từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và châu Âu đã lựa chọn thành phố làm địa điểm đầu tư.

Đáng chú ý, trong 9 tháng năm 2026, tổng vốn FDI thu hút đạt 681,55 triệu USD, gấp khoảng 2,87 lần, tương ứng tăng khoảng 186,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Thành phố cấp mới 100 dự án với tổng vốn 522,22 triệu USD, so với 77 dự án và 145,77 triệu USD cùng kỳ năm trước. Vốn điều chỉnh tăng thêm đạt 142,46 triệu USD, gần gấp đôi cùng kỳ.

Theo bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng, kết quả trên phản ánh sự gia tăng đáng kể của dòng vốn đăng ký, tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế thành phố.

Tuy nhiên, quy mô vốn đăng ký mới chỉ phản ánh bước đầu của quá trình đầu tư. Hiệu quả thực chất còn phụ thuộc vào tiến độ triển khai, giải ngân, khả năng tạo việc làm chất lượng cao, đóng góp ngân sách, chuyển giao công nghệ và mức độ liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Theo định hướng mới, khu vực FDI cần đóng góp nhiều hơn vào nâng cao năng lực công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường và gia tăng giá trị trong nước. Vì vậy, bên cạnh duy trì đà tăng vốn, Đà Nẵng cần chú trọng chất lượng dự án, năng lực thực hiện của nhà đầu tư và khả năng tạo tác động lan tỏa đối với nền kinh tế địa phương.

Phát huy lợi thế, hình thành hệ sinh thái đầu tư hiện đại

Sau hợp nhất, Đà Nẵng có diện tích khoảng 11.860km2, dân số trên 3 triệu người, với không gian phát triển rộng hơn và khả năng kết nối các trung tâm kinh tế, công nghiệp, dịch vụ, du lịch.

Thành phố sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông đa dạng, gồm hai sân bay quốc tế Đà Nẵng và Chu Lai, các cảng biển Tiên Sa, Liên Chiểu và Chu Lai, kết nối với cao tốc Bắc-Nam, đường sắt quốc gia, hành lang kinh tế Đông-Tây và các tuyến hàng hải quốc tế.

Những lợi thế này tạo điều kiện để Đà Nẵng phát triển logistics, thương mại quốc tế, công nghiệp công nghệ cao và các dịch vụ hỗ trợ chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, nguồn tài nguyên văn hóa, du lịch và hệ sinh thái tự nhiên phong phú góp phần mở rộng cơ hội đầu tư vào dịch vụ, nghỉ dưỡng và kinh tế đô thị.

Cảng Quốc tế Chu Lai đang ngày càng khẳng định vị thế là một trong những trung tâm logistics quan trọng của khu vực miền Trung-Tây Nguyên. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Trong cấu trúc phát triển mới, Khu thương mại tự do Đà Nẵng, Khu công nghệ cao và Trung tâm Tài chính quốc tế được kỳ vọng tạo thành các đầu mối kết nối sản xuất, thương mại, công nghệ và nguồn vốn quốc tế.

Theo ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, với quan điểm “thể chế đi trước, dòng vốn theo sau,” thành phố định hướng phát triển Khu thương mại tự do theo mô hình thế hệ mới, gắn với cảng Liên Chiểu, Khu công nghệ cao và Trung tâm Tài chính quốc tế. Mục tiêu là từng bước hình thành các trung tâm logistics, kho ngoại quan và khu công nghiệp công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trên cơ sở đó, thành phố xác định các lĩnh vực ưu tiên gồm vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, công nghệ sinh học, vật liệu mới, công nghệ môi trường, năng lượng sạch, logistics thông minh, dịch vụ tài chính quốc tế và kinh tế số.

Hoạt động xúc tiến đầu tư được định hướng theo hướng chuyên sâu, tăng cường tiếp cận trực tiếp các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới và doanh nghiệp thuộc danh sách Fortune 500. Trọng tâm là giới thiệu cơ hội đầu tư phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, đồng thời làm rõ khả năng cung ứng nhân lực, hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ của thành phố.

Để tạo điều kiện cho các dự án triển khai hiệu quả, Đà Nẵng tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thiện hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số và năng lượng; thúc đẩy hải quan thông minh, chính quyền số và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Thành phố cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua liên kết giữa doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn. Đây là cơ sở để nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, nghiên cứu và phát triển của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Cùng với các giải pháp của địa phương, Nghị quyết số 280/NQ-CP ngày 22/9/2026 của Chính phủ về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW đặt ra yêu cầu hoàn thiện thể chế, nâng cấp hạ tầng, phát triển nhân lực và đổi mới công tác xúc tiến đầu tư. Việc cụ thể hóa các định hướng này sẽ góp phần tạo môi trường thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản lý các dự án FDI.

Gắn kết tài chính quốc tế với chuỗi giá trị khu vực

Bên cạnh lợi thế về hạ tầng và công nghệ, Đà Nẵng đang phát huy vai trò của Trung tâm Tài chính quốc tế trong mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn toàn cầu.

Thành phố định hướng phát triển các sản phẩm tài chính mới, tăng cường kết nối với thị trường vốn quốc tế, nghiên cứu các mô hình tài chính ứng dụng công nghệ chuỗi khối và mở rộng kênh huy động vốn phục vụ đầu tư phát triển.

Các cơ chế tài chính mới được kỳ vọng hỗ trợ huy động nguồn lực cho những dự án hạ tầng chiến lược, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại.

Khu Công viên phần mềm số 2 thành phố Đà Nẵng, nơi sẽ đặt trụ sở ban đầu của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Khi kết nối với Khu thương mại tự do, Khu công nghệ cao và hệ thống logistics, Trung tâm Tài chính quốc tế có thể góp phần hình thành hệ sinh thái hỗ trợ sản xuất, thương mại và đầu tư xuyên biên giới.

Đà Nẵng cũng hướng tới tăng cường liên kết với các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, phát huy vai trò cửa ngõ quốc tế về logistics, tài chính, đổi mới sáng tạo và nghiên cứu phát triển. Liên kết vùng sẽ giúp mở rộng thị trường, tăng khả năng cung ứng nguyên liệu, nhân lực và dịch vụ hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Trong quá trình này, thành phố cần tiếp tục theo dõi tiến độ các dự án đã được cấp phép, kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan quản lý. Đồng thời, việc lựa chọn nhà đầu tư cần gắn với yêu cầu tuân thủ quy định về môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Trong bối cảnh cạnh tranh đầu tư toàn cầu ngày càng gia tăng, lợi thế của Đà Nẵng không chỉ nằm ở quy mô thị trường hay các cơ chế ưu đãi, mà còn ở khả năng kết nối hạ tầng, công nghệ, tài chính và nguồn nhân lực trong cùng một hệ sinh thái. Việc phát huy hiệu quả các lợi thế này sẽ góp phần chuyển dòng vốn đăng ký thành năng lực sản xuất, công nghệ và giá trị kinh tế thực chất.

Với định hướng ưu tiên các ngành có giá trị gia tăng cao, Đà Nẵng đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn FDI, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và tăng đóng góp của khu vực doanh nghiệp trong nước. Đây là cơ sở để thành phố phát triển bền vững hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố vai trò trong mạng lưới kinh tế khu vực, quốc tế./.

Đà Nẵng đặt mục tiêu tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số đạt 40% GRDP Cùng với mục tiêu đến năm 2030, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số đạt 35-40% GRDP, Đà Nẵng phấn đấu tối thiểu 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận chương trình hỗ trợ chuyển đổi số.