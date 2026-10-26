Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026: Tháo gỡ điểm nghẽn để phát triển kinh tế tầm thấp

Kinh tế tầm thấp, với nền tảng là phương tiện bay không người lái, hệ thống tự hành, hạ tầng kết nối và dữ liệu, đang mở ra không gian tăng trưởng mới cho Việt Nam. Tuy nhiên, để phát triển lĩnh vực này cần giải quyết đồng bộ các vấn đề về thể chế, hạ tầng kỹ thuật, thị trường và hiệu quả kinh tế.

Đây là những vấn đề được các chuyên gia, doanh nghiệp trong nước và quốc tế tập trung trao đổi tại phiên thảo luận “Kinh tế tầm thấp - Kiến tạo không gian tăng trưởng mới”, diễn ra chiều 26/10, trong khuôn khổ Ngày Đổi mới sáng tạo mở (Open Innovation Day 2026), sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu (AEF) 2026.

Nhiều nút thắt cần tháo gỡ

Theo ông Nguyễn Tiến Trường, Viện trưởng Viện Phát triển không gian tầm thấp (ILASD), Hội Hàng không vũ trụ Việt Nam (VASA), Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển kinh tế tầm thấp nhờ nhu cầu thị trường cao và tiềm năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực.

Nhu cầu ứng dụng công nghệ không gian tầm thấp hiện rất đa dạng, từ nông nghiệp, giám sát đô thị, quản lý ùn tắc giao thông đến cứu hộ cứu nạn, ứng phó thiên tai, giám sát biên giới, hải đảo phục vụ quốc phòng và an ninh. Đặc biệt, lĩnh vực giao hàng y tế khẩn cấp và logistics đô thị được đánh giá có nhiều tiềm năng trong bối cảnh giao thông đường bộ ngày càng đông đúc.

Ông Nguyễn Tiến Trường cho rằng Việt Nam có năng lực nghiên cứu, phát triển hạ tầng công nghệ, có khả năng bắt kịp thế giới và từng bước làm chủ các giải pháp hạ tầng số, bảo đảm tích hợp tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời duy trì quyền chủ động đối với dữ liệu.

Trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát thực tiễn, Viện Phát triển không gian tầm thấp đề xuất ưu tiên ứng dụng kinh tế tầm thấp trong bốn lĩnh vực: nông nghiệp chính xác; giám sát hạ tầng; logistics y tế; bản đồ số. Trong đó, việc thu thập, xây dựng dữ liệu được xem là nền tảng cốt lõi để phát triển các ứng dụng tiếp theo.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Tiến Trường, phát triển kinh tế tầm thấp đang gặp ba nút thắt lớn: chưa có luật không lưu tầm thấp thống nhất; pin cho thiết bị bay chưa đủ lâu để đáp ứng được yêu cầu của các tác vụ; vấn đề an toàn bay trên các khu vực dân cư.

Những nút thắt này tác động trực tiếp đến việc phát triển thị trường kinh tế tầm thấp. Khi chưa có hoạt động bay thử nghiệm thì chưa có dữ liệu về an toàn; nhưng khi chưa có dữ liệu an toàn lại khó xây dựng hành lang pháp lý phù hợp. Nếu chờ hoàn thiện pháp luật rồi mới triển khai thử nghiệm, quá trình phát triển có nguy cơ bị đình trệ.

Ông Nguyễn Tiến Trường, Viện trưởng Viện Phát triển không gian tầm thấp (ILASD), Hội Hàng không vũ trụ Việt Nam (VASA) chia sẻ về bức tranh phát triển kinh tế tầm thấp trên thế giới và Việt Nam. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Giám đốc khối Sáng tạo, Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel, cho rằng thách thức lớn nhất hiện nay không hoàn toàn nằm ở năng lực công nghệ mà là thị trường và hiệu quả đầu tư. Vì thế, cần có cơ chế hỗ trợ của Nhà nước trong giai đoạn đầu để thúc đẩy phát triển thị trường. Khi giải quyết được bài toán thị trường, kinh tế tầm thấp có thể thu hút thêm nhiều doanh nghiệp tham gia.

Cùng quan điểm về những khó khăn của thị trường, ông Bùi Trung Hiếu, thành viên Ban Quản lý Trung tâm Đổi mới sáng tạo Mở SoiHub, SAIGONTEL cho rằng quy mô thị trường trong nước hiện chưa đủ lớn để tạo động lực phát triển các hoạt động kinh tế tầm thấp.

Thực tế, doanh nghiệp đã triển khai thử nghiệm một số dự án nhưng gặp khó khăn trong việc xác định thị trường đầu ra. Ngay cả khi Nhà nước hỗ trợ những đơn hàng đầu tiên khi dự án thử nghiệm thành công, câu hỏi đặt ra là ai sẽ tiếp tục mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ. Từ thực tế đó, doanh nghiệp đang tiếp cận thị trường theo hai hướng: từng bước nuôi dưỡng nhu cầu thị trường trong nước và thúc đẩy tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phát triển hạ tầng và cơ chế thử nghiệm

Từ những thách thức được đặt ra, các chuyên gia cho rằng việc hình thành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) và phát triển hạ tầng là những điều kiện quan trọng để thúc đẩy kinh tế tầm thấp.

Theo ông Nguyễn Tiến Trường, để kiến tạo hệ sinh thái kinh tế tầm thấp, Việt Nam cần hoàn thiện sáu điều kiện cơ bản, gồm: xây dựng cơ chế sandbox cấp quốc gia; hình thành các khu thử nghiệm cấp quốc gia; phát triển hạ tầng số; phát triển nguồn nhân lực; thúc đẩy hợp tác giữa Nhà nước, doanh nghiệp và viện nghiên cứu, trường đại học; đồng thời đẩy mạnh hội nhập quốc tế gắn với tự chủ phát triển. Trong đó, cơ chế sandbox có ý nghĩa quan trọng, qua đó thu thập dữ liệu thực tế để phục vụ việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật.

Trên cơ sở định hướng tại Kết luận số 99-KL/TW của Bộ Chính trị về khai thác, quản trị và bảo vệ không gian tầm thấp phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới, Viện Phát triển không gian tầm thấp đề xuất hình thành ba khu thử nghiệm đại diện cho các điều kiện địa hình khác nhau tại Điện Biên, Tây Ninh và Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Tiến Trường nhấn mạnh không gian tầm thấp và dữ liệu đều là tài nguyên quốc gia, vì vậy cần chủ động phát triển lĩnh vực này. Trong một đến hai năm tới, hai nhiệm vụ cần ưu tiên là hoàn thiện cơ chế sandbox và triển khai các khu vực thử nghiệm. Khi có dữ liệu từ hoạt động thử nghiệm thực tế, các cơ quan quản lý mới có thêm cơ sở để xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý phù hợp.

Từ kinh nghiệm quốc tế, ông Joe Felter, Tổng Giám đốc Pickaxe Technologies (Hoa Kỳ), cho rằng Việt Nam cần bắt đầu phát triển kinh tế tầm thấp từ những nhiệm vụ thực tế thay vì chỉ tập trung vào thiết bị, phần cứng. Theo đó, các khu thử nghiệm cần được xây dựng thành một mạng lưới, thay vì chỉ một địa điểm đơn lẻ; đồng thời tích hợp cơ chế sandbox và các tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như các hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm, đào tạo và sản xuất để giúp rút ngắn quá trình phát triển sản phẩm và hình thành năng lực sản xuất.

Các chuyên gia thảo luận tại chương trình. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Hoàng Long đề xuất ba nhóm nhiệm vụ cần ưu tiên, gồm tìm kiếm các ứng dụng thực sự có giá trị; phát triển hạ tầng kinh tế tầm thấp và tạo cú hích về nhu cầu thị trường. Theo ông, việc chế tạo UAV hiện không còn là vấn đề quá khó đối với nhiều đơn vị có năng lực công nghệ. Tuy nhiên, để vận hành cả một hệ thống kinh tế tầm thấp, tổ chức cung cấp dịch vụ và bảo đảm an toàn là một bài toán rất phức tạp, đòi hỏi hạ tầng quy mô rất lớn, công nghệ cao và sự phối hợp của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.

Cùng với phát triển hạ tầng, ông Nguyễn Hoàng Long cho rằng Nhà nước cần tạo nguồn cầu ban đầu thông qua đầu tư công và cơ chế đặt hàng, qua đó tạo ra cú hích cho thị trường. Đây cũng là hướng đi nhiều quốc gia triển khai đối với các ngành công nghiệp mới, giúp doanh nghiệp từng nước phát triển các ứng dụng có hiệu quả.

Ông Bùi Trung Hiếu cho biết, doanh nghiệp mong muốn trong một đến hai năm tới xây dựng một khu công nghiệp chuyên biệt phục vụ kinh tế tầm thấp, với quy mô ban đầu không quá lớn. Khu công nghiệp dự kiến tập trung các nền tảng công nghệ, hạ tầng và những thành phần đầu vào quan trọng của ngành công nghiệp drone, hướng tới hình thành khu thử nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Trong khi đó, ông Luong Pham, Cố vấn toàn cầu EHang (Trung Quốc) cho rằng trước mắt Việt Nam cần ưu tiên xây dựng các khu vực thử nghiệm tại địa phương để chứng minh tính khả thi của công nghệ, mô hình kinh doanh và phương thức vận hành. Trên cơ sở kết quả thử nghiệm thực tế, sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách ở cấp quốc gia./.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026: Hội tụ các cực tăng trưởng mới toàn cầu Thành phố Hồ Chí Minh trở thành tâm điểm của kinh tế khu vực và thế giới khi đăng cai tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026) từ ngày 26 đến 29/10/2026.