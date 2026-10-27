Mozambique coi Việt Nam là đối tác chiến lược hàng đầu trong hợp tác nông nghiệp

Theo phóng viên TTXVN tại miền Nam châu Phi, ngày 26/10, tại thủ đô Maputo, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Trần Thị Thu Thìn đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Nông nghiệp, Môi trường và Thủy sản Mozambique Roberto Mito Albino nhằm thúc đẩy các chương trình hợp tác trọng tâm giữa hai nước.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Trần Thị Thu Thìn đã chuyển lời thăm hỏi của Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Trịnh Việt Hùng tới Bộ trưởng Roberto Mito Albino; đồng thời trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng Mozambique trong thời gian qua.

Đại sứ khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống và đoàn kết giữa Việt Nam và Mozambique luôn được vun đắp, phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực từ thương mại, đầu tư, viễn thông đến giáo dục, y tế và giao lưu nhân dân, dựa trên nền tảng tin cậy chính trị vững chắc và cùng có lợi.

Nhấn mạnh hợp tác nông nghiệp là một trụ cột của quan hệ song phương do sự tương đồng về điều kiện tự nhiên, Đại sứ cho biết thời gian qua, Việt Nam đã cử nhiều chuyên gia sang hỗ trợ kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm canh tác cho phía Mozambique. Đồng thời, thông qua Hiệp định hợp tác giáo dục đại học giữa hai chính phủ, Việt Nam đã cấp học bổng, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Mozambique trong các ngành nông nghiệp, thủy sản và công nghiệp chế biến.

Điểm sáng trong hợp tác nông nghiệp hai nước là Dự án sản xuất lúa, đậu tương và rau màu tại các tỉnh miền Trung Mozambique giai đoạn 2013-2017.

Dự án đã mang lại những kết quả rất thiết thực, đặc biệt trong việc hỗ trợ người dân địa phương tiếp thu các kỹ thuật canh tác tiên tiến và giống cây trồng chất lượng cao, qua đó góp phần nâng cao năng suất các loại cây trồng chủ lực tại khu vực miền Trung Mozambique.

Tiếp nối thành công này, Đại sứ thông báo các cơ quan chức năng hai nước đang tích cực hoàn thiện thủ tục để sớm triển khai Giai đoạn 2 của Dự án, nhằm tiếp tục thúc đẩy sản xuất và bảo đảm an ninh lương thực tại Mozambique.

Về phần mình, Bộ trưởng Roberto Mito Albino đánh giá cao những kết quả hợp tác thực chất giữa hai nước. Ông khẳng định Mozambique luôn coi Việt Nam là một trong những điển hình để học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời là đối tác chiến lược hàng đầu trong hợp tác kỹ thuật nông nghiệp nhằm hiện thực hóa mục tiêu an ninh lương thực và phát triển bền vững.

Bộ trưởng Albino đặc biệt hoan nghênh những tín hiệu tích cực về Giai đoạn 2 của Dự án hợp tác nông nghiệp, nhấn mạnh dự án này hoàn toàn phù hợp với các mục tiêu trọng tâm trong Kế hoạch Chiến lược phát triển nông nghiệp mới (PEDSA) và Kế hoạch Đầu tư nông nghiệp quốc gia (PNISA) của Chính phủ Mozambique. Bộ trưởng Albino đề nghị cơ quan chức năng hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để sớm đưa dự án vào triển khai.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Albino bày tỏ mong muốn sớm có chuyến thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp, đồng thời cho biết sẽ sớm cử các đoàn cán bộ, chuyên gia sang học tập kinh nghiệm thực tế.

Bộ trưởng đề nghị phía Việt Nam tiếp tục chia sẻ chuyên môn trong các lĩnh vực thế mạnh như thâm canh lúa nước, nuôi trồng thủy sản và chế biến nông sản, đặc biệt là hạt điều./.

Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, thương mại Việt Nam-Mozambique Ngày 23/10, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique đã có cuộc làm việc với phía Mozambique nhằm trao đổi về tình hình phát triển ngành điều và các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực này.