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Liên minh cầm quyền Italy bất đồng về viện trợ quân sự cho Ukraine

Ngoại trưởng Antonio Tajani cho biết Italy vẫn giữ lập trường ủng hộ và sớm chuyển gói viện trợ quân sự mới còn Phó Thủ tướng Matteo Salvini đề xuất chấm dứt viện trợ quân sự, tài chính cho Ukraine.

Hải Linh
Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 26/10, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani khẳng định Rome sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong thời gian cần thiết, đồng thời cho biết gói viện trợ tiếp theo đã sẵn sàng.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh liên minh cầm quyền Italy xuất hiện bất đồng về việc duy trì hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, phát biểu bên lề chuyến thăm doanh trại Montebello tại Milan, ông Tajani nhấn mạnh Italy vẫn giữ lập trường ủng hộ Ukraine và sẽ sớm chuyển gói viện trợ quân sự mới. Tuy nhiên, ông đồng thời kêu gọi thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.

Ngoại trưởng Italy bày tỏ hy vọng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sớm gặp nhau, với sự tham gia của đại diện Mỹ và châu Âu, nhằm tạo điều kiện tiến tới một thỏa thuận hòa bình.

Tuyên bố của ông Tajani được đưa ra sau khi Phó Thủ tướng Matteo Salvini, lãnh đạo đảng Liên đoàn (Lega), đề xuất chấm dứt viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine.

Phát biểu tại Đại hội đảng Lega ở Milan, nơi ông được tái bầu làm lãnh đạo đến năm 2030, ông Salvini cho biết sẽ đưa vấn đề này ra thảo luận tại chính phủ. Ông cho rằng cần đánh giá lại hiệu quả của việc hỗ trợ quân sự sau hơn 4 năm xung đột, đồng thời nhấn mạnh vai trò của giải pháp ngoại giao.

Những tuyên bố trái chiều cho thấy sự khác biệt trong liên minh cầm quyền Italy về chính sách đối với Ukraine. Bất đồng này có thể gây sức ép đối với sự đoàn kết của liên minh cánh hữu trước thềm cuộc bầu cử năm 2027./.

(TTXVN/Vietnam+)
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