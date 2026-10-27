Bộ Xây dựng quy định giá tối đa dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định về giá tối đa dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng và có hiệu lực từ ngày 26/10.

Theo đó, các mức giá tối đa quy định tại quyết định này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Cụ thể, cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được miễn kiểm định lần đầu giá tối đa 54.500 đồng; cấp lại giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng giá tối đa 27.300 đồng.

Kiểm định xe ôtô tải, xe ôtô tải chuyên dùng, xe ôtô chuyên dùng, xe ôtô đầu kéo, xe ôtô kéo rơ-moóc có từ 5 trục trở lên (không bao gồm xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường) mức giá tối đa 518.200 đồng; nếu cùng loại xe này nhưng sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường thì mức giá tối đa chỉ là 490.900 đồng.

Kiểm định xe ôtô tải, xe ôtô tải chuyên dùng, xe ôtô chuyên dùng, xe ôtô đầu kéo, xe ôtô kéo rơ-moóc có 4 trục (không bao gồm xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường) mức giá tối đa 472.700 đồng; nếu các xe này sử dụng năng lượng xanh sạch thì giá tối đa là 445.500 đồng.

Tương tự, xe tải, xe đầu kéo, xe kéo rơ-moóc có 3 trục mức giá tối đa là 400.000 đồng, nếu các loại xe này sử dụng năng lượng xanh, sạch mức giá tối đa 390.900 đồng.

Mức giá tối đa kiểm định xe ôtô tải, xe ôtô tải chuyên dùng, xe ôtô chuyên dùng có 2 trục và có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 4.000 kg trở lên; xe ôtô đầu kéo, xe ôtô kéo rơ-moóc có 2 trục (không bao gồm xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường) là 354.500 đồng. Các loại xe này nếu sử dụng năng lượng sạch 336.400 đồng.

Đối với xe tải 2 trục, khối lượng toàn bộ theo thiết kế dưới 4.000 kg giá kiểm định tối đa là 300.000, nếu xe sử dụng năng lượng sạch giá tối đa là 290.900; kiểm định rơ-moóc có 2 trục và sơmi rơ-moóc có đến 2 trục giá tối đa kiểm định là 272.700 đồng.

Với xe chở người trên 39 chỗ mức giá kiểm định tối đa sẽ là 400.000 đồng; xe sử dụng năng lượng sạch giá là 390.900 đồng.

Xe ôtô chở người từ 24 chỗ đến 39 chỗ giá kiểm định tối đa là 363.600 đồng; nếu dùng năng lượng sạch giá tối đa kiểm định là 354.500 đồng.

Mức giá kiểm định tối đa đối với xe ôtô chở người từ 9 chỗ đến 23 chỗ là 336.400 đồng; xe sử dụng năng lượng sạch mức giá là 327.300 đồng.

Xe ôtô chở người đến 8 chỗ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ mức giá kiểm định tối đa là 281.800 đồng; nếu xe sử dụng năng lượng sạch mức giá là 272.700 đồng.

Xe quá khổ giới hạn, quá tải trọng ngoài dây chuyền kiểm định mức giá kiểm định tối đa là 336.400 đồng nhưng xe sử dụng năng lượng sạch giá là 327.300 đồng.

Xe rơ-moóc và sơmi rơ-moóc quá khổ giới hạn, quá tải trọng ngoài dây chuyền kiểm định mức giá tối đa kiểm định là 263.600 đồng.

Mức giá kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng (không bao gồm xe sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường) 418.200 đồng; nếu xe sử dụng năng lượng sạch mức giá tối đa là 409.100 đồng.

Bộ Xây dựng giao Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thực hiện thu giá dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đúng quy định./.

Giá dịch vụ kiểm định khí thải xe máy sẽ do cơ sở đăng kiểm tự quyết định Bộ Xây dựng đề xuất cơ sở kiểm định được tự quyết giá dịch vụ kiểm định khí thải xe máy nhưng không vượt mức giá tối đa do Nhà nước quy định; bảo đảm công khai, minh bạch về giá và các khoản chi phí mà người sử dụng dịch vụ phải thanh toán.