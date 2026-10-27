Kiểm soát tiếp thị thuốc lá trên môi trường số, bảo vệ trẻ em từ sớm

Những khoảng trống trong quy định về thuốc lá mới, hiệu quả cảnh báo sức khỏe trên bao bì và sự gia tăng các hình thức tiếp thị thuốc lá trên môi trường số đang đặt ra yêu cầu hoàn thiện pháp luật.

Đây là những vấn đề trọng tâm tại Tọa đàm “Thế hệ người Việt trẻ nói không với thuốc lá,” do Báo Nhân Dân tổ chức ngày 27/10, với sự tham gia của các chuyên gia, đại diện cơ quan của Quốc hội và các tổ chức trong nước, quốc tế.

Chủ động phòng ngừa nguy cơ

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, ông Nguyễn Hoàng Nhật - Phó Trưởng Ban Nhân Dân điện tử, Báo Nhân Dân nhấn mạnh, sau hơn 13 năm triển khai Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng trong nâng cao nhận thức cộng đồng, giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các sản phẩm thuốc lá mới, những phương thức tiếp thị ngày càng tinh vi và những hạn chế trong thực thi một số chính sách đang đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Ông Nguyễn Hoàng Nhật - Phó Trưởng Ban Nhân Dân điện tử, Báo Nhân Dân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Một trong những vấn đề trọng tâm được đặt ra là bảo đảm các quy định pháp luật có thể bao quát đầy đủ những sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, kể cả khi sản phẩm thay đổi cấu tạo, tên gọi hoặc được kinh doanh dưới dạng các bộ phận, nguyên liệu riêng lẻ.

Theo ông Nguyễn Hồng Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa-Xã hội (Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội), dự thảo Luật đã bổ sung các khái niệm về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, trưng bày thuốc lá và tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng, nhằm cụ thể hóa quy định cấm tại Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội và bảo đảm thống nhất trong áp dụng pháp luật.

Tuy nhiên, khái niệm nguyên liệu thuốc lá tại dự thảo chưa bao gồm các chất không chứa nicotine được sử dụng chuyên dùng cho sản phẩm thuốc lá. Điều này có thể tạo ra khoảng trống trong việc thực hiện quy định cấm đối với một số loại nguyên liệu.

Từ đó, tham luận đề cập kiến nghị của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội về việc nghiên cứu bổ sung nhóm chất không chứa nicotine được sử dụng chuyên dùng cho các sản phẩm thuốc lá vào khái niệm nguyên liệu thuốc lá. Đồng thời, có ý kiến đề nghị xem xét quy định cấm đối với sản phẩm có thiết kế của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Bên cạnh những yêu cầu hoàn thiện pháp luật, các tham luận đặc biệt nhấn mạnh nguy cơ từ các sản phẩm nicotine và thuốc lá mới đối với trẻ em, thanh thiếu niên.

Ông Nguyễn Hồng Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa và xã hội, Ủy ban Văn hóa và xã hội của Quốc hội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tiến sỹ Angela Pratt - Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, nhấn mạnh các sản phẩm nicotine và thuốc lá mới không an toàn và không có lợi cho sức khỏe. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nicotine là chất gây nghiện mạnh, đặc biệt có hại đối với trẻ em, thanh thiếu niên, phụ nữ mang thai và thai nhi. Việc sử dụng các sản phẩm này có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, trong khi nhiều sản phẩm được thiết kế với hương vị, màu sắc và hình thức hấp dẫn giới trẻ.

Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá cao việc Việt Nam cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, đồng thời khuyến nghị Luật sửa đổi cần thể hiện đầy đủ tinh thần của Nghị quyết số 173/2024/QH15, bao gồm cả việc kiểm soát các bộ phận, linh kiện của sản phẩm.

Một vấn đề được Tổ chức Y tế Thế giới lưu ý là cần thận trọng trước những tuyên bố cho rằng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng ít gây hại hơn thuốc lá điếu hoặc có thể giúp người sử dụng cai thuốc lá. Các bằng chứng khoa học về tác động lâu dài của nhiều sản phẩm vẫn đang tiếp tục được cập nhật. Trong khi đó, những hình thức quảng cáo, tiếp thị thuốc lá ngày càng khó nhận diện, đặc biệt trên các nền tảng số.

Từ góc độ bảo vệ quyền trẻ em, ông Đặng Hoa Nam - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy xử lý hậu quả sang chủ động phòng ngừa nguy cơ, từ việc chỉ kiểm soát sản phẩm sang bảo vệ con người. Theo ông Đặng Hoa Nam, việc bảo vệ trẻ em trước tác hại của thuốc lá không thể chỉ dừng ở cung cấp thông tin mà cần có các biện pháp pháp luật, quản lý thị trường, kiểm soát quảng bá, hạn chế tiếp cận và hỗ trợ phòng ngừa từ sớm.

ông Đặng Hoa Nam - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đặc biệt, trên môi trường số, các nội dung liên quan đến thuốc lá có thể xuất hiện thông qua video ngắn, bài đăng cá nhân, phát trực tiếp, hội nhóm trực tuyến hoặc các hình thức quảng bá trá hình. Điều này đòi hỏi quy định pháp luật phải theo kịp những phương thức tiếp thị mới.

Ông Đặng Hoa Nam đề xuất tăng cường trách nhiệm của các nền tảng số trong phát hiện, ngăn chặn và xử lý nội dung vi phạm; giám sát hoạt động kinh doanh thuốc lá trên mạng, đồng thời trang bị cho trẻ em kỹ năng nhận diện quảng cáo và thông tin sai lệch.

Đề xuất tăng diện tích cảnh báo lên ít nhất 85%

Luật hiện hành quy định cảnh báo sức khỏe phải chiếm ít nhất 50% diện tích mỗi mặt chính trước và sau của bao, tút, hộp thuốc lá. Sau hơn 13 năm, tỷ lệ này chưa thay đổi, trong khi nhiều quốc gia đã áp dụng mức cảnh báo lớn hơn.

Theo tham luận, Báo cáo thẩm tra số 1208/BC-UBVHXH16 ngày 10/10/2026 của Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định diện tích cảnh báo sức khỏe chiếm ít nhất 85% mỗi mặt chính trước và sau của bao, tút, hộp thuốc lá, hoặc quy định lộ trình cụ thể để tăng diện tích cảnh báo từ 85% đến 100%. Bên cạnh đó, cần bảo đảm cảnh báo sức khỏe gắn liền với bao bì, không bị che lấp bởi tem thuốc lá hoặc các yếu tố khác.

Phó giáo sư Lê Thị Thanh Hương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng, đưa ra những bằng chứng cho thấy yêu cầu đổi mới cảnh báo sức khỏe đang trở nên cấp thiết. Đáng chú ý, bộ sáu hình ảnh cảnh báo được sử dụng tại Việt Nam từ năm 2013 đến nay vẫn chưa được thay đổi, mặc dù pháp luật quy định việc thay đổi mẫu cảnh báo định kỳ hai năm một lần.

Phó giáo sư Lê Thị Thanh Hương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phó giáo sư Lê Thị Thanh Hương đề xuất tăng diện tích cảnh báo lên ít nhất 85%, sử dụng hình ảnh lớn hơn, đổi mới các bộ cảnh báo theo định kỳ và in số tổng đài tư vấn cai thuốc lá miễn phí trên bao bì.

Ngoài ra, cần nghiên cứu lộ trình áp dụng bao bì tiêu chuẩn, bổ sung những hình ảnh cảnh báo phù hợp với văn hóa Việt Nam và thông điệp hướng tới người trẻ, phụ nữ mang thai, trẻ em chịu ảnh hưởng của khói thuốc thụ động.

Một thử nghiệm trên 1.010 người hút thuốc tại Việt Nam, được công bố năm 2026 và dẫn trong tham luận, cho thấy cảnh báo chiếm 85% diện tích bao bì với hình ảnh được phóng to giúp nâng cao nhận thức về một số nguy cơ bệnh tật so với bộ cảnh báo hiện hành.

Những bằng chứng này cho thấy việc tăng diện tích cảnh báo không chỉ là thay đổi về hình thức bao bì, mà còn liên quan trực tiếp đến hiệu quả truyền thông nguy cơ sức khỏe và khả năng tác động đến hành vi sử dụng thuốc lá.../.

Hoàn thiện khung pháp lý về phòng, chống tác hại của thuốc lá Dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung một số quy định để cụ thể hóa các quy định về cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng theo tinh thần của Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội.