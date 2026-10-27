Đồng Nai quy tập được 120 hài cốt liệt sỹ tại Campuchia

Ngày 27/10, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin năm 2026, sơ kết giai đoạn 1 chiến dịch 500 ngày đêm và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2027, giai đoạn 2 chiến dịch 500 ngày đêm.

Theo Ban Chỉ đạo về Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ thành phố Đồng Nai, địa phương đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng do Trung ương và Quân khu 7 giao.

Từ đầu năm 2026 đến ngày 21/10, địa phương đã tìm kiếm, quy tập được 220 hài cốt liệt sỹ. Trong đó, Đội K72 tìm kiếm, quy tập được 154 hài cốt liệt sỹ (riêng tại Campuchia quy tập được 120 hài cốt liệt sỹ); Đội K76 tìm kiếm, quy tập được 66 hài cốt liệt sỹ tại các xã Lộc Quang, Lộc Thạnh, Tân Lợi và Lộc Ninh.

Trong quá trình tìm kiếm, khai quật và lấy mẫu ADN phục vụ xác định danh tính liệt sỹ, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều di vật có ý nghĩa, góp phần cung cấp thêm thông tin về những người đã hy sinh.

Đối với công tác lấy mẫu hài cốt liệt sỹ tại các nghĩa trang và thu thập mẫu sinh phẩm thân nhân để phục vụ giám định ADN, lực lượng chức năng thành phố đã hoàn thành lấy mẫu tại hơn 7.400 mộ liệt sỹ, trong đó có gần 4.600 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, hơn 2.800 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu. Thành phố Đồng Nai đã thu thập mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sỹ của 2.705/2.952 mẫu, đạt 91,63% chỉ tiêu đề ra.

Thượng tá Tống Ngọc Trường, Chính trị viên Đội K76, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai, cho biết sau khi thành lập, đơn vị nhanh chóng triển khai nhiệm vụ nhưng gặp nhiều khó khăn do lực lượng mới, thiếu kinh nghiệm, cơ sở vật chất còn hạn chế, địa bàn rộng và địa hình thay đổi nhiều so với thời chiến tranh.

Bên cạnh đó, các nhân chứng lịch sử phần lớn đã cao tuổi, trí nhớ suy giảm; người dân ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế tiếp cận thông tin, gây khó khăn cho công tác thu thập dữ liệu.

Trước thực tế này, Đội K76 chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và các cơ quan báo chí để mở rộng nguồn tin, xác minh thông tin, khoanh vùng và xây dựng phương án tìm kiếm phù hợp. Thời gian tới, Đội tiếp tục tăng cường phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, khảo sát thực địa, quyết tâm tìm kiếm, quy tập thêm nhiều hài cốt liệt sỹ.

Theo Ban Chỉ đạo về Tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ thành phố Đồng Nai, trong giai đoạn 2 của chiến dịch 500 ngày đêm, địa phương đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập được khoảng 200 hài cốt liệt sỹ, phấn đấu đến tháng 5/2027 hoàn thành chỉ tiêu đã xác định; xác minh, kết luận thông tin, tài liệu liên quan đến thông tin về quân nhân Việt Nam hy sinh trong chiến tranh do nước ngoài cung cấp; phấn đấu khảo sát hết thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ do các tổ chức, cá nhân cung cấp…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7, yêu cầu Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ thành phố Đồng Nai tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện giai đoạn 2; triển khai quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, cụ thể hóa mục tiêu, tiến độ theo từng địa bàn, từng tháng, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Thiếu tướng Lê Ngọc Hải nhấn mạnh, cần nâng cao chất lượng nguồn thông tin, coi đây là khâu đột phá quyết định hiệu quả chiến dịch. Các đơn vị phải rà soát, phân loại, xác minh các nguồn tin; khai thác hồ sơ lưu trữ, lịch sử đơn vị, trận đánh, bản đồ tác chiến, nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và người dân sinh sống lâu năm tại địa bàn.

Đồng thời, các đơn vị đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập tại các khu vực trọng điểm, có khả năng còn hài cốt liệt sỹ; thực hiện phương châm tìm kiếm đến đâu chắc chắn đến đó, không chạy theo số lượng, bảo đảm thông tin được kiểm chứng trước khi triển khai.

Thành phố Đồng Nai phấn đấu đến tháng 5/2027 quy tập thêm 200 hài cốt liệt sỹ, đồng thời sẵn sàng thực hiện chỉ tiêu bổ sung theo kế hoạch chung của Quân khu 7./.

Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Tại Bắc Ninh, nhiệm vụ lấy mẫu được triển khai tại 92/99 xã, phường, 215 nghĩa trang với 2.758 phần mộ; đã hoàn thành tổ chức lấy mẫu đối với 100% số mộ thuộc kế hoạch, thu được 2.147 mẫu.