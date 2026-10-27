Hưng Yên lên kế hoạch xây dựng hai trục giao thông chiến lược

Trước mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030; phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu của người dân, tỉnh Hưng Yên đang tập trung, ưu tiên nguồn lực để xây dựng những tuyến đường quan trọng nhằm "mở cánh cửa" phát triển vùng, tạo động lực cho các địa phương cùng phát triển, tăng trưởng 2 con số.

“Mở cánh cửa” phát triển vùng

Nhằm cụ thể hóa mục tiêu trên, thể hiện một quyết tâm chính trị rất lớn, ngày 27/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thống nhất thông qua chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô; chủ trương đầu tư xây dựng trục phát triển Bắc-Nam, tỉnh Hưng Yên (đoạn từ xã Nam Tiên Hưng đến tuyến đường bộ ven biển).

Cụ thể, tuyến đường kết nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô có địa điểm xây dựng tại các xã: Tiên Hoa, Tổng Trân, Ngự Thiên, Tiên La, Hưng Hà, Diên Hà và Thần Khê (Hưng Yên).

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026-2030. Chiều dài tuyến nghiên cứu khoảng 11,5km. Tuyến đường được thiết kế tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng, vận tốc thiết kế 100km/h.

Trong giai đoạn phân kỳ đầu tư, chỉ xây dựng đường song hành 2 bên tuyến cầu Hưng Thái qua sông Luộc, phạm vi đường song hành 2 bên được đầu tư theo quy mô đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h.

Với Dự án đầu tư xây dựng trục phát triển Bắc-Nam, tỉnh Hưng Yên, địa điểm thực hiện dự án thuộc địa bàn các xã: Nam Tiên Hưng, Nam Đông Hưng, Bắc Đông Quan, Đông Quan, Tây Thái Ninh, Bắc Thái Ninh, Thái Ninh và Đông Thái Ninh (Hưng Yên). Thời gian thực hiện dự án năm 2026-2030. Tổng chiều dài tuyến khoảng 29,58km.

Điểm đầu tại nút giao tuyến đường thành phố Thái Bình (cũ) đi huyện Hưng Hà (cũ) kết nối tỉnh Hưng Yên (khoảng Km6+680 theo lý trình giao thông) thuộc địa phận xã Nam Tiên Hưng. Điểm cuối tuyến tại nút giao đường bộ ven biển (khoảng Km16+200 theo lý trình giao thông), thuộc địa phận xã Đông Thái Ninh.

Quy mô tuyến chính, cấp I đồng bằng với 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe khẩn cấp, vận tốc thiết kế 120 km/h. Đường song hành 2 bên quy mô đường cấp III đồng bằng vận tốc thiết kế 80 km/h, bề rộng mặt cắt ngang 60m. Tổng bề mặt phạm vi nghiên cứu là 180m.

Trên tuyến có 10 cây cầu, được đầu tư đồng bộ các nút giao liên thông, cầu vượt ngang kết hợp hệ thống hầm chui, đường gom dân sinh, cây xanh, chiếu sáng, an toàn giao thông và các công trình phụ trợ trên tuyến.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hùng Nam trình bày chủ trương đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hùng Nam, 2 dự án trên sử dụng nguồn vốn đầu tư công, ngân sách tỉnh và trung ương, có tổng mức đầu tư khoảng vài chục nghìn tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh 2 tuyến đường kể trên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để tăng cường kết nối giao thông giữa tỉnh Hưng Yên với các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Ninh, đồng thời kết nối giữa khu vực phía Nam tỉnh Hưng Yên với Hà Nội.

Đặc biệt, khi tuyến đường kết nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô được xây dựng, còn tạo điều kiện thuận lợi kết nối hạ tầng giao thông tỉnh Hưng Yên với cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng để thông thương hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cảng Diêm Điền, Trà Lý, phát triển kinh tế xã hội liên vùng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông vận tải thiết yếu của tỉnh Hưng Yên nói riêng, của khu vực nói chung theo quy hoạch được phê duyệt; phục vụ tốt nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân và phát triển quỹ đất dọc hai bên tuyến; hình thành mạng đường liên kết vùng kết nối tuyến đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của Hưng Yên và vùng lân cận.

Còn Dự án đầu tư xây dựng trục phát triển Bắc-Nam, tỉnh Hưng Yên (đoạn từ xã Nam Tiên Hưng đến tuyến đường bộ ven biển) có ý nghĩa kết nối thuận lợi đến các khu vực cảng biển, logistics, kết nối Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình; đảm bảo kết nối trung tâm kinh tế, chính trị khu vực phía Bắc tỉnh, Thủ đô Hà Nội với khu phía Nam, khu kinh tế tỉnh...

Đồng bộ hạ tầng giao thông, xã hội

Mới đây, tỉnh Hưng Yên tổ chức công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là quy hoạch được tỉnh Hưng Yên tâm huyết thực hiện, nhằm tạo ra nhiều tuyến đường bộ, đường sắt, với các trục dọc, trục ngang, nhằm đánh thức và phát triển đồng đều các vùng đất.

Sau quy hoạch, tỉnh Hưng Yên đang dành, ưu tiên nguồn lực để phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội đồng bộ hiện đại, nhằm định hình không gian phát triển của tỉnh. Đây là những điều kiện quan trọng trong triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng đô thị và đời sống nhân dân, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030.

Để cụ thể hóa mục tiêu trên, thời gian qua tỉnh Hưng Yên đã đầu tư nhiều tuyến đường, công trình quan trọng nhằm thúc đẩy kết nối vùng, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng 2 con số liên tục trong nhiều năm.

Đơn cử như tỉnh sẽ tập trung nguồn lực đầu tư tuyến đường kết nối phường Thái Bình với phường Phố Hiến với tổng nguồn lực khoảng 40.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2027. Việc đầu tư tuyến đường này nhằm tạo động lực cho tăng trưởng, phát huy khai thác giá trị đất tại hai bên đường, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của nhân dân.

Cùng với dự án trên tỉnh sẽ triển khai nhiều dự án khác mang tính dẫn dắt, tạo động lực cho phát triển, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng 2 con số. Để bảo đảm nguồn lực thực hiện mục tiêu lớn trên, tỉnh phải cơ cấu, sắp xếp thứ tự ưu tiên đối với từng công trình.

Còn với 2 công trình cụ thể vừa được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc đánh giá đây là những công trình giao thông trọng điểm, góp phần quan trọng định hình mạng lưới hạ tầng kỹ thuật hiện đại của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên chỉ đạo Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện, chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công dự án, bảo đảm hiệu quả và đúng tiến độ.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường có dự án triển khai trên địa bàn chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thu hồi đất, giải phóng mặt bằng gắn với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để bảo đảm kịp thời mặt bằng cho thi công các dự án đầu tư./.

Tỉnh Hưng Yên thành lập khu công nghệ cao quy mô hơn 496 ha Khu Công nghệ cao sẽ tạo thêm không gian để Hưng Yên thu hút hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ; hình thành môi trường kết nối giữa nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sản xuất.