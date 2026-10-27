Ngày 11/11, xét xử vụ sản xuất và tiêu thụ hơn 1,2 triệu bình cứu hỏa giả

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra quyết định ngày 11/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 9 bị cáo trong vụ án bình chữa cháy giả về các tội: Nhận hối lộ; Giả mạo trong công tác; Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Đây là vụ án thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận xã hội, gây bất bình trong quần chúng nhân dân bởi tính chất nghiêm trọng và tác hại nguy hiểm của sản phẩm bình chữa cháy giả sau khi bị phát tán ra thị trường.

Hội đồng xét xử gồm 5 người: 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Lê Quang Chiều làm chủ tọa phiên tòa. Một kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 3 ngày.

Trong số 9 bị cáo, có 3 bị cáo gồm: Đặng Quốc Hoàng (sinh năm 1974, Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Vietlink-Công ty Vietlink), Phùng Hữu Lợi (sinh năm 1983, Giám đốc Công ty cổ phần điện và chiếu sáng An Phú-Công ty An Phú), Dong Liang (sinh năm 1984, quốc tịch Trung Quốc, là công nhân Công ty Long Thành (Trung Quốc), sang làm việc tại Công ty Vietlink) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo quy định tại Điều 192, khoản 3, điểm a, b-Bộ luật Hình sự.

Ba bị cáo: Phạm Đức Cảnh (sinh năm 1979, cựu Giám đốc Xí nghiệp xây dựng Phòng cháy chữa cháy-Công an Thành phố Hồ Chí Minh), Phạm Thị Hương (sinh năm 1987, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn công nghệ Phòng cháy, chữa cháy Phương Nam-Công ty Phương Nam), Đặng Kim Tựu (sinh năm 1984, Trưởng Phòng kiểm định phương tiện Phòng cháy, chữa cháy, Công ty Phương Nam) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354, khoản 4, điểm a-Bộ luật Hình sự.

Ba bị cáo: Đinh Xuân Các (sinh năm 1989, Giám đốc Công ty cổ phần TechBoss-Công ty TechBoss), Nguyễn Khắc Toàn (sinh năm 1988, Trưởng Phòng kỹ thuật Công ty TechBoss) và Nguyễn Đức Trung (sinh năm 1982, Trưởng Phòng đo lường thời gian, Tần số và Âm thanh-Rung động, Viện đo lường Việt Nam) bị truy tố về tội “Giả mạo trong công tác” theo quy định tại Điều 359, khoản 4, điểm a-Bộ luật Hình sự.

Có tổng số 9 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Ngoài ra, Tòa án cũng triệu tập 26 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến tham dự phiên tòa.

Hối lộ hơn 17 tỷ đồng để cấp kiểm định bình chữa cháy giả

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tháng 9/2025, ông Bùi Duy L (sinh năm 1981, trú tại xã Phù Đổng, Hà Nội) đến Cơ quan công an tố giác việc ông mua nhiều bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và xuất nhập khẩu Bách Thắng và của Công ty Trách nhiệm hữu hạn vật tư thiết bị Hoàng Anh. Nhưng khi sử dụng, ông L đã không dập được đám cháy như hướng dẫn in trên vỏ bình và cam kết của đơn vị bán hàng.

Trên cơ sở tố giác của ông L, Cơ quan điều tra đã xác minh, làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án.

Theo đó, năm 2016, Đặng Quốc Hoàng và Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1978, trú tại phường Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh, đang bị truy nã) thành lập và điều hành Công ty Vietlink với ngành nghề kinh doanh là nhập khẩu, sản xuất các loại phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy nhãn hiệu Dragon.

Từ năm 2019, Công ty Vietlink nhập khẩu của Công ty Long Thành (Trung Quốc) bột chữa cháy không đảm bảo chất lượng, vỏ bình chữa cháy và các linh kiện sản xuất thiết bị phòng cháy, chữa cháy về sản xuất tại Việt Nam.

Công ty Long Thành cử Dong Liang sang làm việc tại Công ty Vietlink để điều phối, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý nhóm công nhân người Trung Quốc. Đến nay xác định, Công ty Vietlink sản xuất, bán cho đại lý 1.049.875 bình bột chữa cháy thu lời hơn 344 tỷ đồng.

Ngày 23/12/2024, Đặng Quốc Hoàng chuyển nhượng toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh từ Công ty Vietlink sang Công ty An Phú. Từ đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh bình chữa cháy tiếp tục được Phùng Hữu Lợi, Đặng Quốc Hoàng và Dong Liang thực hiện.

Cáo trạng xác định, trong năm 2025, Công ty An Phú đã sản xuất, tiêu thụ ra thị trường 226.568 bình bột nhãn hiệu Dragon với tổng doanh thu là hơn 117 tỷ đồng và sản xuất 7.062 bình bột nhãn hiệu 990 đưa ra thị trường tiêu thụ 1.392 bình với tổng doanh thu là hơn 561 triệu đồng.

Từ tháng 3/2021-7/2022, Nguyễn Đức Cảnh nhờ Phạm Thị Hương thành lập Công ty Phương Nam và thuê Đặng Kim Tựu làm Trưởng phòng Kỹ thuật. Tháng 6/2023, khi Công ty Vietlink thuê Công ty Phương Nam kiểm định bình chữa cháy, Ngân đã thỏa thuận và đưa hối lộ cho Cảnh để Hương và Tựu chỉ đạo các nhân viên Công ty Phương Nam tiếp nhận, lấy mẫu, kiểm định sai quy trình và cấp giấy chứng nhận kiểm định đạt chất lượng đối với các bình bột chữa cháy do Công ty Vietlink sản xuất.

Viện Kiểm sát kết luận, tổng số tiền Ngân đã đưa hối lộ là hơn 17 tỷ đồng. Trong đó, Cảnh nhận hối lộ hơn 14 tỷ đồng, Hương nhận hối lộ hơn 2 tỷ đồng, Tựu nhận hối lộ 160 triệu đồng.

Biết không đạt chuẩn nhưng vẫn cấp phép sử dụng

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn làm rõ, công ty cổ phần do Đinh Xuân Các làm Giám đốc có chức năng hiệu chuẩn máy móc, thiết bị. Khi Các thuê Nguyễn Đức Trung đến hiệu chuẩn tại Công ty Phương Nam thì Trung biết các máy móc, thiết bị tại đây không đạt chuẩn để đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, Trung vẫn nói với Nguyễn Khắc Toàn (khi đó là Trưởng phòng kỹ thuật Công ty TechBoss) là đạt chuẩn, không cần kiểm tra mà cấp luôn kết quả hiệu chuẩn và cấp cho các máy móc, thiết bị của Công ty Phương Nam, đồng thời nhận tiền phí theo quy định.

Cơ quan tố tụng xác định, từ cuối năm 2022-2024, Trung cùng Toàn và Các đã giả mạo cấp khống Giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho 302 lượt thiết bị, máy móc của Công ty Phương Nam và nhận phí kiểm định là hơn 353 triệu đồng. Trong đó, Trung nhận hơn 156 triệu đồng, Toàn và Các được hưởng tổng cộng hơn 196 triệu đồng.

Viện Kiểm sát xác định, hành vi của Trung, Toàn, Các đã cấu thành tội “Giả mạo trong công tác”./.

Phá đường dây sản xuất bình chữa cháy giả, doanh thu nghìn tỷ đồng Công an Hà Nội công bố đường dây sản xuất, tiêu thụ bình chữa cháy giả nhãn hiệu Dragon, quy mô liên tỉnh, hàng nghìn sản phẩm kém chất lượng, không có chất chữa cháy bị thu giữ.