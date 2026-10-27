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EU đề xuất mở rộng lực lượng bảo vệ biên giới, mạnh tay với di cư trái phép

EC cho biết Frontex cũng sẽ hỗ trợ các nước thành viên trực tiếp triển khai các hoạt động hồi hương, đồng thời cung cấp hỗ trợ tái hòa nhập cho những người bị đưa về nước.

Phương Oanh
Người di cư tìm cách vào Ceuta bằng cách bơi qua biển hoặc trèo qua tuyến đê chắn sóng dọc bờ biển Fnideq, thị trấn phía bắc Maroc. (Ảnh: AA/TTXVN phát)
Người di cư tìm cách vào Ceuta bằng cách bơi qua biển hoặc trèo qua tuyến đê chắn sóng dọc bờ biển Fnideq, thị trấn phía bắc Maroc. (Ảnh: AA/TTXVN phát)

Ngày 27/10, Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất tăng cường quyền hạn của Cơ quan bảo vệ biên giới và bờ biển châu Âu (Frontex), trong đó giao cơ quan này vai trò trung tâm trong việc tổ chức trục xuất những người không có quyền lưu trú tại Liên minh châu Âu (EU), đồng thời thành lập lực lượng dự bị gồm 17.000 nhân viên để triển khai khi cần thiết.

Theo kế hoạch cải cách nhằm tăng cường ứng phó với tình trạng di cư bất hợp pháp, quy mô lực lượng thường trực của Frontex sẽ tăng gần gấp 3 lần, lên 30.000 người.

Trong số này, 17.000 nhân viên tiếp tục thuộc quyền quản lý của các quốc gia thành viên với tư cách lực lượng bảo vệ biên giới quốc gia và chỉ được huy động khi cần thiết trong khuôn khổ cơ chế dự bị mới về biên giới và hồi hương của châu Âu.

Cũng theo đề xuất, EU sẽ thành lập lực lượng phản ứng nhanh và một trung tâm giám sát trực tuyến mới để theo dõi các nền tảng mạng xã hội.

Những biện pháp này được đưa ra sau vụ hàng loạt người di cư tràn vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, hồi tháng 7, khiến nhiều người thiệt mạng.

Bên cạnh đó, Frontex sẽ được giao vai trò lớn hơn trong hoạt động trục xuất.

Một trung tâm điều phối hồi hương sẽ hỗ trợ các nước thành viên lập kế hoạch và phối hợp thực hiện việc đưa những người không đủ điều kiện lưu trú rời khỏi EU.

EC cho biết Frontex cũng sẽ hỗ trợ các nước thành viên trực tiếp triển khai các hoạt động hồi hương, đồng thời cung cấp hỗ trợ tái hòa nhập cho những người bị đưa về nước.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen nhấn mạnh: "Châu Âu sẽ luôn bảo vệ biên giới của mình. Châu Âu quyết định ai được vào Liên minh và trong những điều kiện nào."

Kế hoạch trên là biện pháp mới nhất trong loạt sáng kiến của EU nhằm kiểm soát tình trạng di cư bất hợp pháp, trong bối cảnh dư luận ngày càng có xu hướng phản đối vấn đề này. Điều này đang góp phần thúc đẩy các lực lượng cực hữu giành thêm lợi thế trong các cuộc bầu cử trên khắp châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Biên giới Liên minh châu Âu #Ceuta #Lãnh thổ Ceuta
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