Tăng cường hợp tác, nâng cao hiệu quả hoạt động cơ quan kiểm toán

Chiều 27/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đoàn lãnh đạo các tổ chức kiểm toán quốc tế nhân dịp sang Việt Nam tham dự Hội thảo quốc tế “Cơ quan kiểm toán tối cao trong bối cảnh mới: Tầm nhìn, Thể chế và Đổi mới” do Kiểm toán nhà nước Việt Nam tổ chức./.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đoàn lãnh đạo các tổ chức kiểm toán quốc tế
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, các tổ chức và cơ quan kiểm toán tối cao sẽ tiếp tục đồng hành, hợp tác chặt chẽ với Kiểm toán nhà nước Việt Nam trên chặng đường phát triển mới.
(TTXVN/Vietnam+)