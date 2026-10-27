Tạp chí Lý luận chính trị: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng tri thức

Ngày 27/10, tại Hà Nội, Tạp chí Lý luận chính trị (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm xuất bản số đầu (1976-2026) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Biên tập, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thắng Lợi khẳng định lịch sử 50 năm của Tạp chí gắn liền với yêu cầu của công tác tư tưởng, lý luận, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng; đồng thời phản ánh những bước phát triển của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong các giai đoạn lịch sử.

Năm 1976, đất nước vừa thống nhất, cả nước bước vào thời kỳ khôi phục, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thực tiễn cách mạng đòi hỏi phải đẩy mạnh nghiên cứu, tổng kết, phát triển lý luận; luận giải những vấn đề về đường lối, quan điểm, phương pháp lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện.

Lúc đó, ấn phẩm tiền thân của Tạp chí Lý luận chính trị là tạp chí Thông tin lý luận, thuộc Ban Nghiên cứu Lý luận Trung ương ra số đầu và sau đó Nội san Nghiên cứu của Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc cũng ra đời.

Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thắng Lợi. (Ảnh: Nam Sương/TTXVN)

Trong bối cảnh nguồn tài liệu lý luận chính trị còn khan hiếm, hai các ấn phẩm Tạp chí Thông tin Lý luận và Nội san Nghiên cứu, sau đó phát triển thành Tạp chí nghiên cứu, và Tạp chí Nghiên cứu lý luận, đã góp phần cung cấp nguồn thông tin lý luận, phản ánh những vấn đề thực tiễn đặt ra, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của cán bộ, đảng viên, góp phần phát triển tư duy lý luận của Đảng.

Bước vào thời kỳ đổi mới, hai Tạp chí Thông tin lý luận và Nghiện cứu lý luận đã phản ánh sinh động quá trình đổi mới tư duy, chuyển đổi cơ chế quản lý và xác lập nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, khẳng định, bảo vệ giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ đường lối đổi mới của Đảng.

Từ năm 2001, Tạp chí Lý luận chính trị ra số đầu trên cơ sở hợp nhất tạp chí Thông tin lý luận và Nghiên cứu lý luận. Là cơ quan ngôn luận khoa học của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí đã có những bước tiến mới, khẳng định vai trò tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, nơi công bố những kết quả nghiên cứu, tổng kết thực tiễn.

Quang cảnh lễ kỷ niệm. (Ảnh: Nam Sương/TTXVN)

Một dấu mốc trong quá trình phát triển là năm 2005, Hội đồng biên tập Tạp chí được thành lập, do đồng chí Phó Giáo sư-Tiến sỹ Tô Huy Rứa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện làm Chủ tịch Hội đồng, thể hiện định hướng phát triển của tạp chí học thuật. Từ đó đến nay, Hội đồng Biên tập luôn được kiện toàn kịp thời. Qua Hội đồng biên tập, Tạp chí luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc, định hướng thường xuyên của Lãnh đạo Học viện và các chuyên gia.

Trên cơ sở đó, Tạp chí từng bước khẳng định mạnh mẽ vị trí là diễn đàn khoa học của Học viện, nơi công bố các kết quả nghiên cứu, trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn, góp phần phục vụ nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ.

“50 năm qua, qua các giai đoạn và những điều kiện khác nhau, Tạp chí luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, từng bước đổi mới nội dung, phát triển của các loại hình xuất bản, nâng cao chất lượng chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm, mở rộng mạng lưới cộng tác viên và khả năng tham gia ngày càng chủ động vào các nhiệm vụ chung của Học viện,” Tổng Biên tập Nguyễn Thắng Lợi nhận định.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Tạp chí Lý luận chính trị đặt ra nhiệm vụ tiếp tục nâng cao chất lượng khoa học, mở rộng ảnh hưởng, phát triển năng lực số, tăng cường hội nhập quốc tế và đóng góp hiệu quả hơn vào nhiệm vụ chung của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Một trong những nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bằng tri thức, luận cứ khoa học và lập luận thuyết phục.

"Trong thực hiện nhiệm vụ này, chúng tôi coi trọng sự chính xác, khách quan, chặt chẽ về lý luận, đồng thời bảo đảm tính định hướng và trách nhiệm chính trị của một cơ quan báo chí thuộc Học viện," Tổng Biên tập Nguyễn Thắng Lợi nêu rõ.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: Nam Sương/TTXVN)

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định chặng đường nửa thế kỷ qua là hành trình rất đáng tự hào được thực hiện bởi các thế hệ cán bộ, biên tập viên, nhân viên Tạp chí, với tinh thần nỗ lực vươn lên thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng nêu ra một số định hướng lớn trong giai đoạn phát triển tiếp theo của Tạp chí: Kiên định tôn chỉ, mục đích, giữ vững bản sắc Tạp chí Lý luận chính trị của Trường Đảng; Nâng cao hơn nữa chất lượng khoa học; Tiếp tục chuẩn hóa quy trình, chuẩn mực xuất bản các ấn phẩm; Đẩy mạnh chuyển đổi số, tiến tới xây dựng tòa soạn số hiện đại; Xây dựng đội ngũ cán bộ, phát huy vai trò của Hội đồng biên tập, đáp ứng yêu cầu phát triển mới; Tăng cường gắn kết với các tổ chức khoa học, giáo dục, tổ chức các chuyên đề, diễn đàn khoa học,

Tạp chí Lý luận chính trị (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: Nam Sương/TTXVN)

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tin tưởng rằng Tạp chí Lý luận chính trị sẽ bước sang chặng đường mới với tâm thế mới, quyết tâm mới và khát vọng mới, trở thành một trung tâm kết nối tri thức lý luận chính trị của Học viện, diễn đàn khoa học có uy tín hàng đầu trong nước; một địa chỉ học thuật tin cậy của bạn đọc trong nước và nước ngoài; một đầu mối, lan tỏa trong công tác tạp chí của Học viện./.

Xác định nền tảng lý luận cho sự phát triển lâu dài của đất nước Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định lý luận đường lối đổi mới cùng với chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh chính là nền tảng tư tưởng dẫn dắt sự phát triển của đất nước.