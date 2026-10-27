Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam

Chiều 27/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đoàn Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam do Chủ tịch Hội Lee Shin Jae dẫn đầu sang thăm Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Hội Lee Shin Jae cùng các thành viên Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ luôn lưu giữ những kỷ niệm và ấn tượng tốt đẹp về sự đón tiếp trọng thị mà Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Hàn Quốc đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc vừa qua, đặc biệt là cuộc gặp gỡ Những người bạn Hàn Quốc hết sức ý nghĩa, với thành phần là những nhà khoa học, doanh nhân, những người có đóng góp quan trọng cho mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ xúc động trước những tình cảm chân thành và sự ủng hộ của các tổ chức, hội đoàn, doanh nghiệp, bạn bè Hàn Quốc dành cho Việt Nam; khẳng định vai trò quan trọng của ngoại giao nhân dân trong việc củng cố nền tảng xã hội, làm sâu sắc hơn nữa sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước và cụ thể hóa nội hàm của mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, du lịch và giáo dục-đào tạo.

Hàn Quốc hiện là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư đăng ký lũy kế 9 tháng của năm 2026 vượt 100 tỷ USD. Kim ngạch thương mại song phương đạt 80-90 tỷ USD/năm. Đặc biệt, hợp tác du lịch tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Trong 9 tháng năm 2026, Việt Nam đón hơn 3 triệu lượt khách Hàn Quốc.

Trong tổng số 17,5 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam cùng kỳ, du khách Hàn Quốc tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò của Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Lee Shin Jae trong việc thúc đẩy hợp tác nhân dân thời gian qua, đặc biệt là các hoạt động giao lưu văn hóa, hỗ trợ đồng bào Việt Nam bị thiên tai, xây dựng trường học, trao học bổng cho lưu học sinh và đồng hành cùng cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Chủ tịch Hội Lee Shin Jae trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp; nhấn mạnh, việc Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ Những người bạn Hàn Quốc tại Thủ đô Seoul vào tháng 9/2026 là minh chứng rõ nét cho thấy Quốc hội Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Điều đó đã tiếp thêm động lực to lớn để Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam tiếp tục mở rộng các hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Chủ tịch Hội Lee Shin Jae cho biết, trên nền tảng tin cậy được xây dựng trong nhiều năm, Hàn Quốc và Việt Nam đã phát triển quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa.

Tình hữu nghị giữa hai nước không chỉ được củng cố thông qua hợp tác chặt chẽ giữa hai Chính phủ, hai Quốc hội mà còn phát triển bền vững hơn nhờ các hoạt động giao lưu, chia sẻ thường xuyên giữa nhân dân hai nước.

Với vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước, Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, như hỗ trợ nhân đạo, cấp học bổng, giao lưu văn hóa và giao lưu thanh thiếu niên.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Hội Lee Shin Jae mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thúc đẩy các hoạt động giao lưu, tổ chức diễn đàn kết nối đầu tư và thương mại, đồng thời mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Bày tỏ nhất trí với các ý kiến của Chủ tịch Hội Lee Shin Jae, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đầu tư, nhất là trong những lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và Hàn Quốc có thế mạnh như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước, tạo điều kiện để doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư tại Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và mạng lưới sản xuất của Hàn Quốc; thúc đẩy giao lưu nhân dân, tạo điều kiện để ngày càng có nhiều khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam và người Việt Nam đến Hàn Quốc, qua đó tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc.

Về phía Việt Nam, thông qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam sinh sống, học tập, sản xuất và kinh doanh.

Về phía Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội khẳng định sẽ luôn giữ quan hệ chặt chẽ với Quốc hội Hàn Quốc trong việc trao đổi kinh nghiệm xây dựng pháp luật, giám sát... để hoạt động của hai Quốc hội ngày càng hiệu quả hơn./.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam Chiều 27/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đoàn Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam do ông Lee Shin Jae, Chủ tịch Công ty Dệt may Hansoll, Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam làm trưởng đoàn.