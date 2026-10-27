Tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Việt Nam và Hàn Quốc mở rộng giao lưu nhân dân, thúc đẩy thương mại, đầu tư và hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Chiều 27/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đoàn Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam do Chủ tịch Hội Lee Shin Jae dẫn đầu sang thăm Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò của Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Lee Shin Jae trong việc thúc đẩy hợp tác nhân dân thời gian qua, đặc biệt là các hoạt động giao lưu văn hóa, hỗ trợ đồng bào Việt Nam bị thiên tai, xây dựng trường học, trao học bổng cho lưu học sinh và đồng hành cùng cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc; mong muốn Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc.

Về phía Việt Nam, thông qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam sinh sống, học tập, sản xuất và kinh doanh.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đầu tư, nhất là trong những lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và Hàn Quốc có thế mạnh như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước, tạo điều kiện để doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư tại Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và mạng lưới sản xuất của Hàn Quốc; thúc đẩy giao lưu nhân dân, tạo điều kiện để ngày càng có nhiều khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam và người Việt Nam đến Hàn Quốc, qua đó tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Hội Lee Shin Jae trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp; nhấn mạnh, với vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước, Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, như hỗ trợ nhân đạo, cấp học bổng, giao lưu văn hóa và giao lưu thanh thiếu niên.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Hội Lee Shin Jae mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thúc đẩy các hoạt động giao lưu, tổ chức diễn đàn kết nối đầu tư và thương mại, đồng thời mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ./.