Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới Stephan Mergenthaler

Nhân dịp tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 28/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
#Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 #Thủ tướng Lê Minh Hưng #Diễn đàn Kinh tế Thế giới #WEF TP. Hồ Chí Minh
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