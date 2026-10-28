Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới Stephan Mergenthaler

Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026: “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”
Thành phố Hồ Chí Minh trở thành tâm điểm của kinh tế khu vực và thế giới khi đăng cai tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026 (AEF 2026) từ ngày 26 đến 29/10/2026.
Nhân dịp tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 28/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler.
Thủ tướng đề nghị WEF tiếp tục đồng hành, làm cầu nối hỗ trợ chia sẻ tri thức, chuyển giao công nghệ, thu hút nguồn vốn và kết nối các tập đoàn quốc tế với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
Sáng 28/10/2026, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Việt Nam-UAE thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, quốc tế và khu vực, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc.
Trong phiên buổi sáng, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề.
Việt Nam và Liên hợp quốc thúc đẩy hợp tác về thông tin, truyền thông và quản trị số, hướng tới xây dựng không gian mạng an toàn, nâng cao độ tin cậy của thông tin và bảo đảm chuyển đổi số bao trùm.
Ngày 27/10/2026, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Việt Nam và Hàn Quốc mở rộng giao lưu nhân dân, thúc đẩy thương mại, đầu tư và hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, hoạt động kiểm toán không chỉ để đánh giá quá khứ, mà quan trọng hơn là phải phục vụ cho quản trị hiện tại và kiến tạo tương lai.
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất CH Dominica Miguel Mejia trao đổi các định hướng tăng cường quan hệ song phương, thúc đẩy hợp tác trên các kênh và lĩnh vực có tiềm năng.
Thứ ba, ngày 27/10/2026, ngày làm việc thứ mười, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu góp ý hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội, nhằm hạn chế thất thoát, lãng phí và đảm bảo quyền tài sản hợp pháp.
Các đại biểu Quốc hội đánh giá dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự đã tiếp thu và đã thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, chuyển đổi số, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.
Trải qua 50 năm, Tạp chí Lý luận chính trị đã có những bước tiến mới, khẳng định vai trò tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, nơi công bố những kết quả nghiên cứu, tổng kết thực tiễn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ sở quân y phối hợp với y tế địa phương tổ chức khám, điều trị, điều dưỡng và phục hồi chức năng phù hợp với từng nữ lái xe Trường Sơn.
Chủ tịch Quốc hội bày tỏ xúc động trước những tình cảm chân thành và sự ủng hộ của các tổ chức, hội đoàn, doanh nghiệp, bạn bè Hàn Quốc dành cho Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, các tổ chức và cơ quan kiểm toán tối cao sẽ tiếp tục đồng hành, hợp tác chặt chẽ với Kiểm toán nhà nước Việt Nam trên chặng đường phát triển mới.
Chiều 27/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đoàn Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam do ông Lee Shin Jae, Chủ tịch Công ty Dệt may Hansoll, Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam làm trưởng đoàn.
Chiều 27/10/2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì tiếp Đoàn lãnh đạo các tổ chức kiểm toán quốc tế.
Việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược với Ba Lan không chỉ khẳng định vị thế cửa ngõ của Việt Nam tại ASEAN mà còn tạo động lực chiến lược để hai nước hiện thực hóa các mục tiêu phát triển.
Xây dựng hệ thống quản trị nhân tài quốc gia hiện đại, hiệu quả, có sức cạnh tranh quốc tế; hình thành đội ngũ nhân tài chất lượng cao, đủ mạnh, có cơ cấu hợp lý trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn.
Chiều 27/10/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt Đại đội Nữ lái xe Trường Sơn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ sở quân y phối hợp với y tế địa phương tổ chức khám, điều trị, điều dưỡng và phục hồi chức năng phù hợp với từng nữ lái xe Trường Sơn.
Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Sử Ngọc Anh - nguyên Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo Nghị quyết về phát huy bản sắc văn hóa và sức mạnh con người Hưng Yên, đến năm 2045, tỉnh sẽ trở thành một trong những trung tâm di sản văn hóa đặc sắc của vùng Đồng bằng sông Hồng.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, đông đảo các đại biểu đã tham gia thảo luận tại Tổ và tại hội trường về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) với nhiều ý kiến sâu sắc.
Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) mở rộng trách nhiệm hình sự của pháp nhân, bổ sung tội danh mới, đồng thời hoàn thiện chính sách khoan hồng, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm.
APEC 2027 mở ra cơ hội tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, nhưng các lợi ích ấy không tự đến. Doanh nghiệp, địa phương cần chuẩn bị sớm để biến cơ hội gặp gỡ thành hợp tác thực chất.
Sửa đổi Bộ luật Hình sự phải rõ căn cứ buộc tội, đúng ranh giới trách nhiệm, bảo vệ hoạt động hợp pháp và xây dựng chính sách khoan hồng gắn với việc tự nguyện nhận tội, khắc phục hậu quả.
Hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược và Kế hoạch hành động về tăng cường quan hệ đối tác Chiến lược Việt Nam-Ba Lan giai đoạn 2026-2030.
Lạng Sơn tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường số hóa và tái sử dụng dữ liệu, nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ nhằm phục vụ dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.