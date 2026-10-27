Thị trường vé máy bay Tết Nguyên đán 2027 tăng nhiệt

Bản tin 60s ngày 27/10/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Thị trường vé máy bay Tết 2027 tăng nhiệt.

Vòi rồng cuồn cuộn xuất hiện trong mưa ở Nghệ An.

Công an vay bắt hai người cầm kiếm cố thủ trên mái nhà.

California Fitness chỉ còn 2 phòng tập hoạt động trên cả nước.

Harry Kane giành Quả bóng Vàng 2026 đầy kịch tính.

Ukraine khẳng định lập trường về các điều kiện đàm phán hòa bình với Nga.

Saudi Arabia mở lại sân bay ở Riyadh giữa đe dọa tấn công.

Hàn Quốc báo động gia tăng sự cố liên quan công dân ở nước ngoài./.