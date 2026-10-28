Người dân Thanh Hóa hào hứng trải nghiệm điểm đến mua sắm mới

Sau những ngày đầu chính thức đi vào hoạt động, AEON Thanh Hóa ghi nhận sự quan tâm của người dân địa phương đến tham quan, mua sắm và khám phá các tiện ích.

Là Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị (GMS) thứ 13 của AEON tại Việt Nam, AEON Thanh Hóa được kiến tạo là một không gian nơi khách hàng có thể thoải mái "thư giãn, ăn uống, vui chơi và mua sắm" trọn vẹn cả ngày.

Khách hàng có thể mua sắm nhiều sản phẩm từ thực phẩm, hàng tiêu dùng, đến thời trang, làm đẹp, ngay trong một không gian được bố trí thuận tiện.

Không khí náo nhiệt những ngày khai trương

Ngay trong những ngày đầu hoạt động, AEON Thanh Hóa đã thu hút nhiều nhóm khách hàng thuộc nhiều lứa tuổi: người nội trợ, gia đình có con nhỏ, cho đến giới trẻ.

Theo số liệu từ AEON Việt Nam, kể từ khi mở cửa đón khách ngày 15/10/2026, AEON Thanh Hóa đã đón hơn 200,000 lượt khách trong ba ngày đầu hoạt động, ghi nhận một khởi đầu tích cực.

Không khí mua sắm thêm náo nhiệt với nhiều chương trình khuyến mãi dịp khai trương từ ngày 15 đến 25/10/2026, nổi bật là đổi hóa đơn nhận quà, quay số trúng thưởng và ưu đãi dành cho thành viên WAON.

Điểm đến mới trong nhịp sống thường ngày của người dân xứ Thanh

Các gia đình có con nhỏ và các bạn trẻ rất thích thú với những tiện ích thân thiện như phòng chăm sóc em bé, khu vui chơi. Quầy ẩm thực rộng rãi gần 300 chỗ ngồi là nơi lý tưởng cho cả nhà có những phút giây quây quần, thảnh thơi khi đi mua sắm.

Chị Lan Phương (phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa) chia sẻ: “Trước đây mỗi lần gia đình tôi đi mua sắm cùng con nhỏ, tôi rất ngại vì vừa phải mang nhiều đồ, vừa phải trông nom em bé. Nay đi mua sắm ở AEON rất thoải mái, có cả phòng chăm sóc em bé sạch sẽ và khu vui chơi an toàn. Hơn nữa, cả nhà có thể cùng thưởng thức bữa ăn ngay tại đây.”

Quầy rau củ quả tươi ngon với nguồn gốc rõ ràng, minh bạch.

Quầy thực phẩm và khu vực rau củ quả của AEON là nơi thu hút quan tâm của các khách hàng nội trợ. Cô Minh Tuyết, cho biết: “Là người nội trợ trong gia đình, hàng ngày tôi luôn mong muốn tìm được thực phẩm an toàn. AEON có đầy đủ các loại thực phẩm, từ tươi sống cho đến hàng khô. Rau củ, quả ở đây rất tươi ngon, đóng gói sạch sẽ. Nông sản có chứng nhận VietGAP, GLOBALG.A.P. rõ ràng, minh bạch nguồn gốc nên tôi hoàn toàn yên tâm lựa chọn cho cả nhà.”

Trong khi đó, với khách hàng trẻ, sức hấp dẫn của AEON Thanh Hóa là những tiện ích công nghệ mang đến trải nghiệm mua sắm hiện đại và chủ động hơn.

“Mua sắm ở đây rất hiện đại và tiện lợi. Mình rất vui thích khi được sử dụng cân AI tự nhận diện món, quầy thanh toán tự động nhanh gọn và hệ thống tủ khóa thông minh nhận diện khuôn mặt, gửi đồ an tâm để thảnh thơi đi mua sắm, dạo chơi cùng bạn bè,” một khách hàng trẻ chia sẻ.

Với danh mục sản phẩm đa dạng và các tiện ích phục vụ nhiều nhóm khách hàng, AEON Thanh Hóa hướng tới trở thành một điểm đến gắn với đời sống thường ngày của người dân địa phương.

Ông Tezuka Daisuke, Thành viên Ban Giám đốc điều hành, Trưởng Đại diện Tập đoàn AEON Nhật Bản tại Việt Nam, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH AEON Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình bằng toàn bộ sức mạnh tổng hợp của các công ty trong Tập đoàn để đáp lại sự kỳ vọng của khách hàng dành cho AEON.”

Trong định hướng phát triển thời gian tới, AEON Thanh Hóa hướng đến trở thành điểm đến đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, sinh hoạt và trải nghiệm của cộng đồng. Điều này cũng sẽ góp phần nâng tầm phong cách sống của người dân Thanh Hóa nói riêng và các địa phương lân cận thuộc khu vực Bắc Trung Bộ nói chung./.