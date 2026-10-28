Chính trị

Kết luận số 103-KL/TW về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

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Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng (Kết luận số 103-KL/TW, ngày 13/10/2026).

Theo đó: Giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện Đề cương và tổ chức thực hiện; trong quá trình triển khai, căn cứ tình hình thực tiễn của hoạt động tổng kết, nghiên cứu để chỉ đạo rà soát, cập nhật, điều chỉnh một số nội dung cụ thể của Đề cương; bảo đảm sự liên thông, thống nhất giữa Đề cương tổng thể, các nhóm nghiên cứu, hệ thống chuyên đề và Báo cáo tổng thể; lấy ý kiến rộng rãi, thực chất, phát huy trí tuệ của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, chuyên gia, nhà khoa học.

Trong thời gian chưa sửa đổi Điều lệ Đảng, Bộ Chính trị chỉ đạo hoàn thiện các quy định, hướng dẫn bảo đảm thực hiện thống nhất các nội dung đang thí điểm.

Thực hiện đúng lộ trình: Năm 2026 hoàn thiện Đề cương, phương pháp, hệ thống chuyên đề, hướng dẫn và các điều kiện tổ chức thực hiện; năm 2027-2028 tập trung nghiên cứu, khảo sát, tổng kết mô hình, tổng kết thí điểm, xây dựng dự thảo Báo cáo tổng thể và lấy ý kiến; năm 2029 tiếp thu, cập nhật, chỉnh lý và hoàn thiện Báo cáo tổng thể./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Kết luận số 103 #Điều lệ Đảng
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