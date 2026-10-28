Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội đề xuất tối đa 902 hộ dân tại phố cổ, phố cũ thuộc phường Hoàn Kiếm được ưu tiên mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Bản tin 60s ngày 28/10/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Hà Nội đề xuất hơn 900 hộ phố cổ mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm.

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