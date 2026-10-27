Hai khu đô thị hơn 36.600 tỷ đồng sắp định hình diện mạo phía Nam Đà Nẵng

Ngày 27/10, đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thành phố Đà Nẵng cho biết: Đơn vị vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành đối với liên danh Công ty cổ phần Geleximco Phố Hiến -Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (Hanic, mã: SHN).

Theo đó, dự án nằm trên địa bàn phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng có tổng mức đầu tư hơn 17.785 tỷ đồng, quy mô hơn 296 ha.

Trong đó, có khoảng 290 ha thuộc phạm vi các đồ án Quy hoạch phân khu được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam (cũ) phê duyệt trong giai đoạn 2019-2020, còn lại khoảng 6 ha thuộc Quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2018.

Tại đây sẽ xây dựng 194 căn liền kề, 343 căn biệt thự, 2.611 căn nhà ở xã hội và 320 lô đất nền phân lô phục vụ tái định cư. Quy mô dân số 8.000 người. Dự án được chia thành 5 phân kỳ đầu tư, tiến độ thực hiện từ năm 2026-2038.

Cụ thể, công tác chuẩn bị đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng diễn ra từ quý 4 năm 2026 - quý 4 năm 2029. Phân kỳ 1 có quy mô 81 ha, thực hiện từ quý 2 năm 2027 - quý 1 năm 2032. Phân kỳ 2 rộng 74,6 ha, triển khai từ quý 1 năm 2029 - quý 4 năm 2033. Phân kỳ 3 rộng 39,7 ha, thực hiện từ quý 1 năm 2030 - quý 4 năm 2034. Phân kỳ 4 có quy mô 42,1 ha, thực hiện từ quý 1 năm 2031 - quý 4 năm 2035. Phân kỳ 5 rộng 58,9 ha, triển khai từ quý 1 năm 2032 - quý 4 năm 2036. Việc xây dựng công trình nhà ở sẽ diễn ra từ quý 1 năm 2030 - quý 1 năm 2038.

Cũng theo Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, dự án Khu đô thị Chu Lai có quy mô gần 189 ha, tổng vốn đầu tư hơn 18.854 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh làm nhà đầu tư, dự kiến sẽ khởi công hạ tầng kỹ thuật khung Phân khu A trong tháng 4/2027.

Khu đô thị Chu Lai thuộc danh mục các dự án động lực, trọng điểm quy mô lớn của thành phố trong giai đoạn 2025-2030. Theo Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, việc triển khai dự án được kỳ vọng góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở, thúc đẩy quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế-xã hội tại khu vực phía Nam Đà Nẵng.

Hiện nay, nhà đầu tư đang tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai, xây dựng, hướng tới khởi công hạ tầng kỹ thuật khung Phân khu A vào tháng 4/2027.

Theo tìm hiểu, ngày 17/7/2026, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Chu Lai. Theo quyết định, Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (thành viên thuộc THACO) là đơn vị trúng thầu.

Dự án trước đó được chấp thuận chủ trương đầu tư theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Theo phương án được phê duyệt, khu đô thị có diện tích khoảng 188,56 ha, quy mô dân số dự kiến 27.500 người, với tổng vốn đầu tư hơn 18.854 tỷ đồng.

Dự án được quy hoạch gồm 6 phân khu, dự kiến cung cấp hơn 7.800 căn hộ. Định hướng phát triển là hình thành khu đô thị hiện đại, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, phù hợp với quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Chu Lai đã được phê duyệt.

Thời gian xây dựng dự kiến là 7 năm 9 tháng; thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được giao đất hoặc cho thuê đất.

Theo kế hoạch, việc triển khai sẽ được chia thành các giai đoạn, tương ứng với các phân khu 1A, 1B, 2A, 2B, 3A và 3B, phù hợp với tiến độ đầu tư và khả năng huy động nguồn lực.

Bên cạnh Khu đô thị Chu Lai, khu vực xã Núi Thành còn có thêm quy hoạch đô thị quy mô lớn đang được hoàn thiện cơ sở pháp lý. Đầu tháng 10/2026, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đã ban hành Quyết định số 210/QĐ-KTM phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Tây Bắc sân bay Chu Lai. Khu vực lập quy hoạch có diện tích khoảng 538,57 ha, quy mô dân số dự báo khoảng 35.000 người.

Quy hoạch này là cơ sở để triển khai các bước tiếp theo trong đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các khu chức năng; đồng thời tạo điều kiện thu hút đầu tư vào các dự án khu dân cư, khu tái định cư, công trình dịch vụ và công cộng.

Được biết, xã Núi Thành được thành lập dựa trên việc hợp nhất thị trấn Núi Thành và các xã Tam Quang, Tam Giang, Tam Hiệp, Tam Nghĩa; sở hữu diện tích tự nhiên rộng khoảng 124 km2 với quy mô dân số đạt mốc 69.400 người.

Xã Núi Thành có vị trí chiến lược quan trọng cả về kinh tế, văn hóa lẫn quốc phòng - an ninh ở phía Nam thành phố Đà Nẵng, giáp ranh tỉnh Quảng Ngãi, là vùng trọng điểm Khu kinh tế mở Chu Lai, có nhiều khu công nghiệp lớn, cảng biển, sân bay Chu Lai, đường sắt Bắc-Nam, cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, quốc lộ 1A chạy qua... thuận tiện cho phát triển kinh tế công nghiệp, thương mại-dịch vụ, hệ thống logistics…/.

Quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với dự án khu đô thị lấn biển ở Đà Nẵng Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết Dự án xây dựng khu đô thị lấn biển theo Quy hoạch thành phố Đà Nẵng được định hướng phát triển trở thành khu đô thị biển hiện đại, tầm cỡ quốc tế.