Khai mạc kỳ họp thứ bảy Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII

Sáng 28/10, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc Kỳ họp thứ bảy, kỳ họp chuyên đề, xem xét các cơ chế, chính sách và dự án quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô.

Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh việc kịp thời quyết nghị những vấn đề lớn chỉ thực sự có ý nghĩa khi các quyết sách sớm trở thành hiện thực, thúc đẩy phát triển và cải thiện cuộc sống người dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các cấp, ngành tập trung thực hiện ngay sau kỳ họp, khắc phục tình trạng chủ trương đã được quyết định nhưng chậm triển khai, không bảo đảm tiến độ. Cùng với tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, từng chính sách phải có giải pháp khả thi, điều kiện thực hiện cụ thể và được giám sát chặt chẽ.

Khơi thông nguồn lực, đưa quyết sách vào cuộc sống

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, thành phố đang bước vào giai đoạn nước rút hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030. Yêu cầu tăng trưởng GRDP quý 4 trên 16% đặt ra nhiệm vụ rất cao đối với cả hệ thống chính trị.

Trong bối cảnh đó, việc hoàn thiện thể chế, ban hành cơ chế, chính sách đủ mạnh, có tính khả thi và kịp thời quyết định các chủ trương đầu tư quan trọng có ý nghĩa cấp thiết. Đây là điều kiện để mở rộng không gian phát triển, hình thành động lực tăng trưởng mới, đưa nguồn lực vào phục vụ phát triển Thủ đô.

Kỳ họp lần này xem xét nhiều vấn đề lớn, phức tạp, tác động sâu rộng đến quản lý đô thị và đời sống người dân. Nổi bật là cơ chế đặc thù đầu tư đường sắt; giải quyết khó khăn về nhà ở tại khu vực phố cổ, phố cũ; xử lý tồn tại về đất đai, trật tự xây dựng gắn với tái thiết đô thị; đầu tư hạ tầng giao thông và thiết chế thể thao quy mô lớn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo kỳ họp. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị đại biểu tập trung xem xét những chủ trương, chính sách có ý nghĩa chiến lược, tạo đột phá phát triển. Các quyết sách cần hướng tới tháo gỡ căn bản những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm, giải phóng nguồn lực đang ách tắc, đồng thời tạo nền tảng phát triển lâu dài.

Đối với đường sắt đô thị, thiết chế văn hóa, thể thao và tái thiết không gian đô thị trung tâm, việc quyết nghị phải thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn, bản lĩnh và trách nhiệm. Cùng với bảo đảm đúng pháp luật, cơ chế được lựa chọn phải đủ mạnh, đủ khả thi để dự án sớm triển khai, phát huy hiệu quả thực chất.

Bí thư Thành ủy lưu ý thành phố cần tận dụng, phát huy các cơ chế, thẩm quyền được Trung ương trao để đẩy nhanh công việc. Mục tiêu của việc vận dụng cơ chế đặc thù là rút ngắn thời gian thực hiện, tháo gỡ vướng mắc, tạo chuyển biến trong thực tiễn.

Một yêu cầu xuyên suốt là xác định rõ thứ tự ưu tiên, khả năng cân đối nguồn lực và hiệu quả đầu tư. Thành phố cần tập trung vốn cho công trình, dự án trọng điểm có thể triển khai ngay, có sức lan tỏa và đóng góp vào tăng trưởng. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất phải gắn với khả năng thực hiện, tiến độ giải phóng mặt bằng và trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu không để nguồn lực đất đai, ngân sách và vốn đầu tư chậm được đưa vào phục vụ phát triển. Mỗi công trình được đẩy nhanh, mỗi điểm nghẽn được tháo gỡ phải góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, đồng thời chuẩn bị cho kế hoạch năm 2027.

Đối với hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước, các chính sách phải thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật, phù hợp yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Việc ban hành chính sách cần hướng tới cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và chính quyền cơ sở.

Bí thư Thành ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp thu đầy đủ ý kiến đại biểu, ý kiến thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân, giải trình rõ những vấn đề còn khác nhau trước khi biểu quyết. Hội đồng Nhân dân thành phố cần tăng cường giám sát, có kiến nghị cụ thể với cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm những nội dung được quyết định triển khai đúng kế hoạch.

Chính sách nhà ở phải đi cùng nguồn cung thực tế

Đề cập chính sách giải quyết chỗ ở cho người gặp khó khăn tại khu vực phố cổ, phố cũ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh phát triển đô thị phải gắn với chăm lo đời sống nhân dân. Chỉnh trang, tái thiết phải tạo môi trường sống tốt hơn, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Theo nội dung trình kỳ họp, thành phố xem xét bố trí quỹ nhà ở xã hội để bán cho hộ gia đình, cá nhân có khó khăn về nhà ở tại khu vực phố cổ, phố cũ thuộc phường Hoàn Kiếm theo phương thức không phải bốc thăm. Chính sách vừa hỗ trợ người dân cải thiện chỗ ở, vừa gắn với giãn dân, chỉnh trang và bảo tồn không gian đô thị lịch sử.

Bí thư Thành ủy lưu ý cùng với xem xét mở rộng đối tượng được mua, đại biểu phải quan tâm khả năng cung ứng nhà ở xã hội. Vấn đề cần làm rõ là có quỹ nhà để đáp ứng nhu cầu hay không, giải pháp nào để người thuộc diện thụ hưởng thực sự tiếp cận được nhà ở.

Đối với giáo dục, y tế và an sinh xã hội, Bí thư Thành ủy khẳng định đây là đầu tư cho con người, tạo sự phát triển bền vững của Thủ đô. Các chính sách dân số, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và người yếu thế cần chú trọng tính công bằng, khả năng tiếp cận, thụ hưởng của người dân.

Mỗi chính sách phải được đánh giá đầy đủ tác động, bảo đảm nguồn lực và tính bền vững. Chính sách xã hội phải xuất phát từ nhu cầu của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội.

Toàn cảnh kỳ họp. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết kỳ họp tập trung xem xét 22 nghị quyết quan trọng và thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Những nội dung được trình nhằm tháo gỡ khó khăn trước mắt, đồng thời giải quyết các vấn đề có ý nghĩa lâu dài.

Theo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, GRDP Hà Nội 9 tháng năm 2026 tăng 8,85%; riêng quý 3 tăng 10,02%. Tuy nhiên, mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm trên 11% đòi hỏi thành phố tiếp tục xử lý các vướng mắc kéo dài, khắc phục bất cập trong huy động, sử dụng nguồn lực.

Về đô thị, kỳ họp xem xét cơ chế, biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhấn mạnh tháo gỡ phải gắn với xử lý sai phạm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tránh tiếp tục lãng phí nguồn lực.

Các nội dung lớn khác gồm chủ trương đầu tư cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận; cơ chế đặc thù đầu tư đường sắt quan trọng Thủ đô; đầu tư tổ hợp nhà tập luyện, thi đấu thể thao đa năng tại khu vận động viên cấp cao Mỹ Đình.

Trong lĩnh vực giao thông, Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét chủ trương đầu tư tuyến Vành đai 3,5 đoạn từ Quốc lộ 2 đến đầu cầu Thượng Cát; đường trục Tây Thăng Long đoạn từ kênh Đan Hoài đến cầu Vĩnh Thịnh; điều chỉnh chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp đường 70 đoạn Hà Đông-Văn Điển và nút giao Tứ Hiệp.

Kỳ họp xem xét cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, kế hoạch năm 2026; chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện. Các chính sách dân số, hỗ trợ trẻ em, chi phí khám chữa bệnh cho một số đối tượng ưu tiên được đặt trong yêu cầu bảo đảm an sinh.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị đại biểu thảo luận thẳng thắn, làm rõ căn cứ pháp lý, nguồn lực và điều kiện thực hiện. Những vấn đề đã rõ cần được quyết định kịp thời; nội dung mới, khó, còn ý kiến khác nhau phải tiếp tục làm rõ, bảo đảm từng nghị quyết khi thông qua có thể sớm triển khai, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân…/.

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