Chính trị

Việt Nam và Cộng hòa Dominica thúc đẩy triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất CH Dominica Miguel Mejia trao đổi các định hướng tăng cường quan hệ song phương, thúc đẩy hợp tác trên các kênh và lĩnh vực có tiềm năng.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hội đàm với đồng chí Miguel Mejia, Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất (MIU), Cộng hòa Dominica. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hội đàm với đồng chí Miguel Mejia, Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất (MIU), Cộng hòa Dominica. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Sáng 27/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã chủ trì hội đàm với Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất (MIU), Cộng hòa Dominica Miguel Mejia đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi đảng, mỗi nước; rà soát việc triển khai và thảo luận một số định hướng, biện pháp mới nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng giai đoạn 2023-2028; trao đổi ý kiến về tình hình thế giới, khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Mỹ Latinh và các vấn đề cùng quan tâm.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã nhất trí các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hai Đảng, hai nước. Theo đó, hai bên tích cực thúc đẩy tiếp xúc, thăm cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân; hỗ trợ kết nối và xúc tiến hợp tác thương mại, đầu tư trên những lĩnh vực nhiều tiềm năng như viễn thông, chuyển đổi số, công nghệ cao, nông nghiệp và kết nối du lịch; khuyến khích giao lưu, hợp tác giữa các tổ chức hữu nghị, chính trị-xã hội và giữa các địa phương hai nước; tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương chính đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)
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