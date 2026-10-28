Chuyện về những người Mông ở Sơn La làm du lịch hút khách miền xuôi

Đến Tà Xùa hôm nay, du khách không chỉ ngắm mây mà còn được bước vào những nếp nhà truyền thống, thưởng thức ẩm thực độc đáo và lắng nghe câu chuyện của những đồi chè Shan tuyết cổ thụ. Những búp trà ướp sương núi không chỉ tạo nên cảnh quan đặc sắc, mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch nông nghiệp gắn liền với văn hóa bản địa./.

Viết Thành