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Mở rộng hợp tác quốc tế về AI và công nghệ chiến lược

Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 tổ chức tại Quảng Ninh dự kiến quy tụ 500 đại biểu trong nước và quốc tế, tập trung thảo luận quản trị AI, phát triển công nghệ số chiến lược và mở rộng hợp tác.

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Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 (Vietnam International Digital Week - VIDW 2026) diễn ra từ ngày 28 đến 30/10 tại Quảng Ninh.

Sự kiện dự kiến quy tụ 500 đại biểu trong nước và quốc tế, tập trung thảo luận quản trị trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển công nghệ số chiến lược và mở rộng hợp tác công nghệ.

Với chủ đề “Kết nối thông minh: Quản trị AI, Kiến tạo chuyển đổi AI,” Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì góp phần tăng cường đối thoại chính sách, mở rộng hợp tác quốc tế về khoa học; thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ, tập trung vào các công nghệ chiến lược và công nghệ mới nổi./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 #Trí tuệ nhân tạo #Mở rộng hợp tác #Công nghệ số #NQ 57-bt TP. Quảng Ninh
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